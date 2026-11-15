Ukraine cần tăng gấp 2,5 lần số tiêm kích F-16 tham chiến cùng lúc

Trong cuộc trao đổi với báo giới ngày 13/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, dù đã tiếp nhận các tiêm kích F-16 từ các đối tác phương Tây, Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì số lượng máy bay đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ tại cùng một thời điểm.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ukraine. Ảnh: Không quân Ukraine

Theo ông Zelensky, nguyên nhân chủ yếu là do các tiêm kích F-16 được chuyển giao đã qua nhiều năm sử dụng, đòi hỏi phải thường xuyên bảo dưỡng và sửa chữa, khiến số lượng máy bay có thể triển khai thực tế thấp hơn so với tổng số hiện có.

“Hiện nay, chúng tôi cần số lượng máy bay hoạt động đồng thời trên bầu trời nhiều gấp 2,5 lần so với mức đang triển khai”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ukraine giải thích rằng, số lượng máy bay trong biên chế không phản ánh đầy đủ năng lực tác chiến thực tế của lực lượng không quân nước này, bởi một phần trong số đó phải thường xuyên tạm ngừng hoạt động để sửa chữa.

“Trên giấy tờ, chúng tôi có đủ số máy bay đó, nhưng chúng liên tục phải trải qua quá trình sửa chữa, nâng cấp vì những chiếc F-16 này không còn mới”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Kiev đang phối hợp với Mỹ để giải quyết những khó khăn liên quan đến công tác bảo dưỡng, qua đó nâng cao tỷ lệ tiêm kích F-16 có thể sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh vấn đề kỹ thuật, ông Zelensky cũng đề cập tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược dành cho đội tiêm kích F-16. Theo đó, Ukraine cần bổ sung khoảng 800.000 viên đạn để duy trì hoạt động của lực lượng này trong 6 tháng.

“Chúng tôi cũng đang thảo luận riêng về số lượng lớn đạn dược cần thiết cho F-16, cụ thể là 800.000 viên. Số lượng này đủ dùng trong 6 tháng”, ông Zelensky cho biết.

Theo Tổng thống Ukraine, Đan Mạch đã đồng ý hỗ trợ giải quyết nhu cầu đạn dược sau các cuộc trao đổi với giới chức Kiev. Trước đó, Copenhagen đã cam kết cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 645 triệu euro, trong đó có đạn pháo 20 mm dành cho tiêm kích F-16, phục vụ nhiệm vụ đánh chặn các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga. Ngoài ra, Đan Mạch cũng dành khoảng 200 triệu euro hỗ trợ Ukraine sản xuất UAV trong nước.