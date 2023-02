Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023 tại Hà Giang

Tham dự ngày hội có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam; ông Thào Hồng Sơn- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang; ông Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Qua 2 năm triển khai thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, tham mưu của Đồn Biên phòng Tùng Vài, sự hưởng ứng nhiệt tình của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, mọi tầng lớp nhân dân, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của huyện Quản Bạ đã thu được kết quả quan trọng nổi bật.

Tùng Vài là xã biên giới khó khăn của huyện Quản Bạ và là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Năm 2022, cấp ủy, chính quyền 3 xã Tùng Vài- Tả Ván- Cao Mã Pờ đã phối hợp chặt chẽ với Đồn BP Tùng Vài, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trò chơi thu hút được sự quan tâm nhiều người.

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”, 3 xã thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Tùng Vài đã phối hợp với đơn vị tuyên truyền, vận động các tập thể và hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền các xã thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng Tùng Vài thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp như: vận động nhân dân tích cực hăng hái lao động sản xuất phát triển kinh tế, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới. Thông qua chương trình phối hợp đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả góp phần tạo động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển toàn diện, sâu rộng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân

Trong năm, lực lượng quân sự, công an 3 xã cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tùng Vài tổ chức các đợt với nhiều lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra đường biên, mốc quốc giới; tuần tra địa bàn, khu vực biên giới, góp phần ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh trật tự trên địa bàn. Chính quyền địa phương và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu chung vui với nhân dân 3 xã tại “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, ông Hạng Dương Thành- Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn và CBCS BĐBP trong triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về xây dựng, bảo vệ biên giới.

Ông Hạng Dương Thành- Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ phát biểu tại chương trình.

Ông Hạng Dương Thành mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền 3 xã và lực lượng BĐBP trên địa bàn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân các dân tộc thiểu số cùng BĐBP tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, làm sao để mỗi một người dân vùng biên giới là một "chiến sỹ biên phòng".

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam thăm hỏi, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng 2 nhà đại đoàn kết và 80 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn của 3 xã, 40 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, 200 áo ấm, 21 sổ tiết kiệm cho con nuôi các đồn BP toàn tỉnh trị giá 105 trieu đồng, 2 bộ máy vi tính cho 2 đồn BP Tùng Vài và Nghĩa Thuận.

Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, thi đấu các môn đẩy gậy, nhảy bao bố, kéo co, múa khèn Mông.... thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới./.