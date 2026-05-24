Những chuyến tàu nối đất liền với Trường Sa, nhà giàn DK1

Dù phải đối mặt với sóng to, gió lớn và nhiều khó khăn giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 vẫn luôn vững vàng nơi đầu sóng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến hải trình. Chính những con tàu ấy đã trở thành nhịp cầu nối đất liền với Trường Sa, nhà giàn DK1, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và khẳng định ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nơi đầu sóng. Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân về những hải trình đặc biệt này.

PV: Thưa Đại tá Đỗ Văn Sơn, nhiệm vụ đưa đón các đoàn công tác thăm quân dân Đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1 có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Đại tá Đỗ Văn Sơn: Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, mỗi chuyến hải trình đưa đoàn công tác ra thăm quân dân Đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1 không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần mà còn là niềm vinh dự, tự hào rất lớn. Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi chuyến tàu là tình cảm của đất liền gửi ra đảo xa; là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ tàu trước khi đi thực hiện nhiệm vụ.

Những con tàu của Lữ đoàn không chỉ chở người, hàng hóa hay quà tặng, mà còn chở niềm tin, hơi ấm đất liền và tình cảm đồng bào đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa thêm vững vàng, yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với chúng tôi, mỗi chuyến đi cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, chủ quyền và trách nhiệm của người lính Hải quân trong tình hình hiện nay.

Tàu 571 - Trường Sa, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1

Phóng viên: Trong quá trình thực hiện hải trình dài ngày, điều kiện thời tiết phức tạp trên biển, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 đã vượt qua khó khăn như thế nào để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn công tác?

Đại tá Đỗ Văn Sơn: Hải trình đến Trường Sa hay Nhà giàn DK1 thường kéo dài nhiều ngày đêm trên biển, thời tiết trên biển diễn biến rất khó lường, nhất là thời điểm sóng to, gió lớn. Có những chuyến đi biển động cấp 5- 6 giật cấp 7, tàu rung lắc chao đảo, nhiều đại biểu say sóng nặng, việc cơ động lên xuống xuồng vào đảo hoặc nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn.

Tàu 561 - Khánh Hòa, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1.

Trong những điều kiện ấy, cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ trực canh, trực máy, bám sát tình hình thời tiết, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh em còn tận tình chăm sóc sức khỏe, động viên các thành viên trong đoàn công tác để mọi người yên tâm trong suốt hải trình.

Tàu KN491, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1

Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là dù khó khăn đến đâu, khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các đảo, các nhà giàn giữa trùng khơi, mọi mệt mỏi của các đại biểu và CBCS dường như tan biến. Chính ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, cùng tình cảm dành cho quân dân nơi đảo xa đã giúp cán bộ, chiến sĩ cũng như các đại biểu vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyến đi.

Tàu KN490, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ những tình cảm, ấn tượng của cán bộ, chiến sĩ khi trực tiếp làm “cầu nối” đưa hơi ấm từ đất liền đến với quân dân nơi đảo xa, nhà giàn DK1?

Đại tá Đỗ Văn Sơn: Mỗi chuyến tàu rời quân cảng là mang theo rất nhiều tình cảm của đất liền hướng về biển đảo. Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi nhiều lần xúc động khi chứng kiến những cái bắt tay thật chặt, những lá thư, những món quà hay lời nhắn gửi của đồng bào cả nước dành cho quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Tổ xuồng đưa đại biểu cập chân nhà giàn.

Có nhiều đại biểu không kìm được cảm xúc và nước mắt khi nghe tiếng hát Quốc ca giữa biển trời Tổ quốc, khi chứng kiến Lễ tri ân những anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Và với những người lính đi biển như chúng tôi, khoảnh khắc tàu cập đảo, nhìn anh em trên đảo đứng chờ từ rất sớm, vẫy tay chào tàu giữa nắng gió mặn mòi, luôn là hình ảnh rất khó quên.

Tổ xuồng đưa đoàn công tác từ tàu vào đảo.

Chúng tôi cảm nhận rõ rằng, biển đảo chưa bao giờ xa đất liền. Chính những chuyến hải trình ấy đã gắn kết triệu trái tim hướng về Trường Sa, DK1; để tình yêu Tổ quốc, tình quân dân và ý thức trách nhiệm với chủ quyền biển đảo ngày càng được lan tỏa sâu rộng hơn trong mỗi người dân Việt Nam.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại tá Đỗ Văn Sơn!