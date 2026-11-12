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Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra công tác bảo vệ biên giới tại Lai Châu

Thứ Năm, 16:56, 12/11/2026
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VOV.VN - Sáng nay (12/11), Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác Bộ Tư lệnh đến thăm, kiểm tra công tác biên phòng và xây dựng lực lượng tại Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

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Trung tướng Vũ Trung Kiên động viên, thăm hỏi nhân dân xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho biết, năm 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn. Đơn vị đã tổ chức 36 lần tuần tra đường biên, mốc quốc giới với 180 lượt cán bộ, chiến sĩ và 24 lượt người dân tham gia. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị chủ trì bắt giữ, khởi tố 3 vụ với 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.700 gram heroin; đồng thời phối hợp với lực lượng công an bắt giữ 8 vụ với 16 đối tượng liên quan đến ma túy.

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Trung tướng Vũ Trung Kiên thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Trong năm, đơn vị phối hợp tổ chức 18 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1.500 lượt người; triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng chung tay đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”, hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng định danh điện tử và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đặc biệt, mô hình đồng hành cùng nhân dân trồng rau sạch trên diện tích 7.000m² tại bản Mỏ đã góp phần thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao ý thức phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, quản lý và bảo vệ biên giới. Trong đó, chú trọng phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

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Trung tướng Vũ Trung Kiên và lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Sin Suối Hồ.

Đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh vận động quần chúng, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã trao tặng 60 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Sin Suối Hồ, góp phần động viên đồng bào vùng biên vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, cùng Bộ đội Biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

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Hội thi tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

VOV.VN -Ngày 22/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang phối hợp với đoàn phường Tịnh Biên và các trường THCS trên địa bàn tổ chức hội thi "Sáng kiến mô hình tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia". Đây là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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