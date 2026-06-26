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Những ước mơ chiến sĩ nơi đầu sóng Trường Sa

Thứ Sáu, 05:00, 26/06/2026
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VOV.VN - Giữa trùng khơi Tổ quốc, những người lính trẻ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đằng sau làn da rám nắng và ánh mắt kiên nghị ấy là những ước mơ bình dị về tương lai, về gia đình, về những cống hiến tiếp nối cho quê hương, đất nước.

Những cuộc gặp gỡ đong đầy tình cảm của các chiến sĩ nơi đảo xa

Trong hải trình huấn luyện đi biển đường dài của Tàu 936, Học viện Hải quân đã tổ chức công tác kết hợp học tập, nghiên cứu và thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Khi tàu neo đậu tại khu vực đảo Song Tử Tây, các cán bộ, học viên trong đoàn nhanh chóng lên đảo. Khoảng thời gian lưu lại không dài, nhưng đủ để mỗi người cảm nhận rõ cuộc sống, nhiệm vụ và tinh thần của những người lính đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió.

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Nữ quân nhân Học viện Hải quân tâm sự cùng chiến sĩ đảo Song Tử Tây.

Dưới những tán cây xanh mát trên đảo, những cuộc trò chuyện thân tình nhanh chóng được mở ra. Các câu hỏi giản dị như sức khỏe, nỗi nhớ nhà, chuyện người yêu hay dự định sau khi xuất ngũ khiến khoảng cách giữa đất liền và đảo xa dường như được xóa nhòa.

Thiếu tá, quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Lan, nhân viên quân y Học viện Hải quân chia sẻ, dù thời gian giao lưu ngắn ngủi nhưng chị và đồng đội cảm nhận được nhiều điều từ những người lính đảo.

"Khi được chúng tôi tâm sự và chia sẻ, các chiến sĩ có phần rụt rè, nhưng rồi các bạn ấy cũng mạnh dạn trao đổi, nói lên những mong muốn và định hướng trong tương lai, các câu chuyện xoay quanh về cuộc sống ở đảo, hoàn cảnh gia đình", Thiếu tá Trần Thị Lan nói.

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Cái ôm đong đầy tình cảm của đất liền với chiến sĩ Trường Sa.

Qua những câu chuyện mộc mạc, chân thành, các chiến sĩ đã cởi mở hơn, chia sẻ về cuộc sống trên đảo cũng như những dự định phía trước. Có chiến sĩ quê ở Ninh Hòa tâm sự sẽ học nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự để phụ giúp gia đình. Một chiến sĩ quê Nghệ An cho biết mong muốn tìm được nghề nghiệp phù hợp để ổn định cuộc sống và trở thành công dân gương mẫu tại địa phương.

Đặc biệt, Trung sĩ Phạm Quang Long, chiến sĩ đảo Song Tử Tây, bày tỏ quyết tâm ôn luyện để thi vào Trường Sĩ quan Chính trị.

"Tôi mong muốn sau khi học xong sẽ được công tác trong Quân chủng Hải quân và có cơ hội quay trở lại các đảo để tiếp tục cống hiến", Long chia sẻ.

Lời tâm sự ấy khiến nhiều thành viên trong đoàn xúc động. Thiếu tá Trần Thị Lan không giấu được niềm tin và sự kỳ vọng khi động viên người chiến sĩ trẻ tiếp tục nỗ lực thực hiện ước mơ của mình.

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Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn, chiến sĩ đảo Sơn Ca tâm sự, chia sẻ về cuộc sống trên đảo và ước mơ của mình.

Mang theo tình yêu biển đảo vào hành trình tương lai

Rời Song Tử Tây, đoàn công tác tiếp tục đến đảo Sơn Ca. Ngay từ xa, hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ đứng đón đoàn bên cầu cảng với nụ cười thân thiện đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Đặt chân lên đảo, các thành viên trong đoàn không khỏi bất ngờ trước sự khang trang, chính quy và xanh sạch của nơi đây. Trong chuyến thăm, đoàn có dịp gặp gỡ, trò chuyện với Trung sĩ Đỗ Minh Tuấn, quê Vĩnh Long.

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Chiến sĩ Đảo Song Tử Tây đang thực hiện nhiệm vụ.

Trước khi nhập ngũ, Tuấn đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công Thương TP Hồ Chí Minh. Với anh, quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo là một phần ký ức không thể nào quên.

"Tình cảm đồng chí, đồng đội là điều quý giá nhất mà tôi có được. Nghĩ đến ngày xuất ngũ, tôi đã thấy nhớ đảo, nhớ những người đồng đội của mình. Sau này trở về địa phương, con sẽ tiếp tục công việc đã học để giúp đỡ gia đình và góp phần xây dựng quê hương", Tuấn tâm sự.

Rồi cũng đến lúc đoàn công tác chia tay những người lính đảo. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm đầy lưu luyến và ánh mắt bịn rịn tiễn đưa khiến cuộc chia tay trở nên xúc động hơn bao giờ hết.

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Cán bộ, học viên, Học viện Hải quân trò chuyện cùng chiến sĩ Đảo Song Tử Tây.

Con tàu dần rời bến, những cánh tay vẫn vẫy chào từ phía đảo xa. Ở nơi đầu sóng ấy, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục ngày đêm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Còn với những người trở về đất liền, hình ảnh những người lính trẻ cùng những ước mơ giản dị nhưng đầy khát vọng sẽ mãi là ký ức đẹp về Trường Sa - nơi tình yêu Tổ quốc được bồi đắp từ những điều bình dị nhất.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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