Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính
Thứ Năm, 17:26, 09/07/2026

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào tô son cột mốc biên giới

VOV.VN trên Google News
VOV.VN - Ngày 9/7, tại Cửa khẩu Nam On (tỉnh Bolykhamxay, Lào), Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc biên giới 460 trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 1
Ngày 9/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn Việt Nam sang Lào dự Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ 3 (năm 2026). Ảnh: Ngọc Lâm
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 2
Ngay từ sớm, nhân dân hai tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bolykhamxay (Lào) đã có mặt để chào đón các đại biểu tham dự buổi giao lưu. Cờ hoa rực rỡ hòa cùng màu áo xanh của bộ đội hai nước, tạo nên bức tranh đẹp về tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: Ngọc Lâm
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 3
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone (phải), Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tham dự buổi giao lưu. Ảnh: Nam Trần
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 4
Hai Bộ trưởng Quốc phòng hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ trước cột mốc biên giới. Ảnh: Ngọc Lâm
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 5
Đại tướng Phan Văn Giang tô son cột mốc chủ quyền. Ảnh: Ngọc Lâm
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 6
Đại tướng Khamliang Outhakaysone tô son cột mốc chủ quyền. Ảnh: Ngọc Lâm
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 7
Hai Bộ trưởng hai nước trồng cây hữu nghị tại khu vực khuôn viên Cột mốc phía Lào. Ảnh: Ngọc Lâm
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 8
Các đại biểu dự Lễ khởi công công trình Trạm phối hợp công tác, Đại đội Biên phòng 252. Ảnh: Nam Trần
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 9
Các cháu học sinh vẫy cờ hoa chào đón đoàn đại biểu hai nước. Ảnh: Nam Trần
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 10
Hai Bộ trưởng Quốc phòng thăm và tặng quà các cháu học sinh tại trường Tiểu học Thông-năm-mum. Ảnh: Nam Trần
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 11
Đoàn thiếu nhi Lào đón các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Nam Trần
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 12
Đại tướng Phan Văn Giang trao học bổng cho các cháu học sinh. Ảnh: Ngọc Lâm
bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 13
Cũng trong chương trình, Bộ trưởng hai nước tham quan hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Lào tại Trạm y tế quân dân y bản Xốp Tờng. Ảnh: Nam Trần

 

bo truong quoc phong hai nuoc viet nam-lao to son cot moc bien gioi hinh anh 14
Diễn ra trong dịp hai nước hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2026), chương trình giao lưu tiếp tục khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác quốc phòng, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Ảnh: Nam Trần
Diệp Thảo - Đinh Trung/VOV.VN
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Toàn cảnh Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công

XÃ HỘI

Toàn cảnh Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công

Lê Hải/VOV.VN
Toàn cảnh Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công

XÃ HỘI

Toàn cảnh Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai tăng tốc giải phóng mặt bằng, thi công
Sao Việt 2-7: Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc ý nghĩa, khiến fan xúc động

GIẢI TRÍ

Sao Việt 2-7: Mỹ Tâm khoe khoảnh khắc ý nghĩa, khiến fan xúc động
Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey

GIẢI TRÍ

Anne Hathaway bế bụng bầu dự ra mắt The Odyssey
Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm

Doanh nghiệp

Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm
Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela

Ảnh

Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa 30 thi thể ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Venezuela