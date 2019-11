“Lính cụ Hồ“: Xây dựng thế trận lòng dân vững bền

“Dân vận khéo”, vận động quần chúng hiệu quả bằng phương châm “3 bám, 4 cùng”, những người lính cụ Hồ ở Sơn La đã thực hiện nhiều nội dung, hình thức phong phú gắn với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, từng cơ sở. Từ đó, dân càng tin yêu bộ đội, cùng bộ đội chung tay xây dựng bản mường, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự địa bàn.

Bản Nà Cần 2, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã những năm trước còn nhiều hộ đói nghèo. Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, đoàn thể và các anh bộ đội, đến nay trong tổng số 125 hộ, bản đã có khoảng 20 hộ giàu, 50 hộ khá, chỉ còn lại 10 hộ nghèo.

Anh Bạc Cầm Dung, trưởng bản Nà Cần 2, cho biết, theo bộ đội hướng dẫn, ngoài sản xuất lúa nước 2 vụ, chăn nuôi, bà con ở đây giờ còn trồng gần 130 ha các loại cây ăn quả trên đất dốc cho thu nhập bình quân mỗi vụ trên 230 tấn nhãn, xoài mang lại thu nhập cao. Lực lượng dân quân xã luôn đi đầu để bà con cùng làm theo.



“Các kỹ thuật, các mô hình áp dụng trong sản xuất được các anh bộ đội, dân quân hướng dẫn cho bà con, mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con. Bà con rất tin tưởng, phấn khởi”, vị trưởng bản bày tỏ.



Bản Phổng, xã Nậm Lạnh, thuộc huyện vùng sâu vùng xa, biên giới Sốp Cộp của tỉnh Sơn La có 172 hộ, với gần 700 khẩu đều là bà con người Thái. Trước đây, khi chưa có đường, bà con đi lại rất khó khăn, nông sản, hàng hóa làm ra cũng khó mua bán, trao đổi. Được sự hỗ trợ của nhà nước, trong đó có đóng góp công sức rất lớn của bộ đội, đến nay hơn 4 km đường vào bản và từ bản đến nhà dân đã được bê tông hóa 100%.

Anh Tòng Văn Tuân, một người dân ở bản Phổng, phấn khởi chia sẻ: Đường xá đi lại thuận tiện, đời sống của bà con được nâng lên vì lúa, ngô, cam, quýt có thương lái về tận nơi thu mua, chăn nuôi gia súc, gia cầm dễ tiêu thụ. Vào vụ , bộ đội, dân quân cùng vào bản giúp dân thu hoạch, tình quân dân thêm bền chặt. Trách nhiệm của người dân sẽ cùng phối hợp để tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các hoạt động sản xuất, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn; tích cực phối hợp giải quyết các điểm nóng”.

Bộ đội cụ Hồ đến bản, lúc dạy chữ cho con em đồng bào các dân tộc, lúc lên nương xuống đồng hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi; Tuyên truyền để bà con hiểu rõ bản chất, âm mưu của kẻ xấu. Đời sống của người dân ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ở Sơn La đã có những bước đổi thay.

Đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 34,44%, đến cuối năm 2018 giảm còn 25,42%, an ninh chính trị địa bàn ổn định, kết quả đó có đóng góp của những người lính cụ Hồ.

Cảm nhận được tấm lòng của các anh, bà con ở các địa bàn trong tỉnh Sơn La đã tích cực cùng bộ đội xây dựng nông thôn mới, gìn giữ an ninh trật tự. Các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hoạt động của tội phạm, tranh chấp, xích mích trong dân, đều được dân cung cấp cho bộ đội. Trong năm nay, qua nguồn tin của nhân dân, Bộ đội đã phối hợp với công an các cấp tuyên truyền vận động 65 hộ dân không di dịch cư tự do, vận động người dân thu nộp 8 khẩu súng tự chế, tham gia vận động, giải quyết 13 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng biên giới.

Ông Giàng A Sênh, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp cho biết: Bộ đội và nhân dân là một, luôn gắn bó khăng khít, cùng nhau xây dựng bản làng, gìn giữ an ninh địa bàn.

“Quân và dân ngày càng gắn bó hơn. Khi chúng tôi đưa lực lượng vào, bà con ai cũng phấn khởi. Đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, sửa đường, làm cầu, sửa lớp học…”, ông Sênh cho biết thêm.

Tuy nhiên, trên tuyến biên giới, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa của tỉnh Sơn La vẫn luôn tiềm ẩn âm mưu của các thế lực thù địch tìm mọi cách để đẩy mạnh các hoạt động chống phá, lợi dụng các vấn đề “dân tộc, tôn giáo, nhân quyền” lôi kéo kích động đồng bào. Thực tế đó đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh phải tiếp tục “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh vững chắc.

Theo Đại tá Hoàng Ngọc Hà, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La, quân đội phải chung sức cùng chính quyền thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn khoảng 19%, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 và giữ vững an ninh chính trị địa bàn.



“Làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thường xuyên bám sát địa bàn và yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương để triển khai công tác dân vận đảm bảo toàn diện, kịp thời, hiệu quả bằng những hoạt động cụ thể “3 bám, 4 cùng”, đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta, qua đó củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững chắc. Thường xuyên phát huy vai trò tích cực, chủ động của cơ quan dân vận các cấp, “Tổ chiến sỹ dân vận”, mô hình “dân vận khéo”. Tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong triển khai nhiệm vụ”, Đại tá Hoàng Ngọc Hà cho biết.



Bác Hồ đã nói: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Công việc mà cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh Sơn La đã và đang triển khai là thực tiễn sinh động thực hiện lời dạy của Bác về công tác dân vận, để xây đắp thế trận quân-dân gắn bó, xây dựng thế trận lòng dân vững bền, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị địa phương./.