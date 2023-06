Ý đồ của Ukraine khi điều hàng loạt xe tăng phương Tây ra chiến trường

Các nguồn tin tình báo mở (open source intelligence - OSINT) cho biết, xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ chế tạp đang tiến về thị trấn Tokmak, ở phía Nam Ukraine. Ngoài ra, Ukraine cũng đưa chiếc xe bọc thép BMPT-62 Terminator duy nhất của nước này ra tiền tuyến. BMPT-62 Terminator hiện thuộc về Lữ đoàn sơn cước 128 của Ukraine- một đơn vị tinh nhuệ đã dành phần lớn thời gian chiến đấu với các lực lượng Nga ở miền Nam trong cuộc xung đột kéo dài suốt 15 tháng qua. Lữ đoàn này là đội tiên phong trong cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam vào tháng 10/2022.

Xe tăng Leopard-2. Ảnh: Wikipedia.

Một số quan chức phương Tây và nhà phân tích quân sự nhận định, động thái này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Ukraine đã thực sự bắt đầu cuộc phản công lớn sau nhiều tháng chuẩn bị vũ khí và huấn luyện binh sỹ trong một nỗ lực nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ đã mất.

Ông Michael Kofman, nhà phân tích quân sự kiêm giám đốc Chương trình Nghiên cứu Nga tại CNA, một tổ chức tư vấn quốc phòng của Mỹ cho biết: “Các cuộc giao tranh trong 24 giờ qua cùng những khí tài quân sự phương Tây mà Ukraine đang sử dụng cho thấy cuộc phản công đã diễn ra”.

Bộ Quốc phòng Ukraine vẫn chưa lên tiếng về điều này. Nhưng truyền thông Mỹ dẫn lời một số quan chức Ukraine cho biết “giai đoạn tích cực” của cuộc phản công đang diễn ra.

Theo chuyên gia Michael Kofman, giao tranh ngày càng ác liệt dọc theo trục Tokmak, một thị trấn chiến lược thuộc tỉnh Zaporizhzhia nằm thượng nguồn đập Kakhovka – nơi nước lũ dâng cao đã nhấn chìm hàng chục khu định cư, gây ảnh hưởng đến môi trường và hệ sinh thái.

Các lực lượng Ukraine hy vọng giành được bước đột phá lớn ở phía Nam và cắt đứt “hành lang đất liền” nối Nga với các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cắt đứt các tuyến tiếp tế của đối phương tới bán đảo Crimea.

Ông Konrad Muzyka, chủ tịch của Rochan Consulting, một công ty phân tích quân sự có trụ sở tại Ba Lan cho rằng: “Nếu Kiev có thể phá vỡ hành lang đất liền nối lục địa Nga với bán đảo Crimea thì toàn bộ sự hiện diện của Nga ở khu vực phía Đông Nam của mặt trận có thể bị xói mòn”.

Mikhail Barabanov, chuyên gia nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ (CAST) có trụ sở tại Moscow lưu ý, lũ lụt có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bước tiến của Ukraine.

“Các vị trí của Nga nằm ở bờ đông sông Dnieper đang bị ngập lụt, nhưng tình trạng này không kéo dài. Trong 7 đến 10 ngày tới nước sẽ rút và mực nước sông sẽ thấp hơn so với thời điểm trước khi vụ vỡ đập Kakhovka xảy ra. Ukraine có thể tận dụng thời cơ để vượt sông”, ông Mikhail Barabanov nhấn mạnh.

Nga đã dành nhiều tháng củng cố hệ thống phòng thủ dài gần 1000km bằng bãi mìn, hào chống tăng, các ụ bê tông hình răng rồng, mê cung chiến hào và những chướng ngại vật bằng dây thép gai. Một số blogger quân sự của Nga đã ghi lại được những video về cuộc tấn công của Ukraine vào các vị trí kiên cố này và đăng trên Telegram hôm 8/6.

Ukraine chính thức phản công?

Video cho thấy ít nhất 2 xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất đang xuất hiện trong các cuộc giao tranh ác liệt giữa Ukraine với Nga ở phía Đông Nam thị trấn Orikhiv do Ukraine kiểm soát. Ít nhất hai xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất cũng xuất hiện trong video. Nếu video này được xác minh, đây sẽ là lần đầu tiên Ukraine sử dụng xe tăng của Đức trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Mặc dù việc xe tăng và thiết giáp phương Tây xuất hiện trên tiền tuyến là điều rất đáng chú ý, nhưng một số chuyên gia quân sự cho rằng, đây có thể chỉ là nỗ lực của Ukraine nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của Nga, để chuẩn bị cho cuộc phản công lớn lớn hơn.

“Đến thời điểm hiện tại, Ukraine cam kết sẽ huy động một số khả năng quan trọng trong trận đánh ở tỉnh Zaporizhzhia, chẳng hạn như xe tăng Leopard hoặc đạn pháo tăng DM53A1. Nhưng vẫn phải xem xét liệu đây có phải là cuộc phản công thực sự hay không”, nhà phân tích Muzyka lưu ý.

Các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ không thông báo về việc bắt đầu cuộc phản công, trong khi các quan chức quốc phòng và những tướng lĩnh quân đội hàng đầu của nước này đã kêu gọi người dân giữ im lặng về những gì họ nghe hoặc chứng kiến liên quan đến hoạt động của các lực lượng vũ trang.

Khi xe tăng do phương Tây cung cấp ồ ạt tiến về phía Nam trong hai ngày 7 và 8/6, quân đội Ukraine đã tăng cường không kích vào cứ điểm của Nga ở phía Đông. Ukraine cho biết đã tấn công một cơ sở quân sự được Nga sử dụng làm căn cứ điều hành ở tỉnh Lugansk. Một binh sỹ giấu tên cho biết, Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất trong cuộc tấn công “vì mục tiêu nằm ở phạm vi mà chỉ có loại tên lửa này mới đủ khả năng nhắm bắn”.

Trong khi đó, phía Nga đã công bố video cho thấy thiết giáp của Ukraine bị phá hủy trong các cuộc giao tranh, nhưng vẫn chưa rõ liệu đây có phải là phương tiện do phương Tây cung cấp hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 8/9, tuyên bố quân đội Moscow đã đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine trong những giờ đầu tiên. Ông cho biết Kiev đã huy động 1.500 binh sỹ và 150 xe bọc thép nhưng họ đã phải hứng chịu tổn thất nặng nề”, trong đó bị mất tới 30 xe tăng./.