Hải quân Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy tin cậy quốc phòng qua đợt luyện tập chung
VOV.VN - Ngày 9/7, Tàu 380, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân, do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của Biên đội tàu Hải quân Trung Quốc, nhằm cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân hai nước nói riêng, Quân đội hai nước nói chung, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
Mặc dù trong điều kiện thời tiết giông, gió mạnh nhưng hai bên đã hoàn thành các nội dung luyện tập chung như: vận động đội hình hàng ngang, hàng dọc; trao đổi thông tin bằng tín hiệu quốc tế (PASSEX); thực hành Bộ quy tắc xử trí các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES); phối hợp xử lý tình huống tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
Trước đó, ngày 8/7, nhóm sĩ quan của Lữ đoàn 167 đã trao đổi, thống nhất các nội dung, khoa mục luyện tập chung và tham quan tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang.
Thông qua hoạt động luyện tập, cán bộ, thủy thủ Hải quân hai nước có điều kiện trao đổi kinh nghiệm về tổ chức vận động đội hình, thực hành Bộ quy tắc xử trí các tình huống gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES) và phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển, góp phần nâng cao khả năng hiệp đồng, tăng cường hiểu biết, tin cậy và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước.