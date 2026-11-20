Tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ với gần 200 sĩ quan, thủy thủ đến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày (20-22/11).

Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng

Tàu INS Sahyadri do Đại tá Vikas Jha, Thuyền trưởng làm Trưởng đoàn. Đây là tàu thứ ba thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17 của Hải quân Ấn Độ, chính thức được biên chế tháng 7/2012.

Lễ đón tàu và sĩ quan, thủy thủ đoàn tại cảng Tiên Sa

Tàu do Công ty Mazagon Dock Shipbuilders, thành phố Mumbai đóng và hiện thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông của Ấn Độ.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Trong thời gian thăm Đà Nẵng, Đoàn chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan, thủy thủ 2 bên tiến hành giao lưu thể thao, tham quan tàu và tìm hiểu văn hóa địa phương.

Sân đáp trực thăng trên tàu INS Sahyadri

Chuyến thăm góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân 2 nước; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực./.

Đà Nẵng tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự hoạt động du lịch VOV.VN - Chiều 19/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; đồng thời triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố.

Clip Lễ đón Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri thăm xã giao Đà Nẵng

Một số hình ảnh trên tàu:

Trang thiết bị, vũ khí trên tàu

Trang thiết bị hiện đại trên tàu

Tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ cùng gần 200 sĩ quan, thủy thủ thăm Đà Nẵng