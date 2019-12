Giới thiệu “Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019” tại Nga

Tối 16/12, Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân Dân Việt Nam, 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân và giới thiệu “Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019” do Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga tổ chức, đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Văn hóa - Cục phục vụ Ngoại giao Đoàn, Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐND VN và 30 năm ngày hội QPTD.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, ngày hội Quốc phòng toàn dân là ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại sứ khẳng định, Quốc phòng toàn dân của Việt Nam là nền quốc phòng “vì nhân dân, do nhân dân, của nhân dân”, đó là nền quốc phòng mang tính hòa bình, tự vệ, phát triển theo hướng: Toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, do nhân dân làm chủ.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng điểm lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cũng như những thành tựu to lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam đạt được trong suốt 75 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn dân bảo vệ thành công chính quyền cách mạng và giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong giai đoạn cách mạng mới, quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Quân đội nhân dân Việt Nam cũng đạt được nhiều thành tựu trong công tác đối ngoại, có quan hệ quốc phòng với trên 80 quốc gia và các tổ chức quốc tế, tích cực, chủ động tham gia và có nhiều đóng góp quan trọng trong các hoạt động hợp tác quốc phòng trong khu vực ASEAN và trên thế giới, tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và LB Nga hiện nay ở mức rất cao, là điểm sáng và là một trụ cột trong quan hệ song phương, phát triển trên tất cả các mặt.

Hợp tác quốc phòng - quân sự Việt Nam - Nga đang tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục mở rộng về nội dung, hình thức nhằm mục tiêu phát triển vững chắc, lâu dài quan hệ giữa hai lực lượng vũ trang, góp phần vào tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga.

Thay mặt các lực lượng vũ trang LB Nga, Phó Đô đốc Viktor Liina đã chúc mừng quân đội và nhân dân Việt Nam nhân dịp 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân. Ông Liina đánh giá cao tài trí, sức mạnh ngoan cường và tinh thần yêu nước của quân, dân Việt Nam.

Ông cũng khẳng định tình hữu nghị và đoàn kết giữa LB Nga và Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển vì lợi ích của hai quốc gia và nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.Trước đó, Đại sứ Ngô Đức Mạnh và Đại tá Trần Tiến Phương đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu "Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019".

Đại tá Trần Tiến Phương - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga (bên phải) giới thiệu về Sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019.

Tùy viên quốc phòng, Đại tá Trần Tiến Phương đã giới thiệu với báo giới nội dung chính, những điểm mới trong sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019.

Đại tá Trần Tiến Phương cũng đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo về Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2019 và nhấn mạnh việc ban hành thể hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh thích ứng với tình hình mới là điều cần thiết, đồng thời thể hiện sự minh bạch về chính sách cũng như khả năng quốc phòng của Việt Nam./.