Hội nghị tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, nâng cao khả năng sẵn sàng phối hợp giữa lực lượng lục quân các nước thành viên ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả hơn trước những thách thức an ninh mới, góp phần duy trì hòa bình và an ninh khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin phát biểu tại sự kiện. Nguồn: Bộ Quốc phòng Malaysia

Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 27 (ACAMM-27) đã khai mạc hôm 16/11 tại Melaka với chủ đề “Tăng cường khả năng sẵn sàng phối hợp giữa lực lượng lục quân ASEAN vì một khu vực ổn định và an ninh”.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin nhấn mạnh những tiến bộ công nghệ đang làm thay đổi cách thức tổ chức, triển khai hoạt động quân sự. Trong khi đó, các mối đe dọa về an ninh mạng, an ninh thông tin có tính chất xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu mới với lực lượng vũ trang.

Ông Mohamed Khaled Nordin cho rằng khả năng sẵn sàng phối hợp không chỉ phụ thuộc vào năng lực của từng quốc gia mà đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi thông tin hiệu quả và tinh thần sẵn sàng hợp tác. Trong đó, ông đánh giá cao nền tảng hợp tác được lực lượng lục quân ASEAN xây dựng thời gian qua thông qua hoạt động giao lưu chuyên môn, diễn tập và huấn luyện chung.

Những năm gần đây, hợp tác giữa lực lượng lục quân ASEAN ngày càng chú trọng vào phối hợp ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Tại Hội nghị lần thứ 26 tổ chức tại Singapore vào tháng 11/2025, các nước đã nhất trí đẩy mạnh phối hợp trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và ứng dụng công nghệ số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của diễn tập đa phương. Theo đó, tháng 9/2026, các quốc gia ASEAN đã cùng với 8 nước đối tác tiến hành diễn tập Trident Resolve 2026 tại Indonesia, tập trung nâng cao khả năng phối hợp trong một số tình huống khẩn cấp.

Song song với ACAMM-27, Hội nghị thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 14 (ASMAM-14) cũng diễn ra tại Melaka, tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo, tính kỷ luật, khả năng sẵn sàng tác chiến và tính chuyên nghiệp của quân nhân. Theo ông Mohamed Khaled Nordin, đội ngũ này giữ vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược thành hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tác chiến của lực lượng lục quân.

Hai hội nghị được kỳ vọng góp phần củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác quân sự và nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng lục quân các nước ASEAN trong ứng phó các thách thức an ninh khu vực.