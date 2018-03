Mỹ bất ngờ khoe chiến đấu cơ F-35 chuẩn bị tập trận với Hàn Quốc

Đây là một cuộc diễn tập của quân đội Mỹ, trong đó tiếp tục phô diễn dòng máy bay mới nhất và đắt nhất của Washington, chỉ 1 tuần trước khi tiếp tục cuộc tập trận chung thường niên với quân đội Hàn Quốc.

Cận cảnh F-35B trong khoang chứa của USS Wasp. Ảnh: CNN

F-35B Lightning II, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, được trang bị công nghệ tàng hình nhằm tránh radar và tránh bị phát hiện, vừa bắt đầu triển khai trên tàu USS Wasp – một tàu chiến được ví như tàu sân bay nhỏ. Mỹ sẽ đưa F-35B Lightning II tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc bắt đầu từ 1/4.

Theo CNN, các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ vẫn diễn ra trong năm nay mặc dù sắp vào thời điểm nhạy cảm cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều cũng như cuộc gặp lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

F-35B là một trong số ba dòng máy bay F-35 của Mỹ và là loại duy nhất có khả năng cất cánh và hạ cánh thẳng đứng giống trực thăng. Loại máy bay này cũng có thể cất cánh trong không gian ngắn hơn các máy bay chiến đấu khác.

Phát biểu với CNN, Tướng Brad Cooper nói rằng: “Đây thực sự là màn phô diễn lịch sử về sự kết hợp giữa máy bay tàng hình F-35 và tàu USS Wasp”.

Siêu phẩm còn nhiều thiếu sót

Với một dự án có giá nghìn tỷ đôla Mỹ trong toàn bộ chương trình, F-35 là hệ thống vũ khí đắt giá nhất trong lịch sử của Mỹ. Tuy nhiên, trong một báo cáo chi tiết được công bố tháng 1/2018, các chuyên gia đánh giá, tính đến tháng 10/2017, F-35 vẫn còn tới 263 điểm thiếu sót, trong đó đáng chú ý là tầm nhìn đêm của phi công bị hạn chế.

Báo cáo kết luận rằng, hiệu quả hoạt động của F-35 là dưới mức kỳ vọng và các vấn đề chưa được hoàn thiện sẽ là không thể chấp nhận được trong các tình huống chiến đấu.

Chuyên gia vũ khí Dan Grazier thuộc Tổ chức phi lợi nhuận POGO của Mỹ cũng nhận định trằng, bất cứ tuyên bố nào về việc F-35 đã sẵn sàng chiến đầu đề sẽ là “sai lầm”: “Chúng chỉ là những nguyên mẫu đắt đỏ, và thậm chí còn chưa vượt qua những cuộc thử nghiệm khắt khe về khả năng sẵn sàng chiến đấu”.

Tuy nhiên, Tướng Cooper khẳng định những vấn đề của F-35 đã được giải quyết. “F-35 đã sẵn sàng chiến đấu. Nếu chúng ta cần sử dụng chúng cho nhiệm vụ chiến đấu ngay ngày hôm nay, chúng sẽ sẵn sàng được triển khai. Những thiếu sót của đội F-35 trên tàu USS Wasp đều đã được giải quyết, chúng là phiên bản hoàn chỉnh và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu khi có lệnh”.

Phi công F-35B, Robert Reddy nói rằng: “F-35 là chiếc máy bay chiến đấu đa nhiệm. Vì thế nó có khả năng chiến đấu trên không, không đối đất và tác chiến điện tử. Nó thực sự đặc biệt. Tất cả trong một và tất cả chức năng này chỉ cần 1 phi công”.

F-35 đã được chào bán khắp nơi trên thế giới và đã được giao cho nhiều nước trong đó có Anh, Nhật Bản và Israel. Hàn Quốc cũng đã đặt hàng 40 chiếc F-35A, một động thái đã khiến Triều Tiên nổi giận. Trong một bài báo đăng tải ngày 25/3 trên KCNA, đây là một động thái nguy hiểm đối với bầu không khí tích cực đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên.

Tiếp tục tập trận chung

Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Scott Swift, cho biết, USS Wasp được trang bị F-35B sẽ tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc với quy mô tương tự như những năm trước.

Cả Mỹ và Hàn Quốc đã việc hoãn các cuộc tập trận chung cho đến sau khi kết thúc Thế vận hội mùa Đông PyeongChang đồng thời cắt ngắn thời gian tập trận. Tuy nhiên, tuần trước, cả Mỹ và Hàn Quốc đều tuyên bố các cuộc tập trận chung Đại bàng non và Giải pháp then chốt sẽ bắt đầu từ 1/4 và kéo dài 4 tuần. Năm ngoái, cuộc tập trận Đại bàng non bắt đầu từ 1/3 và kéo dài cho đến cuối tháng 4.

Những diễn biến ngoại giao giữa Mỹ và Hàn Quốc với Triều Tiên từ đầu năm tới nay là bước ngoặt quan trọng sau những căng thẳng từ khẩu chiến giữa các nhà lãnh đạo cũng như các vụ thử tên lửa thường xuyên của Triều Tiên trong năm 2017.

Tuy nhiên, dù con đường ngoại giao đang là cốt lõi trong các hành động của Mỹ hiện nay, thì ở ngoài khơi, các tư lệnh Hải quân Mỹ vẫn đang chuẩn bị cho bất cứ sự kiện nào không diễn ra theo kế hoạch./.