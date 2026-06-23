UAE quan tâm tên lửa BrahMos của Ấn Độ

UAE tìm nguồn vũ khí mới giữa biến động Trung Đông

Chính phủ Ấn Độ đang đàm phán với UAE về thương vụ bán các hệ thống phòng thủ hàng đầu. Các nguồn thạo tin cho biết, UAE đã bày tỏ sự quan tâm đối với tên lửa hành trình siêu âm BrahMos và hệ thống phòng không Akashteer. Cuộc đàm phán hiện vẫn ở giai đoạn đầu nhưng đang tiến triển nhanh chóng.

UAE được cho là đang xem xét mua sắm thiết bị quốc phòng từ Ấn Độ và các nguồn khác sau khi đối mặt với các cuộc tấn công từ Iran trong chiến tranh khu vực, đồng thời tìm cách tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa mới nổi. UAE cũng cần bảo vệ eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng.

Hệ thống tên lửa BrahMos của Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Theo bà Pearl Pandya, nhà phân tích cấp cao khu vực Nam Á tại Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), một tổ chức giám sát độc lập được Liên hợp quốc tài trợ, việc đa dạng hóa nguồn cung giúp UAE có quyền tự chủ chiến lược lớn hơn. Bên cạnh đó, quan hệ gần gũi hơn với Ấn Độ còn có lợi thế là không làm ảnh hưởng tới quan hệ với Mỹ, đồng minh quan trọng của cả hai nước.

Trước khi hoàn tất bất kỳ thương vụ bán BrahMos nào cho UAE, Ấn Độ sẽ cần sự chấp thuận của Nga do loại tên lửa tầm bắn 290 km này được Ấn Độ và Nga cùng phát triển. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng điều này khó trở thành trở ngại nhờ quan hệ chặt chẽ giữa Moscow và Abu Dhabi.

Theo ông Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc chương trình chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), cả BrahMos và Akashteer đều có khả năng đáp ứng nhu cầu của UAE, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường vũ khí vùng Vịnh.

UAE hiện sở hữu tên lửa đạn đạo MGM-168 ATACMS của Mỹ với tầm bắn tối đa 300 km, cùng các hệ thống phòng không hiện đại THAAD và Patriot. Các chuyên gia quốc phòng nhận định, Akashteer có thể giúp kết nối dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau nhằm tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa trên không.

Các chuyên gia đánh giá thương vụ có thể khả thi

Dù từng có những thương vụ xuất khẩu vũ khí không thành công, ông Wezeman cho rằng khả năng UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác mua vũ khí của Ấn Độ là hoàn toàn khả thi.

Hai nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ tiết lộ, các cuộc đàm phán về những hệ thống phòng thủ hàng đầu phản ánh sự dịch chuyển trong các liên kết chiến lược khu vực. New Delhi cũng xem quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc với Abu Dhabi là đối trọng với thỏa thuận quốc phòng gần đây giữa Saudi Arabia và Pakistan.

Nhà phân tích Pearl Pandya cho rằng, sự phát triển quan hệ giữa Ấn Độ và UAE cần được nhìn nhận trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn ở khu vực, đặc biệt là cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Riyadh và Abu Dhabi.

Cũng theo bà Pearl Pandya, việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn mang ý nghĩa phát đi tín hiệu chiến lược, cho thấy sức mạnh và chiều sâu của quan hệ đối tác song phương.

Hai nguồn tin Ấn Độ cho biết cuộc xung đột kéo dài bốn ngày giữa Ấn Độ và Pakistan năm ngoái, khi New Delhi lần đầu tiên sử dụng một số hệ thống vũ khí, trong đó có tên lửa BrahMos, đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tiềm năng.

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của nước này đã tăng lên hơn 4 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, so với chỉ 7,26 triệu USD trong năm tài chính 2013-2014.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Trung Đông trong giai đoạn 2021-2025, chiếm 54% lượng nhập khẩu của khu vực, tiếp theo là Italy với 12% và Pháp với 11%.