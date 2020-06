Trung Quốc có thể đang xây căn cứ hải quân tại Pakistan

Trung Quốc đang bí mật xây dựng một khu phức hợp với tiêu chuẩn an ninh cao ở gần cảng Gwadar, ở tỉnh Balochistan của Pakistan. Nhiều khả năng địa điểm này sẽ là một căn cứ hải quân trong tương lai.



Thông tin của tạp chí Forbes cho biết: các nhà phân tích đã phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của một căn cứ hải quân Trung Quốc tại thành phố Gwadar. Theo đó, căn cứ tại Pakistan sẽ bổ sung cho một cơ sở tương tự tại Djibouti, giúp củng cố vị thế của Trung Quốc tại Ấn Độ Dương.

Vị trí khu phức hợp của Trung Quốc nằm trong quy hoạch mở rộng của cảng Gwadar. (Ảnh: Forbes)

Những hình ảnh từ vệ tinh gần đây cho thấy một số tổ hợp mới đã xuất hiện trong vài năm qua. Một trong số đó được cho là liên quan tới một công ty Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực phát triển cảng biển. Điều đặc biệt là địa điểm này có mức độ an ninh cao bất thường. Tác giả H I Sutton nhận định trên Forbes.

Nằm ở cực Tây của bờ biển Pakistan, Gwadar được kỳ vọng là một hải cảng lớn nằm trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Căn cứ này sẽ cho phép hàng hóa Trung Quốc rút ngắn đáng kể quãng đường vận chuyển, khi quá cảnh qua Pakistan thay vì phải đi vòng qua toàn bộ vùng biển Nam Á. Kế hoạch mở căn cứ quân sự của Trung Quốc được hé lộ lần đầu vào tháng 1/2018. Dù Bắc Kinh chưa từng thừa nhận, người ta cho rằng giả thuyết này hoàn toàn hợp lý.

Khu vực này có nhiều lớp an ninh, phòng thủ với các chốt gác và tháp canh. (Ảnh: Forbes)

Tổ hợp có mức độ an ninh cao này được cho là thuộc quyền quản lý của Công ty Xây dựng Truyền thông Trung Quốc (CCCC Ltd). Công ty do nhà nước nắm quyền chi phối này có liên quan chặt chẽ tới nhiều dự án xây dựng dân dụng của Trung Quốc. Ngoài ra, công trình này cũng gây chú ý khi áp dụng những hình thức kiểm soát chặt chẽ, trong khi mức độ an ninh tại khu vực này vẫn ở mức bình thường. Tạp chí này cho biết thêm: xuất hiện các con hào sâu ngăn chặn phương tiện cơ giới, hàng rào an ninh và tường cao bao quanh, cùng các chốt gác và tháp canh nằm giữa hàng rào vào tường vây bên trong. Điều này gợi ý khả năng sẽ có lính gác với súng bắn tỉa.

Bên cạnh đó, còn có hai địa điểm nhỏ hơn được hoàn thành năm ngoái với các tòa nhà có mái xanh. Đây có thể là doanh trại của các đơn vị lính thủy đánh bộ Trung Quốc. Từ tháng 3/2017, Trung Quốc được cho là đã cử lính thủ đánh bộ tới đây. Tuy nhiên thời điểm đó, an ninh tại khu vực này chưa được siết chặt như hiện tại.

Theo nhận định của Forbes, tới thời điểm này, cảng thương mại tại Gwadar dường như chưa được sử dụng nhiều. Tuy nhiên, vai trò của nó đang thay đổi. Một thỏa thuận mới đây cho phép Gwadar trở thành cảng bên ngoài lãnh thổ của Afghanistan. Điều này có nghĩa hàng hóa đi và đến quốc gia không có biển này sẽ được trung chuyển qua đây. Chuyến tàu hàng đầu tiên mang theo 17.600 tấn lúa mì đã cập bến Gwadar tuần trước. “Nhưng với sự xuất hiện của cảng và một căn cứ hải quân tiềm năng của Trung Quốc, lợi ích kinh tế của nó còn lớn hơn nhiều,” bài báo cho biết./.