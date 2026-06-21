Sôi động hội thao quân sự, võ thuật Công an Nhân dân tại Lâm Đồng

Dự lễ khai mạc hội thao có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng.

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực III tổ chức tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao với 1.600 vận động viên tham gia. Các đội tuyển tham gia hội thao đến từ 3 trường Công an Nhân dân, Công an 14 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung- Tây Nguyên và phía Nam.

Rất đông người dân và khách du lịch đến Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt đợi từ chiều đến tối xem khai mạc hội thao.

Phát biểu tại Lễ khai mạc hội thao, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức Hội thao Bộ Công an, cho biết: Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục, thể thao, điều lệnh, quân sự võ thuật trong Công an Nhân dân là một trong những nhiệm vụ, yêu cầu, giải pháp rất quan trọng góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Trình diễn quân nhạc tại lễ khai mạc hội thao.

“Trong kỷ nguyên mới công tác thể dục thể thao và điều lệnh quân sự, võ thuật trong công an cần tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Do vậy việc tổ chức Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân là việc làm thường xuyên, cần thiết góp phần nâng cao sức khoẻ, sức mạnh phong trào thể dục thể thao và siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại”. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, nhấn mạnh.

Cảnh sát cơ động kỵ binh trình diễn kỹ thuật chiến đấu với ngựa.

Trước và sau lễ khai mạc hội thao, người dân tỉnh Lâm Đồng và du khách được thưởng thức nội dung trình diễn quân nhạc, múa súng, múa cờ; chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ giả định; trình diễn kỵ binh; đội hình mô tô đặc chủng…

Cảnh sát đặc nhiệm sử dụng sức mạnh cơ thể kéo xe ô tô.

Trong 8 ngày diễn ra Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026 khu vực III, từ ngày 17 – 24/6 nội dung quân sự, võ thuật có 1.000 vận động viên tranh tài ở 15 nội dung thi đấu với 26 bộ huy chương. Nội dung thể thao có 600 vận động viên tranh tài ở 2 môn thi đấu là bóng đá Nam 7 người và Pickleball.