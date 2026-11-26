Nhà sản xuất máy bay không người lái (UAV) Baykar của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo 3 chiếc máy bay chiến đấu không người lái Bayraktar Kizilelma đầu tiên đã được bàn giao cho lực lượng an ninh nước này sau khi hoàn tất các cuộc thử nghiệm nghiệm thu. Theo Baykar, đây là lần đầu tiên trên thế giới một tiêm kích không người lái được chính thức đưa vào biên chế.

Kể từ khi được giới thiệu lần đầu vào năm 2021, chương trình phát triển Kizilelma đã trải qua các giai đoạn thử nghiệm bay, tích hợp vũ khí và nghiệm thu quân sự, với khoảng 600 chuyến bay thử nghiệm và huấn luyện.

Tiêm kích không người lái Kizilelma của Thổ Nhĩ Kỳ nhìn từ trên cao. Ảnh: Baykar

Bước tiến vượt ra ngoài khuôn khổ UAV truyền thống

Ý nghĩa của Kizilelma không chỉ nằm ở tuyên bố về vị trí tiên phong trên thế giới. Mẫu máy bay này đại diện cho một thế hệ UAV chiến đấu mới, được thiết kế để đảm nhiệm những nhiệm vụ vốn do tiêm kích có người lái thực hiện, đặc biệt là không chiến.

Các máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) tiên tiến hiện nay chủ yếu được thiết kế để xâm nhập không phận được bảo vệ nghiêm ngặt, tấn công mục tiêu mặt đất, tác chiến điện tử và trinh sát. Mặc dù nhiều mẫu UCAV có khả năng mang bom và tên lửa dẫn đường, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng có thể đảm nhiệm vai trò của một tiêm kích. Trong khi đó, một hướng phát triển mới đang hình thành, tập trung vào khả năng tác chiến không đối không và phối hợp với tiêm kích có người lái.

Kizilelma được phát triển theo cả hai hướng này, vừa hướng tới khả năng tác chiến độc lập, vừa có thể phối hợp với tiêm kích thế hệ mới TF Kaan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Máy bay được thiết kế với một số đặc tính giúp giảm khả năng bị radar phát hiện, trong khi các phiên bản tương lai được kỳ vọng có thể đạt tốc độ siêu thanh. Baykar cũng đang phát triển phiên bản hải quân có khả năng hoạt động trên các tàu có đường băng ngắn.

Phiên bản cơ sở của Kizilelma có tốc độ tối đa Mach 0,9, tốc độ hành trình Mach 0,6 và tải trọng khoảng 1.360 kg. Máy bay có thể hoạt động liên tục hơn 3 giờ, bán kính hoạt động điển hình khoảng 926 km và trần bay khoảng 12.200 m. Những đặc điểm này khiến Kizilelma gần với một tiêm kích hạng nhẹ hơn so với phần lớn UCAV hiện nay, vốn ưu tiên thời gian hoạt động, tải trọng và khả năng tàng hình.

Tháng 11/2025, Kizilelma sử dụng tên lửa không đối không Gokdogan do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển để đánh trúng một mục tiêu bay sử dụng động cơ phản lực. Cuộc thử nghiệm chứng minh khả năng tích hợp radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) Murad với tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn.

Tháng 12/2025, hai nguyên mẫu Kizilelma được cho là đã thực hiện chuyến bay theo đội hình tự động ở cự ly gần. Đến tháng 5/2026, Kizilelma tiếp tục bay đội hình cùng máy bay M-346 do Italy sản xuất, đánh dấu bước tiến trong khả năng phối hợp giữa máy bay có người lái và không người lái.

Cuộc đua phát triển tiêm kích không người lái

Thổ Nhĩ Kỳ không phải là quốc gia duy nhất theo đuổi chương trình phát triển máy bay chiến đấu không người lái. Mỹ, Trung Quốc, Australia và nhiều nước châu Âu cũng đang triển khai các chương trình tương tự, dù có sự khác biệt về thiết kế, phương thức tác chiến và tiến độ phát triển.

Tháng 3/2025, Không quân Mỹ chính thức định danh YFQ-42A của General Atomics và YFQ-44A của Anduril là các tiêm kích không người lái thuộc chương trình máy bay chiến đấu phối hợp (CCA).

Một nguyên mẫu máy bay không người lái YFQ-42A. Ảnh: General Atomics

Tháng 6/2026, Không quân Mỹ trao hợp đồng sản xuất cả hai mẫu máy bay. Một tháng sau, YFQ-44A tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Những chiếc máy bay đầu tiên được bàn giao cho đơn vị tác chiến thử nghiệm vào tháng 9.

Khác với Kizilelma, các mẫu CCA của Mỹ ngay từ đầu được phát triển với trọng tâm là phối hợp với tiêm kích có người lái, giúp mở rộng phạm vi giám sát của cảm biến, tăng khả năng mang vũ khí và nâng cao tính linh hoạt trong tác chiến.

Trong khi đó, Trung Quốc đã đưa UAV chiến đấu tàng hình GJ-11 vào biên chế từ tháng 11/2025. Mẫu máy bay này được định hướng thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chế áp hệ thống phòng không đối phương và phối hợp với các tiêm kích J-16, J-20.

Tuy nhiên, chưa có cuộc thử nghiệm công khai nào cho thấy GJ-11 sử dụng tên lửa không đối không để tấn công mục tiêu trên không. Trung Quốc cũng đang phát triển nhiều mẫu máy bay chiến đấu phối hợp có tính năng bay cao hơn và mang nhiều đặc điểm của tiêm kích.

Tại châu Âu, tập đoàn Saab của Thụy Điển và Airbus đang theo đuổi những thiết kế máy bay chiến đấu không người lái có nhiều điểm tương đồng với Kizilelma.

Australia cũng đạt được những bước tiến đáng kể với chương trình MQ-28 Ghost Bat do Boeing phát triển. Mẫu UAV này đã thực hiện cuộc thử nghiệm phóng tên lửa AIM-120 AMRAAM chỉ vài tuần sau khi Kizilelma thử nghiệm thành công tên lửa không đối không.

Những câu hỏi về năng lực tác chiến thực tế

Mặc dù Kizilelma đã được đưa vào biên chế, Baykar chưa công bố cụ thể lực lượng tiếp nhận mẫu máy bay này. Theo trang tin quân sự Janes, hình ảnh tại buổi lễ bàn giao có sự xuất hiện của một sĩ quan được cho là thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan trọng hơn, việc hoàn tất nghiệm thu và bàn giao không đồng nghĩa với việc Kizilelma đã đạt năng lực tác chiến đầy đủ. Mức độ sẵn sàng chiến đấu, phạm vi nhiệm vụ ban đầu và khả năng sử dụng vũ khí không đối không trong thực tế vẫn chưa được làm rõ.

Chương trình phát triển Kizilelma vừa hướng tới khả năng tác chiến độc lập, vừa có thể phối hợp với tiêm kích thế hệ mới TF Kaan của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Baykar

Khả năng bay đội hình tự động và thử nghiệm thành công tên lửa dẫn đường bằng radar cũng chưa đủ để khẳng định Kizilelma có thể tự thực hiện toàn bộ quá trình phát hiện, nhận dạng, theo dõi và tấn công mục tiêu trên không trong môi trường chiến đấu thực tế.

Tuy nhiên, việc đưa Kizilelma vào biên chế vẫn đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi từ các UAV chủ yếu đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát và tấn công mặt đất sang những hệ thống có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp hơn trong không chiến hiện đại.

Kizilelma sẽ trở thành một tiêm kích không người lái có khả năng tác chiến độc lập, một máy bay chiến đấu phối hợp với TF Kaan hay đảm nhiệm đồng thời cả hai vai trò vẫn là câu hỏi cần thời gian để trả lời. Kinh nghiệm vận hành thực tế của lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện mẫu máy bay này.