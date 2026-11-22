Giữa vùng đất Bentiu còn nhiều khó khăn của Nam Sudan, nơi những người lính mũ nồi xanh từ nhiều quốc gia đang ngày đêm thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, một không gian văn hóa Việt Nam đầy sắc màu, ấm áp và đậm đà bản sắc dân tộc đã được Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 tổ chức, mang đến một trải nghiệm đặc biệt cho bạn bè quốc tế. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp giới thiệu những nét đẹp truyền thống của đất nước, con người Việt Nam mà còn là nhịp cầu kết nối, vun đắp tình hữu nghị, sự thấu hiểu và tinh thần đoàn kết giữa các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).

Tham dự chương trình có ông Sam Korutaro, Trưởng Văn phòng Thực địa Bentiu, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị đang hoạt động trên địa bàn, trong đó có Đội Công binh Pakistan, Tiểu đoàn Bộ binh Ghana, Tiểu đoàn Bộ binh Mông Cổ và Đơn vị Cảnh sát Ghana.

Các đại biểu tham dự ngày hội. Ảnh: GGHB

Đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế

Với chủ đề tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, chương trình được tổ chức như một không gian trải nghiệm văn hóa thu nhỏ, nơi những nét đẹp của quê hương Việt Nam được tái hiện sinh động qua ẩm thực, nghệ thuật, trò chơi dân gian và các hoạt động giao lưu.

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, không gian sự kiện đã thu hút sự chú ý của các đại biểu với cách bài trí mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Những chiếc mẹt tre, mành tre, nón lá, các họa tiết trang trí dân gian cùng sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc tạo nên một bức tranh gần gũi, mộc mạc nhưng không kém phần rực rỡ giữa lòng Bentiu xa xôi.

Những nét đẹp văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Ảnh: GGHB

Điểm nhấn của chương trình là không gian ẩm thực Việt Nam với các món ăn truyền thống như xôi ngũ sắc, nem rán, súp gà, cơm rang, bò hầm, chè… do cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 tự tay chuẩn bị và giới thiệu tới bạn bè quốc tế. Gian hàng cà phê Việt Nam với cà phê sữa đá cũng thu hút đông đảo khách trải nghiệm.

Bên cạnh ẩm thực, các đại biểu còn tham gia in tranh Đông Hồ, trang trí nón lá và trò chơi dân gian, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa, phong tục và nét đẹp truyền thống Việt Nam.

Kết nối bằng văn hóa, gắn kết bằng tình hữu nghị

Một trong những giá trị nổi bật của Ngày Văn hóa Việt Nam chính là khả năng kết nối những con người đến từ các nền văn hóa, ngôn ngữ và quốc gia khác nhau.

Trong môi trường đa quốc gia của Phái bộ UNMISS, nơi mỗi lực lượng có một bản sắc riêng nhưng cùng chung mục tiêu đóng góp cho hòa bình và ổn định, những hoạt động giao lưu văn hóa như thế này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Văn hóa trở thành ngôn ngữ chung, vượt qua mọi rào cản về địa lý, ngôn ngữ và khác biệt dân tộc.

Bạn bè quốc tế trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Ảnh: GGHB

Đặc biệt, chương trình còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ phối hợp, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Bentiu. Đây cũng là một cách tiếp cận mềm mại nhưng hiệu quả trong công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuyên nghiệp, thân thiện, trách nhiệm và giàu bản sắc văn hóa.

Từ trái tim người lính mũ nồi xanh đến hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế

Đối với mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y tế mà còn là cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trong những điều kiện công tác còn nhiều khó khăn tại Bentiu, các cán bộ, nhân viên bệnh viện vẫn chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa. Từ khâu lên ý tưởng, chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết kế không gian, chế biến món ăn đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

Vì vậy, Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là một sự kiện giao lưu mà còn là minh chứng sinh động cho phương châm kết hợp hài hòa giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với công tác đối ngoại, dân vận và quảng bá hình ảnh quốc gia trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Hình ảnh những người lính quân y Việt Nam vừa tận tụy trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, vừa khéo léo giới thiệu những món ăn truyền thống, những nét đẹp văn hóa dân tộc đã góp phần lan tỏa một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn, thân thiện và trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Giữa khoảng cách hàng nghìn cây số với Tổ quốc, những tà áo, chiếc nón lá, hương vị cà phê sữa đá và những món ăn quê hương không chỉ gợi nhắc về Việt Nam mà còn mang theo tình cảm, niềm tự hào dân tộc của mỗi người lính mũ nồi xanh. Đó cũng chính là thông điệp mà Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 mong muốn gửi gắm: Việt Nam đến với thế giới không chỉ bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm mà còn bằng bản sắc văn hóa, lòng nhân ái và khát vọng hòa bình.