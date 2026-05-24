中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Những chuyến tàu nối đất liền với Trường Sa, nhà giàn DK1

Chủ Nhật, 14:42, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mỗi năm, những chuyến tàu của Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân vượt hàng nghìn hải lý, đưa các đoàn công tác từ đất liền đến thăm quân dân tại Đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Dù phải đối mặt với sóng to, gió lớn và nhiều khó khăn giữa trùng khơi, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 vẫn luôn vững vàng nơi đầu sóng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến hải trình. Chính những con tàu ấy đã trở thành nhịp cầu nối đất liền với Trường Sa, nhà giàn DK1, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và khẳng định ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nơi đầu sóng. Phóng viên VOV phỏng vấn Đại tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân về những hải trình đặc biệt này.

PV: Thưa Đại tá Đỗ Văn Sơn, nhiệm vụ đưa đón các đoàn công tác thăm quân dân Đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1 có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?

Đại tá Đỗ Văn Sơn: Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955, mỗi chuyến hải trình đưa đoàn công tác ra thăm quân dân Đặc khu Trường Sa, Nhà giàn DK1 không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần mà còn là niềm vinh dự, tự hào rất lớn. Chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi chuyến tàu là tình cảm của đất liền gửi ra đảo xa; là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước đối với cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

nhung chuyen tau noi dat lien voi truong sa, nha gian dk1 hinh anh 1
Đại tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân động viên cán bộ, chiến sĩ tàu trước khi đi thực hiện nhiệm vụ.

Những con tàu của Lữ đoàn không chỉ chở người, hàng hóa hay quà tặng, mà còn chở niềm tin, hơi ấm đất liền và tình cảm đồng bào đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa thêm vững vàng, yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với chúng tôi, mỗi chuyến đi cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, chủ quyền và trách nhiệm của người lính Hải quân trong tình hình hiện nay.  

nhung chuyen tau noi dat lien voi truong sa, nha gian dk1 hinh anh 2
Tàu 571 - Trường Sa, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1

Phóng viên: Trong quá trình thực hiện hải trình dài ngày, điều kiện thời tiết phức tạp trên biển, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 955 đã vượt qua khó khăn như thế nào để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đoàn công tác?

Đại tá Đỗ Văn Sơn: Hải trình đến Trường Sa hay Nhà giàn DK1 thường kéo dài nhiều ngày đêm trên biển, thời tiết trên biển diễn biến rất khó lường, nhất là thời điểm sóng to, gió lớn. Có những chuyến đi biển động cấp 5- 6 giật cấp 7, tàu rung lắc chao đảo, nhiều đại biểu say sóng nặng, việc cơ động lên xuống xuồng vào đảo hoặc nhà giàn gặp rất nhiều khó khăn.

nhung chuyen tau noi dat lien voi truong sa, nha gian dk1 hinh anh 3
Tàu 561 - Khánh Hòa, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1.

Trong những điều kiện ấy, cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ trực canh, trực máy, bám sát tình hình thời tiết, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh em còn tận tình chăm sóc sức khỏe, động viên các thành viên trong đoàn công tác để mọi người yên tâm trong suốt hải trình.

nhung chuyen tau noi dat lien voi truong sa, nha gian dk1 hinh anh 4
Tàu KN491, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1

Điều khiến chúng tôi xúc động nhất là dù khó khăn đến đâu, khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các đảo, các nhà giàn giữa trùng khơi, mọi mệt mỏi của các đại biểu và CBCS dường như tan biến. Chính ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo, cùng tình cảm dành cho quân dân nơi đảo xa đã giúp cán bộ, chiến sĩ cũng như các đại biểu vượt qua mọi thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyến đi.

nhung chuyen tau noi dat lien voi truong sa, nha gian dk1 hinh anh 5
Tàu KN490, Lữ đoàn 955 đưa đoàn công tác đến Trường Sa, DK1

Phóng viên: Đồng chí có thể chia sẻ những tình cảm, ấn tượng của cán bộ, chiến sĩ khi trực tiếp làm “cầu nối” đưa hơi ấm từ đất liền đến với quân dân nơi đảo xa, nhà giàn DK1?

Đại tá Đỗ Văn Sơn: Mỗi chuyến tàu rời quân cảng là mang theo rất nhiều tình cảm của đất liền hướng về biển đảo. Cán bộ, chiến sĩ chúng tôi nhiều lần xúc động khi chứng kiến những cái bắt tay thật chặt, những lá thư, những món quà hay lời nhắn gửi của đồng bào cả nước dành cho quân dân Trường Sa, Nhà giàn DK1.

nhung chuyen tau noi dat lien voi truong sa, nha gian dk1 hinh anh 6
Tổ xuồng đưa đại biểu cập chân nhà giàn.

Có nhiều đại biểu không kìm được cảm xúc và nước mắt khi nghe tiếng hát Quốc ca giữa biển trời Tổ quốc,  khi chứng kiến Lễ tri ân những anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Và với những người lính đi biển như chúng tôi, khoảnh khắc tàu cập đảo, nhìn anh em trên đảo đứng chờ từ rất sớm, vẫy tay chào tàu giữa nắng gió mặn mòi, luôn là hình ảnh rất khó quên.

nhung chuyen tau noi dat lien voi truong sa, nha gian dk1 hinh anh 7
Tổ xuồng đưa đoàn công tác từ tàu vào đảo.

Chúng tôi cảm nhận rõ rằng, biển đảo chưa bao giờ xa đất liền. Chính những chuyến hải trình ấy đã gắn kết triệu trái tim hướng về Trường Sa, DK1; để tình yêu Tổ quốc, tình quân dân và ý thức trách nhiệm với chủ quyền biển đảo ngày càng được lan tỏa sâu rộng hơn trong mỗi người dân Việt Nam.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại tá Đỗ Văn Sơn!

lá cờ.jpg

Hành trình lan tỏa tình yêu biển đảo từ những lá cờ Tổ quốc mang dấu Trường Sa

VOV.VN - Trong hải trình gần 1.000 hải lý đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, có một hình ảnh xuất hiện ở hầu khắp các điểm dừng chân của Đoàn công tác số 14, đó là những lá cờ đỏ sao vàng được các đại biểu nâng niu mang theo để xin đóng dấu lưu niệm tại các đảo, nhà giàn giữa trùng khơi.

Thu Lan/VOV1
Tag: Lữ đoàn 955 Vùng 4 Hải quân Đặc khu Trường Sa Nhà giàn DK1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trường Sa đánh thức cảm xúc và khơi nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ
Trường Sa đánh thức cảm xúc và khơi nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ

VOV.VN - Giữa trùng khơi sóng gió, Trường Sa không chỉ là biểu tượng chủ quyền thiêng liêng mà còn là mạch nguồn cảm xúc bất tận dành cho nghệ sĩ. Những vần thơ, nét ký họa, khúc nhạc và câu chuyện từ biển đảo lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc bằng sức mạnh của nghệ thuật.

Trường Sa đánh thức cảm xúc và khơi nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ

Trường Sa đánh thức cảm xúc và khơi nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ

VOV.VN - Giữa trùng khơi sóng gió, Trường Sa không chỉ là biểu tượng chủ quyền thiêng liêng mà còn là mạch nguồn cảm xúc bất tận dành cho nghệ sĩ. Những vần thơ, nét ký họa, khúc nhạc và câu chuyện từ biển đảo lan tỏa mạnh mẽ tình yêu Tổ quốc bằng sức mạnh của nghệ thuật.

Những “lá phổi xanh” kiên cường nơi đầu sóng Trường Sa
Những “lá phổi xanh” kiên cường nơi đầu sóng Trường Sa

VOV.VN - Giữa biển trời khắc nghiệt của quần đảo Trường Sa, nơi từng giọt nước ngọt quý như vàng, những mầm xanh vẫn bền bỉ vươn lên. Không chỉ phủ bóng mát, đó còn là biểu tượng của sức sống, ý chí và niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Những “lá phổi xanh” kiên cường nơi đầu sóng Trường Sa

Những “lá phổi xanh” kiên cường nơi đầu sóng Trường Sa

VOV.VN - Giữa biển trời khắc nghiệt của quần đảo Trường Sa, nơi từng giọt nước ngọt quý như vàng, những mầm xanh vẫn bền bỉ vươn lên. Không chỉ phủ bóng mát, đó còn là biểu tượng của sức sống, ý chí và niềm tin nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Việt Nam lên tiếng về hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa
Việt Nam lên tiếng về hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên đưa người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khi chưa được cho phép là hành vi xâm phạm chủ quyền, đi ngược luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Việt Nam lên tiếng về hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa

Việt Nam lên tiếng về hoạt động tại đá Hoài Ân thuộc quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định việc các bên đưa người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam khi chưa được cho phép là hành vi xâm phạm chủ quyền, đi ngược luật pháp quốc tế và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Tiếng chuông chùa giữa trùng khơi Trường Sa: Điểm tựa tâm linh nơi đầu sóng
Tiếng chuông chùa giữa trùng khơi Trường Sa: Điểm tựa tâm linh nơi đầu sóng

VOV.VN - Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, thanh âm tiếng chuông chùa ngân vang giữa biển trời Tổ quốc khiến nhiều người lặng đi xúc động. Nơi đầu sóng ngọn gió, những ngôi chùa không chỉ là điểm tựa tâm linh cho quân và dân đảo, mà còn khẳng định chủ quyền giữa trùng khơi.

Tiếng chuông chùa giữa trùng khơi Trường Sa: Điểm tựa tâm linh nơi đầu sóng

Tiếng chuông chùa giữa trùng khơi Trường Sa: Điểm tựa tâm linh nơi đầu sóng

VOV.VN - Giữa mênh mông sóng nước Trường Sa, thanh âm tiếng chuông chùa ngân vang giữa biển trời Tổ quốc khiến nhiều người lặng đi xúc động. Nơi đầu sóng ngọn gió, những ngôi chùa không chỉ là điểm tựa tâm linh cho quân và dân đảo, mà còn khẳng định chủ quyền giữa trùng khơi.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích