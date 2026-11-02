Quân đội Hàn Quốc 5 năm liên tiếp vô địch cuộc thi quốc tế về an ninh mạng

Ngày 2/11, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng Hàn Quốc thông báo đội tuyển của nước này đã giành chức vô địch cuộc thi Cyber Net 2026, diễn ra tại Hà Lan từ ngày 26-29/10.

Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hà Lan tổ chức thường niên từ năm 2018, với sự tham gia của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước đối tác chủ chốt. Năm nay, cuộc thi quy tụ 10 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Pháp.

Nhóm chuyên gia an ninh mạng quân sự của Hàn Quốc giành ngôi á quân năm 2021. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Các đội tranh tài trên một hệ thống mạng mô phỏng độc lập, không kết nối với mạng bên ngoài. Các đội phải phát hiện lỗ hổng bảo mật trong hệ thống của đối phương để tiến hành xâm nhập, đồng thời bảo vệ hệ thống mạng của mình trước các cuộc tấn công. Cuộc thi nhằm đánh giá khả năng ứng phó với các tình huống tấn công mạng thực tế, cũng như năng lực phối hợp giữa các thành viên trong đội.

Quân đội Hàn Quốc cử đội tuyển gồm 9 thành viên, được lựa chọn từ lực lượng quân nhân tại ngũ và nhân viên dân sự thuộc quân đội, tham dự cuộc thi. Đội tuyển đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, trong đó chú trọng các kỹ thuật ứng phó với những cuộc tấn công mạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại cuộc thi năm nay, Ba Lan giành vị trí thứ hai, trong khi Estonia đứng thứ ba. Ngay trong lần đầu tham gia vào năm 2021, Hàn Quốc đã giành ngôi á quân, trước khi lần đầu đăng quang vào năm 2022. Kể từ đó, quân đội Hàn Quốc duy trì thành tích vô địch trong 5 năm liên tiếp.