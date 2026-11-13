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Ukraine tung loạt cải tiến táo bạo, biến xe Humvee thành vũ khí chiến đấu

Thứ Sáu, 06:21, 13/11/2026
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VOV.VN - Ukraine đang đẩy mạnh nâng cấp và cải tiến dòng xe cơ động đa năng bánh lốp HMMWV, còn được gọi là Humvee, nhằm đáp ứng các yêu cầu tác chiến mới.

Dù đã có tuổi đời hàng chục năm, loại phương tiện này vẫn giữ vai trò đáng kể trên chiến trường Ukraine nhờ khả năng cơ động, tính linh hoạt và dễ dàng thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

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Các binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn 111 vận hành một chiếc xe Humvee của Mỹ được lắp hệ thống phóng Grad từ thời Liên Xô, tại khu vực hướng về phía Toretsk, Ukraine. (Ảnh: Anadolu)

Vai trò của HMMWV trên chiến trường Nga - Ukraine

HMMWV do công ty AM General phát triển cho quân đội Mỹ vào những năm 1980, nhằm thay thế các dòng xe Jeep cũ và nhiều phương tiện chiến thuật hạng nhẹ bằng một nền tảng đa năng. Kể từ đó, dòng xe này được nhiều quân đội trên thế giới đưa vào biên chế.

HMMWV từng được sử dụng rộng rãi trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc, cũng như tại Iraq và Afghanistan, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, đặc biệt trong giai đoạn đầu của các cuộc xung đột. Tuy nhiên, do tuổi đời cao và khả năng chống chịu hạn chế trước bom ven đường, quân đội Mỹ dần chuyển sang các dòng xe bọc thép có khả năng bảo vệ tốt hơn, đồng thời thu hẹp vai trò của HMMWV vào một số nhiệm vụ hỗ trợ.

Trong quá trình thay thế các phương tiện cũ, Mỹ đã cam kết viện trợ cho Ukraine hơn 5.000 xe HMMWV trong giai đoạn 2022-2024.

Được thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh để hoạt động trên nhiều dạng địa hình, HMMWV phù hợp với điều kiện tác chiến tại Đông Âu. Hệ thống dẫn động bốn bánh, khoảng sáng gầm lớn và động cơ diesel cho phép xe di chuyển qua sườn dốc, cánh đồng lầy lội và khu vực nhiều cây cối, đồng thời duy trì tốc độ khá cao trên đường thông thường.

Nhờ khả năng cơ động này, HMMWV được sử dụng để vận chuyển binh sĩ, vật tư đến các vị trí tiền tuyến và sơ tán thương binh. Dù khả năng bảo vệ không thể sánh với các xe bọc thép hạng nặng, những phiên bản được gia cố giáp vẫn có thể chống chịu hỏa lực từ vũ khí bộ binh hạng nhẹ và mảnh văng của đạn dược.

Loại xe này cũng hỗ trợ đáng kể cho các đội vận hành UAV của Ukraine tại tiền tuyến. Các nhóm nhỏ gồm 2 đến 4 binh sĩ, đảm nhiệm nhiệm vụ giám sát và tập kích lực lượng Nga, cần phương tiện để vận chuyển UAV, pin, trạm điều khiển, ăng-ten và các thiết bị cần thiết tới các vị trí tác chiến.

Với tải trọng tương đối lớn và khả năng di chuyển trên nhiều dạng địa hình, HMMWV đáp ứng tốt yêu cầu này, đồng thời cho phép các đội UAV nhanh chóng thay đổi vị trí. Kích thước tương đối nhỏ gọn cũng giúp phương tiện dễ ẩn nấp gần khu vực tác chiến hơn so với những loại xe quân sự cỡ lớn.

Ukraine cải tiến HMMWV

Một trong những ưu điểm nổi bật của HMMWV là khả năng thích ứng với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ngay từ đầu, dòng xe này đã được phát triển với nhiều cấu hình, từ vận chuyển hàng hóa, chở quân đến nền tảng lắp đặt vũ khí.

Nhờ tải trọng tương đối lớn, kết cấu cơ khí đơn giản và linh kiện tiêu chuẩn hóa, HMMWV có thể được bổ sung giáp, vũ khí và thiết bị điện tử mà không cần thay đổi đáng kể kết cấu cơ bản.

Ukraine đã tận dụng đặc điểm này để tăng cường khả năng bảo vệ xe trước các cuộc tấn công bằng UAV, một trong những mối đe dọa lớn đối với khí tài quân sự trên chiến trường hiện nay.

Các biện pháp nâng cấp bao gồm lắp thêm giáp, khung kim loại và lưới bao quanh xe nhằm ngăn UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) tiếp cận những bộ phận trọng yếu. Một số xe còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử trên nóc, có khả năng phát hiện UAV và gây nhiễu tín hiệu điều khiển, truyền hình ảnh.

Những cải tiến này giúp tăng khả năng sống sót của phương tiện trước các loại UAV cỡ nhỏ. Ngoài tăng cường khả năng bảo vệ, Ukraine còn cải tiến HMMWV để mang theo nhiều hệ thống vũ khí, mở rộng vai trò của phương tiện trên chiến trường. Đặc biệt là tích hợp tên lửa không đối không R-73 có nguồn gốc từ thời Liên Xô cùng thiết bị phát hiện mục tiêu lên khung gầm HMMWV. Sau cải tiến, phương tiện này trở thành một nền tảng phòng không tầm ngắn cơ động, sử dụng tên lửa dẫn đường hồng ngoại để đối phó với các mục tiêu trên không.

Ngoài ra, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine cũng phát triển hệ thống pháo phản lực phóng loạt đặt trên xe HMMWV, có khả năng khai hỏa rocket cỡ 122 mm. Dù những cấu hình cải tiến này chưa được triển khai phổ biến, chúng cho thấy khả năng thích ứng của HMMWV trước những yêu cầu tác chiến ngày càng đa dạng của quân đội Ukraine.

Trong bối cảnh Ukraine vẫn thiếu hụt khí tài quân sự, việc tận dụng và cải tiến xe HMMWV giúp nước này bổ sung phương tiện cho những nhiệm vụ vốn cần các loại xe chuyên dụng. Với hơn 5.000 chiếc HMMWV được Mỹ cam kết cung cấp thông qua các gói viện trợ quân sự, Ukraine có trong tay một số lượng đáng kể để khai thác và chuyển đổi công năng.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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