Trực thăng Nga phóng vũ khí tầm xa 450 km tập kích Ukraine

Với tầm bắn được quảng bá lên tới 450 km, loại vũ khí này có thể giúp trực thăng Nga thực hiện các cuộc tấn công vào những mục tiêu nằm sâu phía sau tiền tuyến mà không cần tiến vào khu vực không phận được phòng thủ nghiêm ngặt.

Đây được xem là bước phát triển đáng chú ý trong việc mở rộng năng lực tấn công tầm xa của trực thăng quân sự Nga. Những hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 6/11 cho thấy Mi-28NM phóng một loại đạn tuần kích mang tên Dan-T nhằm vào các vị trí được cho là nơi lực lượng Ukraine vận hành thiết bị bay không người lái (UAV). Hoạt động này cho thấy Nga đang từng bước tích hợp các loại vũ khí chính xác tầm xa vào những nền tảng trực thăng tấn công hiện có.

Trực thăng Nga mang vũ khí tầm xa 450 km. Ảnh: TASS

Mi-28NM mở rộng vai trò của trực thăng

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phi hành đoàn Mi-28NM đã nhận tọa độ mục tiêu từ lực lượng trinh sát. Các mục tiêu được xác định gồm những đơn vị vận hành UAV và trung tâm chỉ huy, điều khiển UAV của Ukraine. Sau khi tiếp nhận thông tin, trực thăng xuất kích và phóng một quả đạn Dan-T về phía tọa độ mục tiêu trong khu vực tác chiến của Cụm quân phía Tây thuộc quân đội Nga.

Các quan chức quân sự Nga cho biết lực lượng trinh sát đã xác nhận mục tiêu bị đánh trúng và trực thăng trở về căn cứ an toàn. Video được công bố cho thấy Mi-28NM mang theo hai quả đạn Dan-T trên các giá treo vũ khí bên dưới cánh phụ, trong đó một quả được phóng đi khi trực thăng đang bay.

Cấu hình vũ khí mới cho thấy phạm vi nhiệm vụ của Mi-28NM đang được mở rộng. Được phát triển chủ yếu để hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường, tiêu diệt xe bọc thép và tấn công các mục tiêu mặt đất ở cấp chiến thuật, phiên bản hiện đại hóa mang biệt danh Night Hunter (Thợ săn đêm) được trang bị hệ thống điện tử hàng không tích hợp, thiết bị quang - điện tử, tên lửa có điều khiển, rocket không điều khiển và pháo 30 mm. Việc bổ sung vũ khí tầm xa sử dụng động cơ phản lực có thể giúp Mi-28NM đảm nhiệm thêm vai trò nền tảng phóng vũ khí ngoài tầm phòng thủ của đối phương. Nhờ đó, trực thăng có khả năng tấn công các mục tiêu đã được xác định trước ở khoảng cách vượt xa tầm bắn của những tên lửa chống tăng có điều khiển thông thường.

Xu hướng đa dạng hóa nền tảng tấn công

Việc tích hợp Dan-T lên trực thăng Mi-28NM phản ánh xu hướng điều chỉnh các nền tảng vốn được thiết kế cho nhiệm vụ tác chiến chiến thuật nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai vũ khí chính xác tầm xa, có khả năng hoạt động độc lập sau khi phóng. Vào tháng 7/2026, Nga đã thử nghiệm vũ khí S8000 Banderol trên máy bay không người lái (UAV) tầm trung Orion, còn được gọi là Inokhodets. Việc tiếp tục thử nghiệm đối với trực thăng Mi-28NM cho thấy Nga đang mở rộng danh mục nền tảng phóng trên không dành cho loại vũ khí này.

Điểm đáng chú ý về mặt tác chiến là sự phân tách giữa nền tảng mang vũ khí và lực lượng thực hiện nhiệm vụ trinh sát, xác định mục tiêu. Trong kịch bản được Bộ Quốc phòng Nga mô tả, thông tin về mục tiêu được lực lượng trinh sát cung cấp trước khi trực thăng cất cánh. Như vậy, Mi-28NM chủ yếu đảm nhiệm vai trò triển khai vũ khí trong một mạng lưới trinh sát - tấn công có sự phối hợp giữa nhiều lực lượng và phương tiện.

Sự mở rộng khả năng phóng Dan-T từ nhiều nền tảng khác nhau cũng cho thấy Nga đang hướng tới đa dạng hóa phương thức triển khai vũ khí tầm xa, thay vì chỉ phụ thuộc vào máy bay chiến đấu cánh cố định. Cách tiếp cận này có thể giúp tận dụng các phương tiện hàng không hiện có, đồng thời tăng tính linh hoạt trong tổ chức các hoạt động tấn công.

Ở góc độ rộng hơn, sự kết hợp giữa trực thăng tấn công, máy bay không người lái và tên lửa hành trình đang mở ra những phương thức triển khai vũ khí ngày càng đa dạng. Việc Mi-28NM lần đầu tiên được ghi nhận chính thức phóng vũ khí Dan-T cho thấy vai trò của trực thăng tấn công đang được mở rộng, không chỉ giới hạn ở nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực trực tiếp hay giao chiến trên chiến trường.

Với việc kết hợp trực thăng hiện đại với một loại vũ khí tấn công chính xác sử dụng động cơ phản lực, Nga có thêm phương án triển khai vũ khí tầm xa từ các nền tảng hàng không hiện có. Trong bối cảnh tác chiến đường không hiện đại, sự kết hợp các phương tiện phóng linh hoạt với vũ khí tầm xa tương đối nhỏ gọn có thể giúp mở rộng phạm vi hoạt động và giảm nhu cầu đưa máy bay có người lái đến gần những khu vực được đối phương phòng thủ chặt chẽ.