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Trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Thứ Hai, 22:07, 06/07/2026
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VOV.VN - Sáng 6/7 (giờ địa phương), Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống, Điều phối viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Việt Nam, thừa ủy quyền của Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương “Anh hùng Venezuela” hạng Nhất tặng Đoàn CNCH Việt Nam và hạng Nhì tặng các thành viên trong đoàn.

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận sự cống hiến, lòng cao thượng và chủ nghĩa anh hùng của những con người bất chấp mọi khó khăn đã cống hiến sức lực của mình cho công tác hỗ trợ và viện trợ nhân đạo trên lãnh thổ Venezuela.

Để có được sự công nhận này là cả một hành trình đầy thử thách. Bước sang ngày thứ 6 làm việc tại thực địa - tức là đã hơn 10 ngày sau thảm họa động đất xảy ra, môi trường ô nhiễm nghiêm trọng khiến áp lực đè nặng lên vai các thành viên đoàn công tác. Tuy vậy, với bản lĩnh và quyết tâm cao độ, đoàn vẫn chia nhiều mũi nhọn, chạy đua với thời gian để đưa thêm nhiều thi thể nạn nhân ra ngoài.

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Trung tá Raúl Serrano Chacón, Bộ Tư lệnh Vệ binh Tổng thống trao huân chương cho đoàn

Tính tới thời điểm này, Đoàn CNCH Việt Nam đã đưa thi thể của 57 nạn nhân ra ngoài; trao trả và giúp di dời nhiều tài sản cho người dân địa phương.

Song song với công tác CNCH, đoàn đã tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với khoảng 500 hộ dân bị mất nhà cửa, đang đối mặt với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hơn 360kg thịt hộp, 100 thùng sữa, gần 50 thùng mì tôm cùng lượng lớn chăn màn, quần áo phòng dịch... đã được chuyển đến người dân.

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Chính phủ Venezuela trao Huy chương Anh hùng Venezuela tặng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam

Giá trị vật chất tuy không lớn, nhưng sự xuất hiện và hỗ trợ kịp thời của đoàn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho người dân nước bạn vào thời điểm ngặt nghèo nhất.

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Đoàn cứu trợ Việt Nam tặng quà cho người dân Venezuela

VOV.VN - Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã đến các khu lều trại dã chiến ở bang La Guaira, thăm hỏi, động viên và trao những phần quà thiết thực tới người dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa, thể hiện tinh thần sẻ chia và tình hữu nghị.

Việt Cường/VOV1
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