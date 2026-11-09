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Quân khu 5 khai mạc Hội thao Thể dục thể thao năm 2026

Thứ Hai, 18:56, 09/11/2026
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VOV.VN - Tham gia vòng chung kết Hội thao Thể dục thể thao năm 2026 có 26 đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị, nhà trường với hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5

Sáng nay (9/11), tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3, Quân khu 5 tổ chức khai mạc Hội thao Thể dục thể thao năm 2026, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026).

quan khu 5 khai mac hoi thao the duc the thao nam 2026 hinh anh 1
Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư Lệnh Quân khu 5 trao cờ lưu niệm tặng lực lượng

Tham gia vòng chung kết có 26 đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị, nhà trường với hơn 300 huấn luyện viên, vận động viên thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 5. Các vận động viên được tuyển chọn qua các vòng thi đấu ở cơ sở, tranh tài ở 6 nội dung gồm bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, pickleball và bơi tự do 200m.

quan khu 5 khai mac hoi thao the duc the thao nam 2026 hinh anh 2
Các đoàn dự hội thao

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm tổ chức rèn luyện thể lực gắn với huấn luyện quân sự. Phong trào thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Qua kết quả thi đấu lần này, Quân khu 5 đánh giá thực chất chất lượng rèn luyện thể lực ở các đơn vị, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn xây dựng đội tuyển tham gia hội thao toàn quân.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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