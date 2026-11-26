Tọa đàm về vai trò đồng dẫn dắt của Việt Nam trong trụ cột Nâng cao năng lực và Chia sẻ nguồn lực thuộc Sáng kiến Đại dương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI), diễn ra ngày 26/11 tại New Delhi, Ấn Độ.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ tổ chức, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam Trịnh Minh Mạnh, Đô đốc Dinesh K. Tripathi, Chủ tịch Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ, nguyên Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện các cơ quan hai nước.

Toàn cảnh Tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định biển ngày càng có vai trò quan trọng đối với chiến lược, kinh tế và an ninh của khu vực cũng như thế giới: “An ninh và ổn định của các tuyến đường hàng hải không chỉ có ý nghĩa ‎sống còn đối với các quốc gia trong khu vực mà còn có ý nghĩa sâu rộng đối với kinh tế toàn cầu. Nhưng môi trường hàng hải của chúng ta đang đối mặt với hàng loạt thách thức liên kết với nhau.

Những thách thức này bao gồm các mối lo ngại về an ninh truyền thống, tranh chấp hàng hải, cướp biển, đánh bắt trái phép, ô nhiễm môi trường biển, thiên tai và bảo vệ người đi biển, cùng những vấn đề khác. Những thách thức này đòi hỏi chúng ta phải tăng cường hợp tác hàng hải trên mọi lĩnh vực, từ việc cải thiện nhận thức về lĩnh vực hàng hải đến tăng cường chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển"

Đề cập vai trò mới của Việt Nam trong Sáng kiến Đại dương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI), Đại sứ Trịnh Minh Mạnh khẳng định việc đảm nhận vai trò đồng dẫn dắt trụ cột Nâng cao năng lực và Chia sẻ nguồn lực thể hiện cam kết chủ động, trách nhiệm của Việt Nam đối với hợp tác biển khu vực.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh phát biểu tại Tọa đàm

Đại sứ cho biết Việt Nam và Ấn Độ đã xây dựng nền tảng hợp tác biển ngày càng thực chất, thông qua trao đổi hải quân, thăm cảng, hợp tác cảnh sát biển, đối thoại an ninh hàng hải và đào tạo sĩ quan hải quân. Hai nước còn nhiều tiềm năng mở rộng hợp tác trong chia sẻ thông tin hàng hải, nghiên cứu khoa học biển, thủy đạc, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển.

Đánh giá về triển vọng hợp tác song phương, Đô đốc Dinesh K. Tripathi cho rằng quan hệ hàng hải Việt Nam - Ấn Độ đã phát triển đáng kể trong nhiều thập kỷ: “Trong hơn bốn thập kỷ phục vụ trong quân ngũ, tôi đã trực tiếp chứng kiến những bước phát triển đáng kể trong quan hệ đối tác hàng hải Ấn Độ - Việt Nam. Hợp tác giữa hai bên đã đạt được nhiều bước tiến. Tôi tin tưởng quan hệ này có tương lai rất tươi sáng.

Cuộc tọa đàm này không chỉ là hoạt động trao đổi học thuật, mà còn là cầu nối chiến lược và hợp tác thực tiễn quan trọng giữa hai quốc gia láng giềng tự nhiên trên biển, có an ninh và thịnh vượng gắn bó chặt chẽ với ổn định của toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Đô đốc Dinesh K. Tripathi, Chủ tịch Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ, nguyên Tư lệnh Hải quân Ấn Độ phát biểu tại Tọa đàm

Đặc biệt, đánh giá cao việc Việt Nam đảm nhận vai trò đồng dẫn dắt trụ cột trong Sáng kiến Đại dương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI), Đô đốc Dinesh K. Tripathi cho rằng nâng cao năng lực và chia sẻ nguồn lực có ý nghĩa then chốt, giúp các quốc gia ven biển, nhất là những nước có nguồn lực hạn chế, tăng cường khả năng tự bảo vệ chủ quyền và ứng phó với các thách thức hàng hải.

Từ thực tiễn hợp tác, Chủ tịch Quỹ Hàng hải Quốc gia Ấn Độ đề xuất ba hướng ưu tiên giữa hai nước: tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hàng hải; đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, thông tin và phối hợp giám sát tình hình trên biển; đồng thời thúc đẩy đồng phát triển công nghệ, chia sẻ kỹ thuật và nâng cao năng lực tự chủ. Đô đốc Dinesh K. Tripathi cũng nhấn mạnh hợp tác biển cần được hỗ trợ bởi nghiên cứu pháp lý và chính sách, nhất là những vấn đề liên quan đến vùng đặc quyền kinh tế, tìm kiếm cứu nạn và quản lý các công nghệ lưỡng dụng.

Cuộc tọa đàm đã đưa ra những khuyến nghị thiết thực, góp phần giúp Việt Nam triển khai hiệu quả vai trò đồng dẫn dắt trụ cột trong Sáng kiến Đại dương Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPOI), đồng thời mở rộng hợp tác biển Việt Nam - Ấn Độ trên cả bình diện song phương và đa phương.