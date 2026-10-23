UH-60M Black Hawk và khả năng thích ứng với chiến trường hiện đại

Để đáp ứng yêu cầu của chiến trường hiện đại, UH-60M được nâng cấp về động cơ, hệ thống cánh quạt, thiết bị điều khiển và điện tử hàng không. Những cải tiến này giúp trực thăng tăng khả năng cơ động và tự bảo vệ trước các mối đe dọa.

Từ Black Hawk truyền thống đến UH-60M

Black Hawk là dòng trực thăng vận tải chiến thuật đa nhiệm, phục vụ cơ động bộ binh, tiếp tế và hỗ trợ lực lượng mặt đất. Tuy nhiên, việc bổ sung giáp bảo vệ, thiết bị thông tin, vũ khí cùng trang bị cá nhân ngày càng nặng khiến trọng lượng khai thác tăng khiến khả năng mang tải và bay treo bị hạn chế, đặc biệt ở vùng núi hoặc nơi có nhiệt độ cao.

UH-60M được phát triển nhằm khắc phục tình trạng đó mà không thay đổi căn bản thiết kế. Trực thăng bay thử lần đầu ngày 17/9/2003, được phê duyệt sản xuất hàng loạt tháng 6/2007 và trang bị cho đơn vị đầu tiên năm 2008. Điểm khác biệt nằm ở động cơ mạnh hơn, cánh quạt composite bản rộng, hộp truyền động cải tiến và buồng lái kỹ thuật số.

UH-60M Black Hawk hoạt đông trên địa hình phức tạp.jpeg - Nguồn: U.S. Army National Guard/DVIDS.

Động cơ và cánh quạt tạo lợi thế cơ động

UH-60M sử dụng hai động cơ tuabin trục General Electric T700-GE-701D, mỗi động cơ đạt 1.994 mã lực trục trong giới hạn 10 phút. Để khai thác nguồn công suất này, máy bay được trang bị hộp truyền động Improved Durability Gearbox có khả năng truyền công suất lớn hơn và độ bền cao hơn.

Bốn cánh quạt chính bằng vật liệu composite có bản rộng hơn đời trước. Đường kính vòng quay ở mức 16,36m, nhưng diện tích cánh tăng giúp tạo thêm lực nâng mà không làm tăng kích thước đĩa quay. Kết hợp với hệ động lực mới, cánh quạt giúp UH-60M nâng tải trọng hữu ích so với UH-60L, nhất là khi phải hoạt động trong điều kiện cần dự trữ công suất lớn.

Đối với lực lượng đổ bộ đường không, việc tăng sức nâng không chỉ cho phép mang thêm hàng hóa mà còn tạo khoảng dự trữ cần thiết khi phải cất cánh giữa thời tiết bất lợi.

Trực thăng đạt tốc độ hành trình tối đa khoảng 280km/h, tầm bay 511km khi sử dụng nhiên liệu từ các thùng chứa tiêu chuẩn, không tính lượng dự trữ, trần bay thực dụng 4.626m. Ở trọng lượng 8.165kg, UH-60M đạt tốc độ leo cao 303m/phút, so với khoảng 180m/phút của UH-60L trong cùng điều kiện.

Buồng lái số và khả năng phối hợp tác chiến

Buồng lái UH-60M sử dụng bốn màn hình đa chức năng màu, thay phần lớn thiết bị hiển thị truyền thống. Dữ liệu bay, trạng thái động cơ, bản đồ số, thông tin dẫn đường và nhiệm vụ được tập trung trên các màn hình.

Hai máy tính kỹ thuật số hỗ trợ ổn định và duy trì quỹ đạo bay. Tuy nhiên, UH-60M tiêu chuẩn vẫn sử dụng cơ cấu điều khiển cơ khí và thủy lực, không phải điều khiển điện tử hoàn toàn. Hệ thống GPS kết hợp dẫn đường quán tính giúp duy trì khả năng định hướng khi tín hiệu vệ tinh suy giảm, dù sai số sẽ tăng theo thời gian.

Các thiết bị vô tuyến và truyền dữ liệu cho phép tổ lái trao đổi thông tin với lực lượng mặt đất. Blue Force Tracker hỗ trợ nhận biết vị trí lực lượng cùng phía, hạn chế nhầm lẫn trong cơ động và hiệp đồng. Một số cấu hình xuất khẩu mới còn tích hợp Link 16, nhưng không phải trang bị tiêu chuẩn trên mọi UH-60M.

Vận tải và đổ bộ đường không

Chức năng chủ yếu của UH-60M vẫn là đưa quân và trang bị tới khu vực cần thiết. Kíp bay chiến thuật thông thường gồm hai phi công và hai nhân viên khoang kiêm xạ thủ. Khoang chở được 11 binh sĩ mang đầy đủ trang bị; hai cửa trượt lớn giúp lên xuống nhanh, giảm thời gian dừng tại bãi đáp để tránh hỏa lực mặt đất.

Tải trọng hữu ích đạt khoảng 3.122kg, móc treo dưới thân có giới hạn kết cấu 4.082kg. Đây không phải khối lượng mà máy bay luôn nâng được: nhiệt độ, độ cao, nhiên liệu và yêu cầu bay treo quyết định giới hạn thực tế. UH-60M có thể vận chuyển đạn dược, hàng tiếp tế và thiết bị tới địa bàn khó tiếp cận bằng đường bộ. Khi cần, máy bay lắp thêm thiết bị đổ bộ bằng dây, tời cứu hộ hoặc cáng thương binh.

UH-60M thực hiện nhiệm vụ vận chuyển lực lượng.jpeg - Nguồn: U.S. Army/ Wikimedia Commons.

Hỏa lực và những lớp bảo vệ

Không phải trực thăng tiến công chuyên dụng, UH-60M trang bị vũ khí chủ yếu để bảo vệ quá trình đổ quân và rút lui. Cấu hình phổ biến gồm hai súng máy M240H cỡ 7,62mm bố trí hai bên khoang. Một số máy bay có thể sử dụng súng nhiều nòng M134. Hệ thống giá treo ngoài ESSS cũng cho phép tích hợp rocket 70mm hoặc tên lửa AGM-114 Hellfire trong cấu hình phù hợp.

Trước nguy cơ từ tên lửa phòng không, UH-60M có thể kết hợp nhiều lớp cảnh báo và đối phó. AN/AAR-57 cảnh báo tên lửa; thiết bị thuộc họ AN/APR-39 phát hiện tín hiệu radar, một số cấu hình có thêm cảm biến cảnh báo laser. Bộ phận giảm bức xạ hồng ngoại từ khí thải giúp hạn chế tín hiệu nhiệt. Mồi bẫy nhiệt và hệ thống đối kháng hồng ngoại CIRCM có thể làm lệch hoặc gây nhiễu đầu tự dẫn tên lửa.

Khả năng sống sót còn dựa vào giáp bảo vệ kíp bay, khoang hành khách và việc bố trí dự phòng những hệ thống quan trọng. Ghế hấp thụ năng lượng va chạm, càng đáp và hệ thống nhiên liệu có đặc tính giảm nguy cơ tai nạn nghiêm trọng khi hạ cánh khẩn cấp.

Những công nghệ định hình tương lai UH-60M Black Hawk

Quân đội Mỹ đang nâng cấp UH-60M nhằm nâng cao hiệu suất bay khi thực hiện nhiệm vụ. Đáng chú ý là động cơ T901-GE-900, có công suất thiết kế 3.000 mã lực trục mỗi chiếc, cao hơn khoảng 50% so với thế hệ T700. UH-60M lắp động cơ mới bay thử tháng 5/2025, nhưng chưa trang bị đại trà. Song song đó, cấu trúc hệ thống mở MOSA giúp dễ dàng tích hợp thiết bị và phần mềm mới.

Khả năng phối hợp với phương tiện không người lái đang được nghiên cứu. Tháng 6/2026, một trực thăng H-60M đã thử nghiệm phóng và điều khiển nhiều phương tiện thuộc nhóm Air-Launched Effects. Công nghệ này có thể giúp mở rộng phạm vi trinh sát, thu thập dữ liệu và hỗ trợ lực lượng mặt đất mà giảm nhu cầu tiếp cận khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, đây mới là năng lực thử nghiệm. UH-60M đang phục vụ cũng chưa có khả năng bay tự động như nguyên mẫu H-60Mx.

Các nâng cấp cho thấy tiềm năng của Black Hawk. Sự kết hợp giữa sức nâng, năng lực vận tải, kết nối thông tin và thiết bị tự vệ vẫn tạo nên giá trị của UH-60M. Dù vậy, hiệu quả tác chiến phụ thuộc vào điều kiện bay, mức độ đe dọa và khả năng hiệp đồng. Việc tiếp nhận công nghệ mới sẽ giúp dòng trực thăng này duy trì nhiệm vụ trong nhiều thập niên tới.