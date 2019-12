Đối thoại chiến lược ngoại giao, quốc phòng Việt Nam - Australia

Ngày 10/12, tại Thủ đô Canberra của Australia, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Chuẩn Đô đốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình đã cùng Thứ trưởng Ngoại giao Richard Maude và Thứ trưởng Quốc phòng Peter Tesch đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược ngoại giao - quốc phòng lần thứ 7.



Đoàn đại biểu Việt Nam và Australia tham gia Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng lần thứ 7 tại Canberra (10/12/2019).

Tại cuộc đối thoại, hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Australia trong năm 2019. Hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã thể hiện sự tin cậy chiến lược, nổi bật là duy trì tần suất trao đổi, tiếp xúc cấp cao gia tăng với chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Scott Morrison (22-24/8), Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne (12-13/6) và các chuyến thăm Australia của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (23-27/11) và chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân (02-05/12).

Hai bên cũng đã triển khai 20 cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, tổ chức thành công Đối thoại cấp Bộ trưởng kinh tế lần đầu tiên với mục tiêu đưa hai bên trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư song phương, duy trì ODA của Australia dành cho Việt Nam ở mức cao...

Nhân dịp này, phía Việt Nam cũng đã chia sẻ với bạn những nội dung quan trọng của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam vừa công bố cách đây ít ngày.



Trên đà tin cậy, hai bên nhất trí sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2020 – 2023, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực then chốt như hỗ trợ đào tạo và huấn luyện, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; xem xét thuận lợi các đề nghị mở cửa thị trường với các mặt hàng nông thủy sản mỗi nước và dành ưu tiên thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác nhiều tiềm năng như khoa học, giáo dục-đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân…



Trước những biến chuyển nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là ở Châu Á – Thái Bình Dương, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó ưu tiên Liên Hợp Quốc và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và đặc biệt trong nhiệm kỳ Việt Nam là Thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (2020-2021).



Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc ASEAN thông qua Tài liệu Tầm nhìn về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vừa qua, góp phần bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình và trong tất cả các sáng kiến, chiến lược do các nước khởi xướng. Hai bên bày tỏ mong muốn các quốc gia liên quan cùng nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN bằng các hành động thiết thực, cụ thể.



Nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ đối tác chiến lược và sự tin cậy lẫn nhau chưa từng có giữa ASEAN và Australia, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.



Phía Australia khẳng định quan tâm hỗ trợ một số hoạt động do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong đó có tiểu vùng sông Mê Công và ủng hộ Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020 - 2021, trước mắt là các hoạt động trong Tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 01/2020.



Cũng tại đối thoại, hai bên chia sẻ quan ngại sâu sắc về an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông thời gian qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì trật tự dựa trên luật lệ, kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, ủng hộ thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ DOC và việc ASEAN và Trung Quốc sớm kết thúc đàm phán, đạt được COC thực chất, hiệu quả và toàn diện.



Hai bên nhất trí tổ chức Đối thoại chiến lược ngoại giao – quốc phòng lần thứ 8 vào thời gian thích hợp trong năm 2020./.