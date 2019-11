Tiết lộ lý do Trump đòi 5 tỷ USD “phí bảo vệ” từ Hàn Quốc

Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính sẽ tốn gần 4,5 tỷ USD cho việc đóng quân tại Hàn Quốc trong năm tài khóa 2020, hé lộ nguyên nhân tại sao Tổng thống Trump muốn Hàn Quốc tăng thêm 5 tỷ USD vào năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo một bản dự tính ngân sách của Lầu Năm Góc phác thảo hồi tháng 3/2019, tổng chi phí trả cho các quân nhân, các chiến dịch và việc đồn trú tại Hàn Quốc là khoảng 4,46 tỷ USD trong năm tài khóa đến hết ngày 30/9/2020.

Trong năm tài khóa 2019, con số này là 4,43 tỷ USD, trong khi năm 2018 là 4,32 tỷ USD.

Tổng thống Trump đã có những tính toán trong đầu khi ông cân nhắc đến các cam kết quốc phòng của Mỹ với Hàn Quốc trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 1/2019 với cựu cố vấn Tổng thống và là tác giả của cuốn sách: "Inside Trump's White House: The Real Story of His Presidency" (tạm dịch "Bên trong Nhà Trắng của Trump: Câu chuyện thực sự về nhiệm kỳ Tổng thống"), ông Doug Wead.

Trong cuốn sách mới này, ông Wead cho biết Tổng thống đã hỏi ông liệu ông có biết Mỹ đã dành bao nhiêu tiền để "bảo vệ" Hàn Quốc hay không.

"4,5 tỷ USD/năm. Ông đoán ra con số này chứ?", Tổng thống Trump nói với ông Wead.

Bình luận trên một lần nữa củng cố quan điểm của ông Trump, rằng Hàn Quốc nên trả nhiều hơn cho việc 28.500 quân Mỹ đồn trú tại quốc gia này - một vấn đề trở thành thách thức quan trọng mà 2 đồng minh lâu đời này phải đối mặt.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, ông Trump từng gọi Hàn Quốc là "kẻ ăn không" trong mạng lưới an ninh của Mỹ. Tổng thống Trump thậm chí còn gọi đồng minh châu Á này một "kẻ lợi dụng".

Quan điểm của Tổng thống Trump đã vấp phải nhiều chỉ trích bởi người ta cho rằng ông chủ Nhà Trắng chỉ quan tâm đến những lợi ích tiền bạc trong quan hệ với các đồng minh mà không tính tới lợi ích chiến lược lâu dài cũng như việc điều đó đang làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Mỹ trên toàn cầu thời kỳ hậu chiến tranh./.