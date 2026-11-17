Ngày 17/11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, UBND xã Mai Sơn phối hợp với Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mai Sơn, Sơn La.

Trước đó, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của tỉnh Sơn La đã tổ chức xác minh, khảo sát các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tại xã Mai Sơn và xã Chiềng Hặc (Sơn La).

Cụ thể, ông Nguyễn Việt Đức, trú tại thôn Tiền Phong, xã Mai Sơn, cung cấp thông tin về bộ đội hy sinh trong trận đánh tại sân bay Nà Sản khoảng năm 1952, được chôn cất tại khu vườn nhà ông đang sinh sống, cách bờ suối khoảng 5m. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể chưa được xác định.

2 hài cốt được tìm kiếm từ nguồn tin của người dân địa phương cung cấp.

Còn tại xã Chiềng Hặc, ông Vì Ngọc Siếng, trú tại bản Chiềng Ban, cung cấp thông tin về một ngôi mộ bộ đội hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, nằm tại khu vực ruộng của gia đình ông Lường Văn Biên, bản Chiềng Ban - cách Quốc lộ 6 khoảng 1km.

Trên cơ sở các nguồn tin, Ban Chỉ đạo tỉnh Sơn La đã phối hợp với UBND các xã Mai Sơn, Chiềng Hặc huy động lực lượng dân quân tự vệ tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại những vị trí được xác định có mộ liệt sĩ. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng đã khai quật, quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ và đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Nén hương thơm tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.