Pakistan và Trung Quốc khởi động cuộc tập trận hải quân “Sea Guardian”

Theo thông báo của Hải quân Pakistan, cuộc tập trận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trên biển giữa hai nước, đồng thời thể hiện cam kết chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Nội dung diễn tập được triển khai cả trên biển và trên bờ, bao gồm trao đổi chuyên gia, tổ chức hội thảo cho sĩ quan trẻ về các vấn đề an ninh hàng hải, bắn đạn thật, tuần tra phối hợp và các hoạt động bảo đảm an ninh biển.

Đây được đánh giá là cơ hội quan trọng để hai bên nâng cao năng lực tác chiến liên hợp, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Các hoạt động trong khuôn khổ cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến hết ngày 2/4 tới.

Trong những năm gần đây, hợp tác giữa hải quân Pakistan và Trung Quốc gia tăng rõ rệt, trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Cùng với đó, Pakistan cũng duy trì các cuộc tập trận hàng hải với nhiều đối tác khu vực và quốc tế khác, qua đó đa dạng hóa hợp tác quốc phòng và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh biển trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.