English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

UAE quan tâm tên lửa BrahMos của Ấn Độ

Thứ Ba, 06:30, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ấn Độ đang đàm phán với UAE về khả năng chuyển giao một số hệ thống quốc phòng chủ lực, trong đó có tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos và hệ thống phòng không Akashteer. Động thái cho thấy UAE đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn cung vũ khí và tăng cường năng lực phòng thủ sau những biến động an ninh khu vực.

UAE tìm nguồn vũ khí mới giữa biến động Trung Đông

Chính phủ Ấn Độ đang đàm phán với UAE về thương vụ bán các hệ thống phòng thủ hàng đầu. Các nguồn thạo tin cho biết, UAE đã bày tỏ sự quan tâm đối với tên lửa hành trình siêu âm BrahMos và hệ thống phòng không Akashteer. Cuộc đàm phán hiện vẫn ở giai đoạn đầu nhưng đang tiến triển nhanh chóng.

UAE được cho là đang xem xét mua sắm thiết bị quốc phòng từ Ấn Độ và các nguồn khác sau khi đối mặt với các cuộc tấn công từ Iran trong chiến tranh khu vực, đồng thời tìm cách tăng cường năng lực ứng phó với các mối đe dọa mới nổi. UAE cũng cần bảo vệ eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng.

uae quan tam ten lua brahmos cua An Do hinh anh 1
Hệ thống tên lửa BrahMos của Ấn Độ (Ảnh: Reuters)

Theo bà Pearl Pandya, nhà phân tích cấp cao khu vực Nam Á tại Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), một tổ chức giám sát độc lập được Liên hợp quốc tài trợ, việc đa dạng hóa nguồn cung giúp UAE có quyền tự chủ chiến lược lớn hơn. Bên cạnh đó, quan hệ gần gũi hơn với Ấn Độ còn có lợi thế là không làm ảnh hưởng tới quan hệ với Mỹ, đồng minh quan trọng của cả hai nước.

Trước khi hoàn tất bất kỳ thương vụ bán BrahMos nào cho UAE, Ấn Độ sẽ cần sự chấp thuận của Nga do loại tên lửa tầm bắn 290 km này được Ấn Độ và Nga cùng phát triển. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng điều này khó trở thành trở ngại nhờ quan hệ chặt chẽ giữa Moscow và Abu Dhabi.

Theo ông Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc chương trình chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), cả BrahMos và Akashteer đều có khả năng đáp ứng nhu cầu của UAE, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường vũ khí vùng Vịnh.

UAE hiện sở hữu tên lửa đạn đạo MGM-168 ATACMS của Mỹ với tầm bắn tối đa 300 km, cùng các hệ thống phòng không hiện đại THAAD và Patriot. Các chuyên gia quốc phòng nhận định, Akashteer có thể giúp kết nối dữ liệu từ nhiều thiết bị khác nhau nhằm tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa trên không.

Các chuyên gia đánh giá thương vụ có thể khả thi

Dù từng có những thương vụ xuất khẩu vũ khí không thành công, ông Wezeman cho rằng khả năng UAE và các quốc gia vùng Vịnh khác mua vũ khí của Ấn Độ là hoàn toàn khả thi.

Hai nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ tiết lộ, các cuộc đàm phán về những hệ thống phòng thủ hàng đầu phản ánh sự dịch chuyển trong các liên kết chiến lược khu vực. New Delhi cũng xem quan hệ đối tác ngày càng sâu sắc với Abu Dhabi là đối trọng với thỏa thuận quốc phòng gần đây giữa Saudi Arabia và Pakistan.

Nhà phân tích Pearl Pandya cho rằng, sự phát triển quan hệ giữa Ấn Độ và UAE cần được nhìn nhận trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị rộng lớn hơn ở khu vực, đặc biệt là cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Riyadh và Abu Dhabi.

Cũng theo bà Pearl Pandya, việc mở rộng hợp tác quốc phòng giữa hai nước còn mang ý nghĩa phát đi tín hiệu chiến lược, cho thấy sức mạnh và chiều sâu của quan hệ đối tác song phương.

Hai nguồn tin Ấn Độ cho biết cuộc xung đột kéo dài bốn ngày giữa Ấn Độ và Pakistan năm ngoái, khi New Delhi lần đầu tiên sử dụng một số hệ thống vũ khí, trong đó có tên lửa BrahMos, đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tiềm năng.

Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng của nước này đã tăng lên hơn 4 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2026, so với chỉ 7,26 triệu USD trong năm tài chính 2013-2014.

Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Trung Đông trong giai đoạn 2021-2025, chiếm 54% lượng nhập khẩu của khu vực, tiếp theo là Italy với 12% và Pháp với 11%.

Lê Hoàng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Biên đội tàu hộ vệ Ấn Độ đến TP.HCM
Biên đội tàu hộ vệ Ấn Độ đến TP.HCM

VOV.VN - Sáng 22/6, Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri của Hải quân Ấn Độ đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày.

Biên đội tàu hộ vệ Ấn Độ đến TP.HCM

Biên đội tàu hộ vệ Ấn Độ đến TP.HCM

VOV.VN - Sáng 22/6, Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri của Hải quân Ấn Độ đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày.

Ông Zelensky: Mỹ chuẩn bị cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine
Ông Zelensky: Mỹ chuẩn bị cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa phòng không theo hình thức chuyển giao giấy phép sản xuất tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu.

Ông Zelensky: Mỹ chuẩn bị cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine

Ông Zelensky: Mỹ chuẩn bị cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có kế hoạch đề nghị các tập đoàn quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa phòng không theo hình thức chuyển giao giấy phép sản xuất tại Ukraine và một số quốc gia châu Âu.

Giải mã lá chắn tên lửa chiến lược A-235 của Nga
Giải mã lá chắn tên lửa chiến lược A-235 của Nga

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược A-235 được xem là tầng bảo vệ cao nhất trong mạng lưới phòng không Nga, với khả năng đánh chặn mục tiêu tốc độ cao ở độ cao lớn, thậm chí ngoài khí quyển.

Giải mã lá chắn tên lửa chiến lược A-235 của Nga

Giải mã lá chắn tên lửa chiến lược A-235 của Nga

VOV.VN - Hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược A-235 được xem là tầng bảo vệ cao nhất trong mạng lưới phòng không Nga, với khả năng đánh chặn mục tiêu tốc độ cao ở độ cao lớn, thậm chí ngoài khí quyển.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích