Tàu Hải quân Ấn Độ INS Sahyadri đến thăm thành phố Đà Nẵng
VOV.VN - Sáng nay (20/11), tại Cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ đón tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ đến thăm thành phố Đà Nẵng.
Tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ với gần 200 sĩ quan, thủy thủ đến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 3 ngày (20-22/11).
Tàu INS Sahyadri do Đại tá Vikas Jha, Thuyền trưởng làm Trưởng đoàn. Đây là tàu thứ ba thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17 của Hải quân Ấn Độ, chính thức được biên chế tháng 7/2012.
Tàu do Công ty Mazagon Dock Shipbuilders, thành phố Mumbai đóng và hiện thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông của Ấn Độ.
Trong thời gian thăm Đà Nẵng, Đoàn chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan, thủy thủ 2 bên tiến hành giao lưu thể thao, tham quan tàu và tìm hiểu văn hóa địa phương.
Chuyến thăm góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân 2 nước; đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Ấn Độ, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực./.
Một số hình ảnh trên tàu: