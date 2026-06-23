Nhật Bản và Mỹ tập trận tác chiến UAV ban đêm quy mô lớn

Cuộc tập trận tác chiến ban đêm sử dụng UAV mang tên “Resolute Dragon 26” được tiến hành từ ngày 20 đến ngày 30/6 tại đảo Tokunoshima thuộc tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản, với sự tham gia của 9.600 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Hải quân Mỹ. Kịch bản giả định của cuộc tập trận là các tình huống tác chiến nhằm bảo vệ các đảo xa của Nhật Bản.

Tập trận tác chiến UAV ban đêm Resolute Dragon 26 được tiến hành từ ngày 20 - 30/6 tại đảo Tokunoshima. Ảnh: NHK

Theo một phần của kịch bản này, trong các đêm 22 và 23/6, UAV của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Hải quân Mỹ sẽ phối hợp tuần tra trên biển, thu thập thông tin về tàu thuyền qua lại trong khu vực đảo Tokunoshima. Khí tài được sử dụng trong cuộc tập trận là ScanEagle - một loại UAV hạng trung, tầm ngắn, được phóng bằng khí nén và thu hồi bằng hệ thống dây cáp chuyên dụng SkyHook.

Ngoài ra, trong khuôn khổ cuộc tập trận còn có các nội dung huấn luyện khác như phối hợp chỉ huy, tác chiến đa lĩnh vực, thiết lập các trung tâm điều phối chung, bảo đảm hậu cần, vận chuyển và cứu trợ y tế. Đặc biệt, còn có nội dung huấn luyện cơ động và triển khai tên lửa đối hạm phóng từ mặt đất cùng các đầu đạn dẫn đường từ đất liền ra các đảo xa.

Hiện nay, việc sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) cho các mục đích quân sự đang là một hướng đi quan trọng của Nhật Bản, với nhiều dự án quy mô lớn. Trong đó có dự án “Lá chắn UAV duyên hải”, được cấu thành bởi hàng nghìn UAV thuộc 10 chủng loại khác nhau, phục vụ các nhiệm vụ như thu thập thông tin, cảnh báo sớm nguy cơ, hỗ trợ phòng thủ radar, đánh chặn chiến hạm đối phương... với nguồn kinh phí tương đương khoảng 650 triệu USD từ ngân sách nhà nước năm 2026.