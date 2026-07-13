Trao quà cho gia đình chính sách, người có công

Tại đây, đoàn công tác đã trao 20 suất quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Châu Thành. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với các gia đình chính sách, người có công; góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn định.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang Trung tá Trương Út Bắc cho biết, công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước, Quân đội quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực. Việc trao quà nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.