Những “cựu binh” nhí ở Nam Sudan buông súng, bỏ lại quá khứ ám ảnh

Một “cựu binh” nhí cầm súng trong lễ “xuất ngũ” ở ngoại ô Yambio, Nam Sudan ngày 7/8/2018. Những đứa trẻ này được loại khỏi lực lượng của Phong trào Giải phóng Quốc gia Nam Sudan (SSNLM). SSNLM vừa được sáp nhập với Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA) sau khi thỏa thuận hòa bình được ký hồi tháng 4/2016, và với Phe đối lập của Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA-IO). Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 19.000 đứa trẻ đã bị tuyển mộ, thường là do ép buộc, bởi các nhóm vũ trang trong cuộc nội chiến tàn khốc ở Nam Sudan. Nhiều đứa trẻ đã bị bắt cóc tại những điểm xung đột, một số thì chọn gia nhập các nhóm vũ trang chỉ vì được ăn no và được bảo vệ ở một đất nước mà nền kinh tế đã kiệt quệ vì giao tranh lẫn siêu lạm phát, dẫn tới nạn đói tại nhiều nơi ở Nam Sudan hồi năm ngoái. Nam Sudan trở thành một quốc gia độc lập khỏi Sudan từ năm 2011, nhưng nội chiến nổ ra 2 năm sau đó giữa lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit và phong trào nổi dậy của cựu Phó Tổng thống bị ông cách chức, sau này là lãnh đạo phe nổi dậy Riek Machar. Được kích động thêm bởi những thù hằn cá nhân và sắc tộc, giao tranh ở Nam Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến khoảng 1/3 dân số 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và tàn phá nền kinh tế non trẻ vốn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất dầu thô. Tổng thống Salva Kiir và lãnh đạo phe nổi dậy Riek Machar ký một thỏa thuận ngừng bắn và chia sẻ quyền lực ngày 5/8 và đã cam kết một kỷ nguyên hòa bình lâu dài cho đất nước này Lễ “xuất ngũ” ngày 7/8 vừa qua là buổi lễ thứ ba được tổ chức ở Yambio, dành cho 128 em, 90 bé trai và 38 bé gái, nâng tổng số trẻ Nam Sudan được xuất ngũ trong năm 2018 lên 900 em. Tham gia lễ “xuất ngũ” này, các em cởi bỏ quân phục, từ bỏ vũ khí và được nhận quần áo, sách vở để khởi đầu cho một tương lai mới. ccedb0e4d2b094dab3e4aceacce42803/5b6e74f0/2018_08_09/WUq0fswuusaUewolg2nzYA/UN_says_hundreds_of_child_soldiers_freed_in_South_Sudan.mp4 Một số em sẽ trở lại trường học, còn số khác sẽ được đào tạo nghề như may, làm thảm, xây dựng… Gia đình các “cựu binh” nhĩ cũng được hỗ trợ lương thực. Trong số các em được “xuất ngũ”, có nhiều em thực ra đã trở về cộng đồng được một thời gian… … nhưng sau buổi lễ này các em mới bắt đầu nhận được những hỗ trợ như khám sức khỏe tổng quát, tư vấn, hỗ trợ tâm lý để thực sự tái hòa nhập với xã hội dân sự./.

Một “cựu binh” nhí cầm súng trong lễ “xuất ngũ” ở ngoại ô Yambio, Nam Sudan ngày 7/8/2018. Những đứa trẻ này được loại khỏi lực lượng của Phong trào Giải phóng Quốc gia Nam Sudan (SSNLM). SSNLM vừa được sáp nhập với Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA) sau khi thỏa thuận hòa bình được ký hồi tháng 4/2016, và với Phe đối lập của Quân đội Giải phóng Nhân dân Sudan (SPLA-IO). Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 19.000 đứa trẻ đã bị tuyển mộ, thường là do ép buộc, bởi các nhóm vũ trang trong cuộc nội chiến tàn khốc ở Nam Sudan. Nhiều đứa trẻ đã bị bắt cóc tại những điểm xung đột, một số thì chọn gia nhập các nhóm vũ trang chỉ vì được ăn no và được bảo vệ ở một đất nước mà nền kinh tế đã kiệt quệ vì giao tranh lẫn siêu lạm phát, dẫn tới nạn đói tại nhiều nơi ở Nam Sudan hồi năm ngoái. Nam Sudan trở thành một quốc gia độc lập khỏi Sudan từ năm 2011, nhưng nội chiến nổ ra 2 năm sau đó giữa lực lượng trung thành với chính phủ của Tổng thống Salva Kiir Mayardit và phong trào nổi dậy của cựu Phó Tổng thống bị ông cách chức, sau này là lãnh đạo phe nổi dậy Riek Machar. Được kích động thêm bởi những thù hằn cá nhân và sắc tộc, giao tranh ở Nam Sudan đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, khiến khoảng 1/3 dân số 12 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và tàn phá nền kinh tế non trẻ vốn phụ thuộc hoàn toàn vào sản xuất dầu thô. Tổng thống Salva Kiir và lãnh đạo phe nổi dậy Riek Machar ký một thỏa thuận ngừng bắn và chia sẻ quyền lực ngày 5/8 và đã cam kết một kỷ nguyên hòa bình lâu dài cho đất nước này Lễ “xuất ngũ” ngày 7/8 vừa qua là buổi lễ thứ ba được tổ chức ở Yambio, dành cho 128 em, 90 bé trai và 38 bé gái, nâng tổng số trẻ Nam Sudan được xuất ngũ trong năm 2018 lên 900 em. Tham gia lễ “xuất ngũ” này, các em cởi bỏ quân phục, từ bỏ vũ khí và được nhận quần áo, sách vở để khởi đầu cho một tương lai mới. Một số em sẽ trở lại trường học, còn số khác sẽ được đào tạo nghề như may, làm thảm, xây dựng… Gia đình các “cựu binh” nhĩ cũng được hỗ trợ lương thực. Trong số các em được “xuất ngũ”, có nhiều em thực ra đã trở về cộng đồng được một thời gian… … nhưng sau buổi lễ này các em mới bắt đầu nhận được những hỗ trợ như khám sức khỏe tổng quát, tư vấn, hỗ trợ tâm lý để thực sự tái hòa nhập với xã hội dân sự./.