Thái Nguyên diễn tập tác chiến cấp xã

Đây là cuộc diễn tập tác chiến cấp xã đầu tiên của tỉnh được tổ chức sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhằm kiểm tra năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng phối hợp xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Cuộc diễn tập được tổ chức với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”, diễn ra trong hai ngày 22 và 23/6.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng tham mưu, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trong đó lực lượng quân sự và công an giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Tỉnh Thái Nguyên khai mạc diễn tập tác chiến xã Đồng Hỷ trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Thông qua diễn tập, các cơ quan chức năng đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh, cũng như khả năng huy động các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Kết quả diễn tập sẽ là cơ sở để rút kinh nghiệm, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Cuộc diễn tập có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 tập trung chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng; đồng thời thực hành xử trí tình huống A2 về gây rối, biểu tình đông người tại khu vực trụ sở UBND xã.

Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ, trong đó có các nội dung thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ khu vực phòng thủ theo Kế hoạch “Vòm phòng không bền vững” và Trung đội dân quân cơ động đánh địch đổ bộ đường không.

Các tình huống diễn tập được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo yêu cầu.

Lực lượng vũ trang tham gia diễn tập.

Xử lý tình huống gây rối, biểu tình.

Ngay sau lễ khai mạc, các nội dung vận hành cơ chế của cấp ủy, chính quyền địa phương trong các trạng thái về quốc phòng được triển khai theo kế hoạch; các lực lượng tham gia thực binh xử trí tình huống A2 và thực hành vận hành cơ chế trong trạng thái thời chiến tại căn cứ giả định, bảo đảm chặt chẽ, đúng nội dung, yêu cầu đề ra.