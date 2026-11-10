Vì sao Saudi Arabia chuộng F-15 Mỹ hơn tiêm kích Typhoon châu Âu?

Liên danh Eurofighter đang kỳ vọng nhận thêm đơn đặt hàng tiêm kích đa nhiệm Typhoon từ Saudi Arabia, trong bối cảnh Không quân Hoàng gia Saudi Arabia (RSAF) được cho là vẫn ưu tiên sử dụng tiêm kích F-15 do Mỹ sản xuất trong các chiến dịch quân sự chống lực lượng Houthi tại Yemen.

Tiêm kích F-15SA của Saudi Arabia. Ảnh: Vệ binh quốc gia Nam Carolina

Tại Hội nghị Tiêm kích Quốc tế diễn ra ở Munich (Đức) đầu tháng 11/2026, liên danh Eurofighter, gồm các đối tác công nghiệp quốc phòng của Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha, đã công bố triển vọng xuất khẩu thêm hơn 200 tiêm kích Typhoon.

Các thương vụ tiềm năng bao gồm 24 máy bay cho Thổ Nhĩ Kỳ, 54 chiếc cho Saudi Arabia, 36 chiếc cho Áo cùng nhiều cơ hội xuất khẩu khác. Tuy nhiên, đây mới là nhu cầu tiềm năng, chưa phải các hợp đồng đã được ký kết.

Saudi Arabia hiện là khách hàng xuất khẩu lớn nhất của Eurofighter. Năm 2007, Riyadh đặt mua 72 tiêm kích Typhoon trong khuôn khổ chương trình Salam nhằm thay thế các máy bay Tornado đã cũ. Toàn bộ số máy bay này được bàn giao vào năm 2017.

Năm 2018, Saudi Arabia tiếp tục ký văn bản bày tỏ ý định mua thêm tối đa 48 chiếc Typhoon. Tuy nhiên, thương vụ bị đình trệ nhiều năm do những hạn chế xuất khẩu từ Đức, cùng các vấn đề liên quan đến chuyển giao công nghệ, nâng cấp radar và yêu cầu nội địa hóa sản xuất theo chiến lược Tầm nhìn 2030.

Nếu mua thêm 54 chiếc như đề xuất mới, quy mô phi đội Typhoon của Saudi Arabia sẽ tăng lên 126 máy bay, tiếp tục củng cố vị thế là nước sở hữu nhiều tiêm kích Eurofighter Typhoon nhất bên ngoài châu Âu.

Tuy nhiên, dù đầu tư đáng kể vào Eurofighter Typhoon, Saudi Arabia được cho là vẫn ưu tiên dòng F-15 của Mỹ, đặc biệt là biến thể F-15SA, trong những nhiệm vụ tấn công cường độ cao.

F-15SA chiếm ưu thế về hỏa lực và tầm hoạt động

Không quân Saudi Arabia sở hữu một trong những lực lượng tiêm kích hiện đại và đa dạng nhất Trung Đông, với hai dòng máy bay chiến đấu chủ lực là F-15SA (Saudi Advanced) của Boeing và Eurofighter Typhoon.

Theo EurAsian Times, Saudi Arabia đã tiếp nhận 84 chiếc F-15SA mới trong giai đoạn 2016-2020. Ngoài ra, khoảng 68 chiếc F-15S đời cũ được nâng cấp lên chuẩn F-15SR, có năng lực gần tương đương F-15SA. Như vậy, lực lượng F-15 hiện đại của nước này có tổng cộng gần 150 chiếc, cao hơn gấp đôi quy mô phi đội Typhoon.

Ưu thế về số lượng giúp Không quân Saudi Arabia duy trì tần suất xuất kích cao, luân phiên bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu và tái trang bị vũ khí mà không gây quá nhiều áp lực lên một phi đội. Điều này khiến F-15 trở thành lực lượng nòng cốt trong các chiến dịch không kích kéo dài, trong khi Typhoon đảm nhiệm vai trò bổ trợ trong các nhiệm vụ phòng không, giành ưu thế trên không và tấn công chính xác.

Một lợi thế quan trọng khác của F-15SA là khả năng mang tải trọng vũ khí lớn. Máy bay có thể mang khoảng 13-13,4 tấn vũ khí, với tối đa 11 điểm treo bên ngoài, cho phép kết hợp nhiều loại tên lửa và bom dẫn đường trong cùng một nhiệm vụ.

Các loại vũ khí có thể trang bị cho F-15SA bao gồm tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder, tên lửa chống radar AGM-88 HARM, bom dẫn đường JDAM, Paveway cùng một số loại tên lửa tấn công tầm xa.

Trong khi đó, Eurofighter Typhoon có tải trọng vũ khí bên ngoài tối đa khoảng 9 tấn. Dù có khả năng mang nhiều loại vũ khí hiện đại như tên lửa Meteor, AMRAAM, Brimstone, Storm Shadow và bom Paveway IV, Typhoon vẫn có giới hạn tải trọng thấp hơn F-15SA. Khác biệt này đặc biệt đáng chú ý trong các chiến dịch chống Houthi, khi mục tiêu có thể bao gồm bệ phóng tên lửa, cơ sở triển khai máy bay không người lái, trung tâm chỉ huy và trận địa phòng không nằm phân tán trên lãnh thổ Yemen.

Bên cạnh hỏa lực, F-15SA còn có lợi thế về tầm hoạt động nhờ các thùng nhiên liệu bổ sung áp sát thân máy bay (CFT). Thiết kế này cho phép tăng lượng nhiên liệu mang theo, mở rộng bán kính chiến đấu và duy trì thời gian hoạt động trên không lâu hơn mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào máy bay tiếp dầu.

Ngược lại, Typhoon nổi bật với khả năng cơ động, tăng tốc nhanh và bay siêu thanh không cần sử dụng chế độ đốt tăng lực trong một số điều kiện nhất định. Tuy nhiên, khi thực hiện các nhiệm vụ tấn công tầm xa, máy bay có thể cần sử dụng thùng nhiên liệu phụ hoặc tiếp nhiên liệu trên không thường xuyên hơn.

F-15SA còn có lợi thế nhờ cấu hình buồng lái hai chỗ ngồi, gồm một phi công và một sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí. Trong các nhiệm vụ phức tạp, sĩ quan này có thể tập trung vận hành cảm biến, xác định mục tiêu và điều phối sử dụng vũ khí, giúp phi công tập trung điều khiển máy bay và đối phó các mối đe dọa.

Theo EurAsian Times, những đặc điểm trên khiến F-15SA phù hợp hơn với các chiến dịch không kích liên tục, đòi hỏi khả năng mang nhiều vũ khí, hoạt động ở khoảng cách xa và duy trì sự hiện diện lâu dài trong khu vực tác chiến.

Vì sao Typhoon vẫn giữ vai trò quan trọng?

Dù có những lợi thế trong nhiệm vụ tấn công, F-15SA không hoàn toàn vượt trội so với Eurofighter Typhoon.

Typhoon được phát triển với trọng tâm là khả năng giành ưu thế trên không, có tính cơ động cao và phù hợp với những nhiệm vụ đánh chặn nhanh. Máy bay cũng có khả năng thực hiện các đòn tấn công chính xác bằng nhiều loại vũ khí hiện đại.

Cả F-15 và Typhoon đều từng được sử dụng trong các chiến dịch chống Houthi. Các biến thể F-15 được cho là đảm nhiệm phần lớn những nhiệm vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Yemen và chế áp hệ thống phòng không, trong khi Typhoon tham gia các đợt không kích chính xác và nhiệm vụ phòng không.

Houthi từng tuyên bố bắn hạ cả hai dòng máy bay, trong đó có thông tin về một chiếc Typhoon hồi tháng 10/2026. Tuy nhiên, các tuyên bố này chưa được xác minh độc lập đầy đủ.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, quan hệ hợp tác quốc phòng lâu dài giữa Saudi Arabia và Mỹ cũng góp phần củng cố vai trò của F-15. Sau nhiều thập kỷ vận hành dòng máy bay này, Riyadh đã xây dựng được hệ thống hậu cần, đào tạo phi công, bảo dưỡng và cung ứng phụ tùng tương đối hoàn chỉnh, giúp duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong các chiến dịch kéo dài.

Trong khi đó, chương trình Eurofighter từng gặp khó khăn do những hạn chế xuất khẩu và các vấn đề liên quan đến hợp tác công nghiệp giữa các quốc gia châu Âu. Dù vậy, Typhoon vẫn là một trong những dòng tiêm kích chủ lực của Không quân Saudi Arabia.

Theo giới phân tích, sự khác biệt giữa F-15SA và Typhoon chủ yếu nằm ở thiết kế và mức độ phù hợp với từng loại nhiệm vụ. Trong khi F-15SA phát huy lợi thế về tải trọng vũ khí và tầm hoạt động, Typhoon nổi bật ở khả năng cơ động, đánh chặn và giành ưu thế trên không.

Việc duy trì đồng thời hai dòng tiêm kích cho phép Saudi Arabia kết hợp năng lực không kích tầm xa của máy bay Mỹ với khả năng phòng không và không chiến của tiêm kích châu Âu, qua đó tăng tính linh hoạt trong các hoạt động quân sự.