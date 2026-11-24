Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev có thể bắt đầu tiếp nhận các tiêm kích Gripen của Thụy Điển ngay từ tháng 1/2027, nhằm tăng cường năng lực phòng không và đối phó với các cuộc không kích của Nga.

Thông tin được ông Zelensky đưa ra sau cuộc họp của Bộ Tổng tư lệnh tối cao Ukraine, trong đó nội dung trọng tâm là tìm kiếm các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Máy bay Gripen của Không quân Thụy Điển. Ảnh: USAF

“Xét đến kế hoạch và quy mô sản xuất của Nga, cách Moscow tìm kiếm linh kiện cũng như kế hoạch sử dụng UAV Shahed để tấn công, Ukraine cần có các biện pháp đối phó. Những biện pháp này bao gồm trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu thực chất và chặt chẽ hơn so với những gì một số quốc gia đang áp dụng, cùng với việc tăng cường phương tiện đánh chặn UAV Shahed”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Zelensky, để đối phó với UAV Shahed, Ukraine cần bổ sung các máy bay chiến đấu như F-16 cũng như những dòng tiêm kích khác. Tiêm kích Gripen được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng đánh chặn các máy bay chiến đấu mang bom dẫn đường của Nga.

Trước đó, RBC-Ukraine đưa tin Ukraine sẽ sớm tiếp nhận một lô tiêm kích Gripen của Thụy Điển. Đây sẽ là những máy bay Gripen đầu tiên được biên chế cho Không quân Ukraine.

Tháng 6/2026, Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua tiêm kích Gripen E. Theo thỏa thuận, ngoài máy bay, Kiev còn được cung cấp các trang thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật đi kèm. Bên cạnh đó, các tiêm kích Gripen chuyển giao cho Ukraine có thể được trang bị một gói vũ khí toàn diện, với nguồn tài chính do Thụy Điển và Anh hỗ trợ.