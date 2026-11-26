Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển hết sức tốt đẹp, với quan hệ quốc phòng là trụ cột chiến lược; khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng hợp tác quốc phòng - an ninh song phương sẽ ngày càng được củng cố, phát triển cả về hình thức và nội dung, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexander Venediktov.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác giữa hai bên được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp; đào tạo, huấn luyện; hợp tác giữa các quân, binh chủng, cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; nghiên cứu khoa học, công nghệ trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các nội dung đã thống nhất, tập trung vào hợp tác quân, binh chủng và giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước; hợp tác đào tạo, huấn luyện. Đồng thời, đề nghị Hội đồng An ninh Liên bang Nga quan tâm, ủng hộ và báo cáo cấp có thẩm quyền để Chính phủ, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tiếp tục tạo điều kiện tăng chỉ tiêu và mở rộng các chuyên ngành đào tạo cho cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng ông Alexander Venediktov.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự và các doanh nghiệp quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự, trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 lần thứ 3, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12/2026 tại Hà Nội; tin tưởng sự tham gia của đoàn sẽ góp phần vào thành công chung của triển lãm.

Ông Alexander Venediktov cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ông Alexander Venediktov bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong hợp tác giữa hai nước, đồng thời mong muốn thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường sự tin cậy và bảo đảm an ninh của mỗi nước.