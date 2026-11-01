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Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ thăm xã giao TP.HCM

Chủ Nhật, 21:35, 01/11/2026
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VOV.VN - Chiều 1/11, tại cảng cửa ngõ Sài Gòn (TP.HCM), được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Tàu USCGC Bertholf do Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng chỉ huy, cùng 150 sĩ quan, thủy thủ đến thăm hữu nghị tại thành phố trong 5 ngày.

Tham dự lễ đón tàu có đại diện Quân khu 7, Vùng 2 Hải quân, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ thành phố. Về phía Hoa Kỳ có bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam; quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM; Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chuyến thăm của tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ là dịp để hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, đồng thời, thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.

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Đại biểu 2 nước chụp ảnh lưu niệm (ảnh: Lưu Sơn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy Tàu USCGC Bertholf sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, tham quan Tàu CSB 8001, giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm và tổ chức luyện tập chung trên biển. Chỉ huy và thủy thủ Tàu USCGC Bertholf cũng sẽ tham quan một số danh lam, thắng cảnh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước; thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Jennifer Wicks cho biết, chuyến thăm diễn ra nhân kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ và hai nước kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dịp để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Ngay sau lễ đón, phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và nhóm sĩ quan chỉ huy Tàu USCGC Bertholf đến chào xã giao lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

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Tư lệnh Vùng cảnh sát biển tặng quà lưu niệm thuyền trưởng Tàu USCGC Bertholf (ảnh: Lưu Sơn)

Tại đây, hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, tập trung vào những hoạt động phối hợp giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ và Cảnh sát biển Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm của Tàu USCGC Bertholf tại TP.HCM.

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa thiết thực. Sự phát triển của quan hệ hai nước tạo điều kiện để các lực lượng tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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