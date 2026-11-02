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Quân khu 2 sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm

Thứ Hai, 16:49, 02/11/2026
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VOV.VN -  Sáng 2/11, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS Quân khu 2 (Ban chỉ đạo Quân khu 2) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm. 

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2,  lãnh đạo 6 tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 2 dự tại điểm cầu Bộ CHQS 6 tỉnh trên địa bàn.

quan khu 2 so ket giai doan 1 cua chien dich 500 ngay dem hinh anh 1
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thực hiện giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm, các lực lượng Quân khu 2 đã hoàn thành khai quật, lấy được 9.619 mẫu đủ điều kiện, đạt 84,6%, sớm hơn 11 tháng so với kế hoạch. Đến ngày 10/9/2026, hoàn thành bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ cho các đơn vị giám định ADN. Toàn Quân khu có 33.144 thân nhân tham gia lấy mẫu sinh phẩm, đã tổ chức lấy 31.873 mẫu và bàn giao theo quy định. Trong giai đoạn này, Quân khu 2 và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã rà phá được xấp xỉ 10 hơn nghìn ha, đạt gần 90%; các đơn vị phấn đấu hoàn thành rà phá trong năm 2026, vượt tiến độ 1 năm so với kế hoạch.

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Các đại biểu dự hội nghị.

Đến ngày 31/10/2026, toàn Quân khu đã tìm kiếm, quy tập 429 hài cốt liệt sỹ, gồm 396 hài cốt quy tập trong nước, 33 hài cốt quy tập lại Lào, với 244 mộ đơn và 18 mộ tập thể (có 185 HCLS).

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả, kinh nghiệm, nêu ra những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm” giai đoạn 1. Đồng thời thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu toàn chiến dịch.

quan khu 2 so ket giai doan 1 cua chien dich 500 ngay dem hinh anh 4
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Quân khu 2 trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Theo đó, Quân khu 2 và các tỉnh trên địa bàn quyết tâm thực hiện chiến dịch với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất, bằng tấm lòng tri ân sâu sắc và mệnh lệnh từ trái tim; quyết tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (HCLS) đến khi không còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong giai đoạn 2 là tìm kiếm, quy tập từ 390 đến 400 hài cốt liệt sỹ, đưa kết quả lũy kế toàn chiến dịch đạt 820 HCLS; Gắn công tác rà phá bom mìn, vật nổ với tìm kiếm, quy tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS đợt 2; chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ; rà soát, lập danh sách, hoàn chỉnh hồ sơ thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và các khu vực, vị trí tìm kiếm, quy tập; tổ chức các hội thảo thu thập, cung cấp thông tin; đưa nhiều cựu chiến binh trực tiếp chiến đấu và nhân chứng lịch sử lên các điểm cao để cung cấp, xác minh thông tin, xác định số liệt sĩ hy sinh.

quan khu 2 so ket giai doan 1 cua chien dich 500 ngay dem hinh anh 5
Trung tướng Phạm Đức Duyên trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Quân khu 2 đã khen thưởng 18 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”; đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ quốc phòng tặng Bằng khen cho 27 tập thể, cá nhân; đề  nghị Ban chỉ đạo quốc gia đề xuất cấp có thẩm quyền đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Địa bàn Quân khu 2 từng diễn ra nhiều trận đánh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; đồng thời các đơn vị Quân khu còn thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Tổng số liệt sĩ hy sinh là 27.799 liệt sĩ; trong đó gần 25.500 liệt sĩ hy sinh trong nước; còn lại là hi sinh tại chiến trường Lào. Đến này các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 18.260 liệt sĩ.

 CTV Hoàng Trung-Dũng Hùng/VOV-Tây Bắc
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