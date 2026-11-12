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Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu tăng cường bảo vệ biên giới Lai Châu

Thứ Năm, 22:18, 12/11/2026
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VOV.VN - Làm việc tại Lai Châu chiều 12/11, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, yêu cầu tăng cường phòng, chống tội phạm ma túy, nâng cao năng lực quản lý biên giới, đáp ứng yêu cầu hoạt động của cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng.

Đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, trong năm 2026, đơn vị đã tổ chức 496 lần tuần tra đơn phương, 13 lần tuần tra song phương; duy trì 16 cặp kết nghĩa đồn - trạm biên phòng và 7 cặp kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã phá thành công 5 chuyên án, bắt giữ, khởi tố, điều tra 34 vụ với 41 đối tượng.

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Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế. Hiện đơn vị có 100 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 100 chi bộ thôn, bản; 235 đảng viên phụ trách 1.219 hộ gia đình. Đơn vị cũng đã hỗ trợ thành lập 13 hợp tác xã nông nghiệp và dược liệu quân dân, trao tặng hơn 1.600 điện thoại thông minh và SIM 4G cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung khẳng định, tỉnh luôn xác định công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Ông đánh giá cao vai trò của Bộ đội Biên phòng trong việc giữ vững an ninh địa bàn, hỗ trợ nhân dân phát triển sinh kế, giảm nghèo và chuyển đổi số. Đồng thời, ông đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quan tâm đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là tại cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quan tâm đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới.

Trung tướng Vũ Trung Kiên nhấn mạnh, tình hình biên giới cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm ma túy. Bộ đội Biên phòng tỉnh cần chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai quyết liệt kế hoạch đấu tranh, xóa bỏ các điểm phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

tu lenh bo doi bien phong yeu cau tang cuong bao ve bien gioi lai chau hinh anh 3
Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu Bội đội Biên phòng Lai Châu tăng cường đối ngoại Biên phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đối với cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu đơn vị khẩn trương phối hợp với Cục Cửa khẩu tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; nghiên cứu đầu tư trang thiết bị hiện đại, bảo công tác đảm quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh an toàn, thông suốt, tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế biên mậu.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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