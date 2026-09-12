Nga trình làng bộ ba “sát thủ” tàng hình, tăng hỏa lực cho Su-57

Rostec, tập đoàn nhà nước quản lý nhiều doanh nghiệp quốc phòng Nga, trước đó cũng thông báo về việc ra mắt các loại vũ khí mới trong bối cảnh Moscow đang đẩy mạnh xuất khẩu dòng Su-57.

Bộ ba vũ khí tàng hình mới dành cho Su-57

Tại triển lãm, các mẫu S-71M Monochrome, S-71K Carpet và một loại vũ khí chưa được định danh chính thức lần đầu tiên được công khai. Tuy nhiên, dòng S-71 thực tế đã được biết đến từ trước. Loại vũ khí thứ ba được cho là Banderol, một mẫu tên lửa giá rẻ từng xuất hiện lần đầu vào năm 2025.

Máy bay chiến đấu Su-57 của Nga. Ảnh: AP

Trước đây, Ukraine từng định danh loại vũ khí này là S8000 Banderol, song chưa rõ Nga có chính thức sử dụng tên gọi S8000 hay không. Ngoài ra, một hình ảnh khác được lan truyền trên mạng xã hội Nga và các kênh Telegram chuyên về quân sự cho thấy tên lửa Banderol được gắn trên giá treo phụ ở bên phải của trực thăng tấn công Mi-28NM.

Các loại vũ khí mới được trưng bày xung quanh chiếc Su-57 mang số hiệu T-50-09 và một tiêm kích hạng nhẹ Yak-130M tại khu vực triển lãm. Yak-130M được vận chuyển đến Ai Cập bằng máy bay vận tải Ilyushin Il-76TD, với phần cánh được tháo rời trong quá trình vận chuyển.

Một hình ảnh không chính thức xuất hiện vào đầu năm 2025 cho thấy UAV tấn công Inokhodets/Orion, loại máy bay có đặc tính tương tự MQ-1 Predator, mang tên lửa Banderol trên giá treo dưới bụng. Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) xác định đây là loại vũ khí mang tên S8000 Banderol, có tốc độ ước tính 400-500 km/giờ và đầu đạn nặng khoảng 120-140 kg. Theo các nguồn tin, loại vũ khí này đã được sử dụng trong một số đợt tập kích nhằm vào Ukraine trong năm qua.

Theo giới phân tích, Banderol nhiều khả năng thuộc nhóm vũ khí có động cơ, tầm hoạt động xa và chi phí tương đối thấp. Các loại vũ khí như vậy đang làm mờ ranh giới giữa UAV tấn công một chiều có khả năng đánh mục tiêu từ xa và tên lửa hành trình.

Trong khi đó, S-71M Monokhrom (Monochrome) là loại vũ khí tàng hình có thiết kế nhiều mặt phẳng và kiểu dáng mang tính tương lai. Theo các hình ảnh chính thức do Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) công bố, S-71M dường như sở hữu một khoang chứa bên trong có kích thước khá lớn. Vũ khí được trang bị cánh xuôi về phía sau, gắn ở phần giữa thân nhưng lệch về phía trước, cùng cụm cánh đuôi hình chữ V ngược.

Trên phần lưng của S-71M có hai ốp khí động học, bên dưới mỗi ốp là một ký hiệu hình dấu hỏi. Những ký hiệu này thường được sử dụng để đánh dấu các vị trí có thể lắp đặt hoặc mang theo khí tài bên ngoài, dù chức năng cụ thể trong trường hợp này chưa được xác nhận.

S-71K Kovyor (Carpet) có thiết kế bất đối xứng hơn. Phần mũi có hình dạng gần giống hình thang, với cảm biến quang học được bố trí ở mặt dưới. Mẫu vũ khí này có cánh xuôi về phía sau gắn thấp, trong khi cụm cánh đuôi hình chữ V ngược được bố trí bên dưới phần đuôi thân có dạng góc cạnh. Tương tự S-71M, biến thể S-71K cũng được trang bị bốn mấu treo.

Loại vũ khí thứ ba có kích thước nhỏ hơn và thân ngắn hơn. Mẫu này được trang bị bốn cánh đuôi bố trí theo hình chữ X, cánh chính có thể gập và được lắp ở giữa thân. Cửa hút khí nằm ở phần lưng, trong khi cảm biến quang học được bố trí ở mặt dưới phần mũi.

Các tuyên bố từ phía Nga

Tập đoàn Rostec cho biết: "Tổ hợp máy bay thế hệ thứ năm của Nga, Su-57E, sẽ được trình diễn trong cấu hình xuất khẩu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein 2026 ở Ai Cập, cùng với các loại vũ khí hoàn toàn mới chưa từng được công bố trước đây, cả ở Nga lẫn nước ngoài".

Rostec cho biết thêm, đây là các loại vũ khí tấn công tầm xa được phóng từ Su-57 nhằm vào các mục tiêu trên mặt đất, đặc biệt là các mối đe dọa từ hệ thống phòng không.

"Các nền tảng không người lái này có khả năng tàng hình, tầm hoạt động xa và tốc độ cao. Trong các cuộc xung đột vũ trang hiện đại, máy bay không người lái không chỉ đóng vai trò là 'đôi mắt' cho các hệ thống chiến đấu khác mà còn trở thành một trong những phương tiện tấn công chủ lực. Các chuyên gia của Rostec đã phát triển một dòng nền tảng đa năng, được thiết kế để sử dụng cùng tiêm kích thế hệ thứ năm và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau", tuyên bố của Rostec nêu rõ.

Trong bài đăng trên Telegram ngày 7/9, kèm theo hình ảnh các màn trình diễn bay, Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đã liệt kê các khí tài được giới thiệu, gồm Yak-130M, Su-57E cùng "các nền tảng mang đầu đạn S-71M mới nhất và bom hàng không S-71K dành cho tiêm kích thế hệ thứ năm".

Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha nhấn mạnh, việc ra mắt các loại vũ khí này tại Triển lãm Hàng không El Alamein cho thấy tầm quan trọng của khu vực Bắc Phi đối với chiến lược quảng bá các sản phẩm quốc phòng của Nga.

"Các loại vũ khí tấn công hàng không mới nhất này không có đối thủ tương đương trên thế giới", ông Badekha tuyên bố. Ông cũng cho biết sự quan tâm đối với các sản phẩm của UAC, đặc biệt tại châu Phi và Trung Đông, đã gia tăng đáng kể nhờ việc các loại máy bay này được sử dụng trong điều kiện chiến đấu thực tế.