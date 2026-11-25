Có những phần mộ đã lặng lẽ nằm lại nhiều thập kỷ. Hồ sơ thất lạc, nhân chứng ngày một ít đi, địa danh đổi thay, thời gian xóa mờ nhiều dấu vết chiến tranh. Nếu trước đây, việc xác định danh tính liệt sĩ chủ yếu dựa vào ký ức đồng đội và những nguồn tư liệu rời rạc thì nay, ADN, dữ liệu số và công nghệ giám định hiện đại đang mở thêm con đường đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ , Hà Nội đang từng bước đưa khoa học vào hành trình tri ân. Khoa học không thay thế lòng biết ơn, mà giúp lòng biết ơn đi đến đích cuối cùng: trả lại tên cho những người đã hy sinh.

Ban chỉ đạo 515 TP. Hà Nội khai quật, lấy mẫu ADN các nghĩa trang trên địa bàn.

Từng mẫu sinh phẩm là một cơ hội tìm lại danh tính liệt sĩ

Ngay sau Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn (xã Tây Tựu), tiếng máy khoan xuyên qua lớp bê tông bảo vệ phần mộ vang lên giữa khoảng lặng của nghĩa trang. Tiếp đó là tiếng cuốc, tiếng xẻng nhẹ nhàng bóc từng lớp đất đã nằm yên suốt nhiều năm.

Gần như không ai cất lời. Mọi thao tác đều chậm rãi, chính xác, bởi những người có mặt hiểu rằng chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm mất đi cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ.

Khi hài cốt được đưa lên, từng phần được bóc tách, phân tích, lựa chọn để lấy mẫu sinh phẩm. Trực tiếp điều phối công việc là Trung tá Nguyễn Đình Việt, Trưởng phòng Quân y, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Là thành viên Tổ công tác Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Trung tá Nguyễn Đình Việt tham gia cả hai tổ lấy mẫu, kết nối lực lượng quân y, pháp y và các đơn vị liên quan, bảo đảm quy trình thống nhất ngay từ hiện trường.

Không chỉ trực tiếp xây dựng quy trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, Trung tá Nguyễn Đình Việt còn mang theo câu chuyện mất mát của chính gia đình mình. Chú ruột anh hy sinh sau một trận bom trong kháng chiến chống Mỹ.

Vì thế, trước mỗi phần mộ chưa biết tên, anh không chỉ nhìn thấy một nhiệm vụ chuyên môn mà còn thấu hiểu nỗi đau, sự chờ đợi của những gia đình mòn mỏi tìm người thân. “Mỗi mẫu sinh phẩm chỉ có một cơ hội để lấy. Nếu sai ngay từ hiện trường thì những công nghệ hiện đại nhất cũng khó mang lại kết quả chính xác”, Trung tá Nguyễn Đình Việt chia sẻ.

Toàn bộ quá trình lấy mẫu vì thế được chuẩn hóa nghiêm ngặt. Mỗi thành viên phụ trách một khâu riêng, từ lấy mẫu, ghi nhận thông tin đến khử khuẩn dụng cụ, nhằm bảo đảm giá trị của từng mẫu sinh phẩm trước khi chuyển đến phòng giám định.

Sau khi hài cốt được đưa lên, công việc tiếp tục trên những chiếc bàn dã chiến. Dụng cụ lấy mẫu được khử khuẩn, sắp xếp theo đúng quy trình. Cán bộ quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trung tâm Pháp y Hà Nội cùng lực lượng y tế địa phương phối hợp lấy mẫu, niêm phong trước khi chuyển đến đơn vị phân tích ADN.

Trong quá trình khai quật, lấy mẫu, Trung tá Nguyễn Đình Việt nhớ nhất một buổi làm việc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ngọc Hồi. Khi đưa phần mộ lên, chiếc tiểu sành bất ngờ bị rạn. Cả tổ công tác lập tức dừng lại để hội ý. Cuối cùng, mọi người quyết định dùng vải liệm đỡ toàn bộ phần tiểu, giữ nguyên hài cốt trước khi chuyển sang tiểu mới và hoàn mộ theo đúng nghi thức.

“Đó không chỉ là quyết định chuyên môn mà còn thể hiện sự kính trọng của những người đang sống đối với những người đã ngã xuống...”, Trung tá Nguyễn Đình Việt tâm sự.

Sau chuỗi ngày triển khai lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội, 78 mẫu sinh phẩm đã được các tổ công tác thu nhận, niêm phong theo đúng quy trình. Đó không đơn thuần là những con số thống kê mà là 78 cơ hội để khoa học góp phần trả lại tên cho những người đã hy sinh.

Trung tá Nguyễn Đình Việt, Trưởng Phòng Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hướng dẫn công tác lấy mẫu tại hiện trường.

Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi không có mắt xích nào sai lệch

Khi các mẫu sinh phẩm rời nghĩa trang, phần việc tại hiện trường khép lại. Nhưng hành trình xác định danh tính liệt sĩ chỉ vừa bước vào giai đoạn khó khăn: giải mã những dấu vết mà thời gian còn để lại.

Cùng tham gia Tổ công tác Ban Chỉ đạo 515 thành phố, BSCKII, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội, đồng thời là Tổ trưởng hai tổ công tác trong Chiến dịch 500 ngày đêm. Chị trực tiếp tham gia lấy mẫu sinh phẩm tại hiện trường, chỉ đạo cán bộ thuộc quyền tham gia 15 tổ công tác chính thức và 5 tổ dự bị.

Bên cạnh đó, chị còn xây dựng quy trình chuyên môn, tập huấn lực lượng và giám sát việc thu nhận mẫu tại hiện trường, bảo đảm các mẫu sinh phẩm trước khi chuyển đến đơn vị phân tích ADN đều đáp ứng yêu cầu khoa học.

“Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi toàn bộ quy trình từ hiện trường đến phòng phân tích được vận hành như những mắt xích thống nhất. Trong đó, không có khâu nào được phép sai lệch, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cơ hội xác định danh tính một liệt sĩ khép lại”, theo BSCKII, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Nhưng điều khiến người đối diện nhớ nhất sau cuộc trò chuyện với chị không phải những thuật ngữ chuyên môn. Ông nội chị là liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp. Gia đình biết ông hy sinh tại Sơn La, năm nào cũng lên nghĩa trang thắp hương nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định chính xác phần mộ.

“Mỗi lần đứng trước một phần mộ vô danh, tôi luôn nghĩ phía sau đó là một gia đình đang chờ đợi, giống như gia đình mình từng mong mỏi. Đằng sau mỗi kết quả xác định danh tính không chỉ là thành tựu của khoa học. Đó còn là hy vọng khép lại hành trình chờ đợi của một gia đình kéo dài suốt nhiều thập kỷ”, chị Yến chia sẻ.

BSCKII, Th.S Nguyễn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Trung tâm Pháp y Hà Nội (người đứng thứ 2 từ trái sang) trao đổi nghiệp vụ trước khi tiến hành lấy mẫu sinh phẩm.

Tiếng máy khoan rồi cũng ngừng. Những phần mộ được hoàn nguyên như trước khi khai quật. Chỉ những mẫu sinh phẩm được niêm phong lặng lẽ rời nghĩa trang, mang theo hy vọng để khoa học lần tìm những cái tên đã bị thời gian phủ lấp.

Trong hành trình ấy, ADN, dữ liệu số và các quy trình kỹ thuật là những công cụ giúp nối lại những mắt xích đã bị chiến tranh và thời gian làm đứt gãy. Từ một mẫu sinh phẩm được thu nhận đúng quy chuẩn tại hiện trường, các nhà chuyên môn tiếp tục phân tích, đối chiếu với dữ liệu thân nhân, từng bước mở ra cơ hội xác định danh tính liệt sĩ. Đó là hành trình có sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều khâu chuyên môn khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: trả lại tên cho những người đã hy sinh.