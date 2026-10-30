Mỗi tỉnh, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình điểm về quốc phòng toàn dân

Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 30/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Phong trào “Toàn dân xây dựng nền quốc phòng vững mạnh, hiện đại”. Theo đó, mỗi tỉnh, thành phố phải xây dựng ít nhất một mô hình điểm về quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; phong trào sẽ được phát động trên phạm vi cả nước vào tháng 12/2026.

Phong trào nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành và toàn dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò chủ thể của Nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng vững mạnh, thích ứng với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Chỉ thị đánh giá, những năm qua, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, tăng cường. Tuy nhiên, việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở một số nơi chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh có nơi chưa chặt chẽ; huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại này, phong trào tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh; khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với đó, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc.

Phong trào cũng chú trọng đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân; nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và các môi trường, không gian chiến lược mới.

Để phong trào đi vào thực chất, Chỉ thị yêu cầu các cấp, ngành tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tránh chồng chéo, hình thức.

Công tác tuyên truyền cần được đổi mới theo hướng đa dạng, hiện đại, kết hợp phương thức truyền thống với nền tảng số, phát huy vai trò của hệ thống truyền thông đại chúng và mạng xã hội. Đặc biệt, chú trọng các hình thức tuyên truyền phù hợp với thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được yêu cầu xây dựng mô hình điểm, điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hiệu quả, bền vững và có khả năng nhân rộng. Theo đó, mỗi ban, bộ, ngành Trung ương có ít nhất một mô hình hoặc cách làm hiệu quả; mỗi tỉnh, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình điểm về “Quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại”. Hiệu quả thực chất và sự tham gia của Nhân dân là tiêu chí đánh giá, nhân rộng các mô hình.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang; đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa quân - dân, chăm lo chính sách người có công, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Lộ trình triển khai Tháng 12 năm 2026: Tổ chức phát động Phong trào trên phạm vi cả nước, bảo đảm trang trọng, thống nhất, thiết thực. Từ năm 2027 đến năm 2035: - Năm 2027: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện Phong trào. - Từ năm 2027 đến năm 2035: Xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến. Năm 2031 tổ chức sơ kết thực hiện Phong trào. Năm 2036: Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Phong trào; xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn tiếp theo.