Một bức ảnh mới được Không quân Mỹ công bố cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của tiêm kích F-16 trong việc đối phó với các mối đe dọa trên không có chi phí thấp tại Trung Đông.

Bức ảnh được chụp ngày 23/10/2026 và được Cơ quan Thông tin hình ảnh quốc phòng Mỹ (DVIDS) công bố ngày 21/11, ghi lại cảnh một chiếc F-16CM Fighting Falcon cất cánh từ một địa điểm không được tiết lộ trong khu vực thuộc phạm vi phụ trách của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Đáng chú ý, trên thân máy bay xuất hiện 4 ký hiệu được cho là thể hiện số UAV đã bị đánh chặn, trong khi dưới cánh có một thiết bị nghi là bệ phóng rocket dẫn đường chính xác.

Chiếc F-16CM của Mỹ có ký hiệu giống hình UAV kiểu Shahed trên thân máy bay. Ảnh: DVIDS

Vai trò ngày càng mở rộng của F-16 trong nhiệm vụ chống UAV

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong bức ảnh là 4 biểu tượng màu đen bên dưới buồng lái, tương tự những ký hiệu thường được sử dụng để ghi nhận số mục tiêu mà máy bay đã tiêu diệt.

Theo Army Recognition, những ký hiệu này có thể tương ứng với 4 UAV tấn công một chiều bị đánh chặn trong các nhiệm vụ trước đó, nhiều khả năng là những mục tiêu tương tự dòng UAV Shahed do Iran thiết kế.

Các UAV tấn công một chiều mang theo thuốc nổ, được thiết kế để lao vào mục tiêu đã định và phát nổ khi va chạm. Việc sử dụng ngày càng phổ biến loại phương tiện này đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ sở quân sự, hạ tầng trọng yếu và mạng lưới phòng không trong khu vực.

Tuy nhiên, phần chú thích chính thức của DVIDS không giải thích ý nghĩa của những ký hiệu trên thân máy bay, không xác định loại mục tiêu cũng như xác nhận hoàn cảnh diễn ra bất kỳ cuộc đánh chặn nào.

Dù vậy, hình ảnh này phần nào cho thấy khả năng các tiêm kích của Không quân Mỹ đang đảm nhiệm thêm nhiệm vụ chống UAV trong khu vực thuộc phạm vi phụ trách của CENTCOM.

Dựa trên các ký hiệu nhận diện ở phần đuôi, chiếc F-16CM trong ảnh được cho là thuộc Phi đội tiêm kích số 77 của Không quân Mỹ, có biệt danh “Gamblers”. Các ký hiệu nhận diện cũng cho thấy máy bay thuộc đơn vị đóng quân tại căn cứ không quân Shaw, bang South Carolina, nơi đặt Không đoàn tiêm kích số 20.

Phi đội tiêm kích số 77 vận hành các máy bay F-16CM Block 50, vốn gắn liền với nhiệm vụ Wild Weasel, chuyên thực hiện các hoạt động chế áp và phá hủy hệ thống phòng không đối phương (SEAD/DEAD), trong đó có các hệ thống radar và tên lửa đất đối không.

Những ký hiệu được cho là ghi nhận số UAV bị đánh chặn cho thấy các tiêm kích đa nhiệm này có thể đảm nhiệm thêm vai trò phòng không, bên cạnh nhiệm vụ chế áp hệ thống phòng không đối phương.

Khả năng đảm nhiệm nhiều loại nhiệm vụ khác nhau cho thấy F-16CM vẫn có vai trò đáng kể trong hoạt động của Không quân Mỹ, nhất là trong bối cảnh các mối đe dọa trên không tại Trung Đông ngày càng đa dạng.

Tìm kiếm giải pháp đánh chặn UAV có chi phí thấp hơn

Một chi tiết đáng chú ý khác trong bức ảnh là bệ phóng rocket dạng ống được lắp dưới cánh máy bay. Theo Army Recognition, đây có thể là bệ phóng dành cho rocket dẫn đường bằng laser APKWS II (Advanced Precision Kill Weapon System II).

Mặc dù hình ảnh chưa đủ để xác định chính xác loại bệ phóng cũng như xác nhận máy bay có mang rocket APKWS hay không, cấu hình này tương đồng với các hệ thống vũ khí chống UAV từng được tích hợp trên tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ.

APKWS là hệ thống cho phép chuyển đổi rocket thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác bằng laser. Phiên bản được phát triển cho nhiệm vụ chống UAV có thể trở thành giải pháp đánh chặn tiết kiệm chi phí hơn so với các tên lửa không đối không truyền thống khi đối phó với những UAV tấn công một chiều có giá thành tương đối thấp.

Không quân Mỹ trước đó đã tiến hành các hoạt động huấn luyện tích hợp loại vũ khí này trên tiêm kích F-16. Hồi tháng 6/2025, các nhân viên kỹ thuật tại căn cứ không quân Shaw đã thực hành lắp đặt vũ khí trên một chiếc F-16 mang đồng thời các bệ phóng rocket và tên lửa không đối không.

Ý nghĩa của việc phát triển các phương tiện đánh chặn có chi phí thấp hơn xuất phát từ sự chênh lệch đáng kể giữa giá thành sản xuất UAV kiểu Shahed và chi phí của các loại tên lửa đánh chặn truyền thống.

Những cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn có thể gây sức ép kéo dài lên nguồn dự trữ đạn dược phòng không. Trong bối cảnh đó, việc phát triển các loại vũ khí dẫn đường chính xác có giá thành hợp lý ngày càng được chú trọng nhằm bảo đảm khả năng duy trì hoạt động phòng không trong thời gian dài.

Việc tích hợp rocket dẫn đường APKWS trên tiêm kích F-16 có thể giúp lực lượng Mỹ giảm mức độ phụ thuộc vào các tên lửa không đối không đắt tiền trong nhiệm vụ chống UAV, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong việc lựa chọn phương tiện đánh chặn phù hợp với từng loại mục tiêu.

Mặc dù thông qua bức ảnh chưa thể xác định loại vũ khí đã được sử dụng trong những cuộc đánh chặn trước đó, nhưng cấu hình được ghi nhận phần nào phản ánh xu hướng đa dạng hóa phương tiện đánh chặn, tăng cường năng lực phòng không nhiều lớp và nâng cao hiệu quả về chi phí của Không quân Mỹ.

Nhìn chung, hình ảnh chiếc F-16CM tại Trung Đông cho thấy khả năng mở rộng phạm vi nhiệm vụ của dòng tiêm kích vốn chuyên thực hiện các hoạt động chế áp phòng không sang đảm nhiệm thêm vai trò chống UAV.

Dù ý nghĩa của 4 ký hiệu trên thân máy bay và sự hiện diện của hệ thống rocket APKWS vẫn cần được xác nhận chính thức, đây là một diễn biến đáng chú ý trong quá trình thích ứng của Không quân Mỹ trước sự thay đổi của các mối đe dọa trên không.

Khi UAV tấn công một chiều ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột hiện đại, việc tận dụng các nền tảng máy bay chiến đấu hiện có, kết hợp với những loại vũ khí đánh chặn có chi phí thấp hơn, có thể góp phần nâng cao khả năng bảo vệ lực lượng, giảm áp lực lên nguồn dự trữ tên lửa và duy trì năng lực phòng không của Mỹ tại Trung Đông.