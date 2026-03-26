Pakistan và Trung Quốc khởi động cuộc tập trận hải quân “Sea Guardian”

Thứ Năm, 17:22, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (25/3), Pakistan và Trung Quốc đã khởi động cuộc tập trận hải quân song phương lần thứ tư mang tên “Người bảo vệ biển cả” tại thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan.

Theo thông báo của Hải quân Pakistan, cuộc tập trận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trên biển giữa hai nước, đồng thời thể hiện cam kết chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

pakistan va trung quoc khoi dong cuoc tap tran hai quan sea guardian hinh anh 1
Ảnh minh họa: Hải quân Pakistan

Nội dung diễn tập được triển khai cả trên biển và trên bờ, bao gồm trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo cho sĩ quan trẻ về các vấn đề an ninh hàng hải, bắn đạn thật, tuần tra phối hợp và các hoạt động bảo đảm an ninh biển.

Đây được đánh giá là cơ hội quan trọng để hai bên nâng cao năng lực tác chiến liên hợp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến hết ngày 2/4 tới.

Trong những năm gần đây, hợp tác giữa hải quân Pakistan và Trung Quốc gia tăng rõ rệt, trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Cùng với đó, Pakistan cũng duy trì các cuộc tập trận hàng hải với nhiều đối tác khu vực và quốc tế khác, qua đó đa dạng hóa hợp tác quốc phòng và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh biển trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Pakistan ngỏ ý bán tiêm kích JF-17 cho Bangladesh
Indonesia và Pakistan đàm phán mua máy bay chiến đấu và máy bay không người lái
Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa hành trình nội địa phóng từ trên không
