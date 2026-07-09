Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào tô son cột mốc biên giới

VOV.VN - Ngày 9/7, tại Cửa khẩu Nam On (tỉnh Bolykhamxay, Lào), Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Việt Nam-Lào đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc biên giới 460 trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.