Đồn biên phòng Pò Hèn “căng mình” chốt chặn biên giới chống dịch

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, lịch sử đất nước không bao giờ quên trận chiến đấu tại Đồn biên phòng 209 (nay là Đồn biên phòng Pò Hèn) ngày 17/2/1979, 86 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn (TP Móng Cái, Quảng Ninh) hôm nay vẫn luôn ý thức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Một tổ tuần tra các đường mòn, lối mở để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép

“Vượt rét, thắng mưa” để chặn dịch



Nằm ở vị trí đóng quân xa nhất trên tuyến biên giới Quảng Ninh, Đồn biên phòng Pò Hèn hiện quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới chính diện 12,006km, với 11 cột mốc; trực tiếp quản lý địa bàn xã biên phòng Hải Sơn với trên 1.500 nhân khẩu, trong đó hơn 86% là đồng bào dân tộc Dao, Sán Chỉ.

Một chốt kiểm tra chống dịch của Đồn biên phòng Pò Hèn

Thời điểm này, trước diễn biến dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona Covid-19 (nCoV) gây ra, 100% cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) cùng với quân số tăng cường của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã và đang kiên cường bám trụ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, triển khai lực lượng thường xuyên chốt chặn các đường mòn, lối mở, những điểm có nguy cơ người dân xuất nhập cảnh trái phép.



Có thời điểm mưa rét kéo dài về đêm và sáng sớm, nhiệt độ có lúc xuống dưới 10 độ C, các chiến sĩ biên phòng với phương châm “Vượt rét, thắng mưa, hăng say thực hiện nhiệm vụ” kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới.

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn tuyên truyền thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do covid-19 (nCoV) tới người dân xã Hải Sơn

Trả lời câu hỏi của phóng viên “công tác tuần tra mùa dịch có gì đặc biệt”, Trung tá Nguyễn Thành Lê, Đồn trưởng Đồn biên phòng Pò Hèn đáp lại ngắn gọn: “Giai đoạn bảo vệ biên giới tăng cường, dù điều kiện thời tiết ẩm thấp, mưa rét, nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn căng mình dải dọc biên giới. Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Hèn đã xác định trách nhiệm, nhiệm vụ, tư tưởng nên dù vất vả, mệt nhọc đến mấy vẫn không quản khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% cán bộ chiến sĩ dốc sức bảo vệ biên giới 24/24 giờ với 4 tổ tuần tra, kiểm soát cơ động trên biên giới, 3 điểm chốt chặn có chỉ huy đơn vị phụ trách, tăng cường kiểm tra, đôn đốc kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn, đấu tranh ngăn chặn triệt để hoạt động buôn lậu, vận chuyển gia cầm, vật nuôi chưa qua kiểm dịch".

Cán bộ đồn biên phòng đến từng hộ dân tặng khẩu trang và tuyên truyền chống dịch

Mới đây, đơn vị đã bắt, xử lý vi phạm hành chính 2 vụ/2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép khẩu trang bán sang Trung Quốc kiếm lời, tang vật thu giữ 9.400 chiếc khẩu trang.

Mỗi người dân là một “cột mốc sống” bảo vệ biên giới

Theo chân các anh trong một cuộc tuần tra thường nhật tới cột mốc 1351/2 (cột mốc được xây dựng năm 2007), chúng tôi mới cảm nhận được những khó khăn, vất vả mà hàng ngày các anh và bà con dân bản đã vượt qua để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trung tá Nguyễn Thành Lê nhớ lại, trước đây khi đường xá rất khó khăn, mỗi cuộc tuần tra có khi kéo dài từ sáng đến tận đêm. Anh em băng đồi, lội suối để lên từng cột mốc kiểm tra, phát quang đường thông tầm nhìn, vệ sinh xung quanh cột mốc rồi lại đi xuống. Và thường sau mỗi cuộc tuần tra ấy, anh em phải mất thêm vài ba ngày để nghỉ.

Những cung đường tuần tra của người lính biên phòng Pò Hèn. (Ảnh tư liệu của Đồn BP Pò Hèn)

Những năm gần đây, hệ thống đường vành đai, đường tuần tra biên giới được Nhà nước đầu tư mở mang, xây dựng, công tác tuần tra không còn làm khó người lính. Phía bên kia biên giới, bạn cũng chủ động xây dựng tuyến hàng rào sắt phủ kín, chạy dọc theo đường biên, rồi lắp thêm cả hệ thống camera nên an ninh ở khu vực biên giới càng thêm đảm bảo.

Nhưng không vì thế mà những người lính ở đồn Biên phòng Pò Hèn cho phép mình được xao nhãng. Các anh chú trọng vào công tác dân vận, vận động để mỗi người dân hiểu mình là một “cột mốc sống” trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Trung tá Nguyễn Thành Lê, Đồn trưởng Đồn biên phòng Pò Hèn

Theo Đồn trưởng Đồn biên phòng Pò Hèn, thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đơn vị đã phối hợp với xã Hải Sơn xây dựng được 3 tổ tự quản; vận động 67 hộ dân khu vực biên giới đăng ký tự quản đường biên, cột mốc biên giới; phân công 29 đảng viên phụ trách 139 hộ dân ở khu vực biên giới. 67 hộ dân này được “đào tạo” có thể xác định được vị trí các cột mốc, hướng đi của đường biên giới, biển báo, cũng như nhận biết các hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới.

Không chỉ tham gia các cuộc tuần tra, 67 hộ dân này cũng là những “tai mắt” tích cực của đơn vị trong công tác đấu tranh chống tội phạm, buôn lậu. Qua thông tin do người dân cung cấp, đơn vị đã lập kế hoạch đấu tranh hiệu quả. Đặc biệt, những diễn biến bất thường trên biên giới liên quan tới hệ thống cồn bãi, các hệ thống kè sông biên giới, hàng rào, camera do phía đối diện xây dựng đều không qua mắt được các hộ dân và Bộ đội Biên phòng. Nhờ vậy, có thể nói, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia do Đồn biên phòng Pò Hèn quản lý được giữ vững.

Công việc tổ chức tuần tra được đơn vị duy trì thường xuyên. Hàng ngày, đồn biên phòng luôn đảm bảo các tổ tuần tra trên đoạn biên giới do đơn vị quản lý 24/24 trong ngày. Mỗi tuần 2 lần kết hợp với người dân không chỉ tuần tra, mà quét dọn cột mốc, phát quang đường đi…

Góp phần làm nên những thành tích của đơn vị, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn tâm đắc với những nguyên tắc mà lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua. Đó là phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị; công tác chỉ huy, chỉ đạo phải cụ thể, tỉ mỉ, nhanh nhạy, sâu sát kịp thời và đồng bộ; tăng cường công tác kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, xâm nhập biên trái phép, duy trì các chế độ nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò của các tổ chức, lấy tập thể để rèn cá nhân, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đoàn kết nội bộ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Xây dựng ý thức tự giác trong thực hiện nhiệm vụ cho mọi cán bộ, chiến sĩ.

Ghi nhận những thành tích của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên Phòng Pò Hèn, năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xét tặng đơn vị danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”./.