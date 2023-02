Lực lượng cứu hộ của QĐND Việt Nam tìm thấy 3 vị trí nạn nhân ở Hatay

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là xã Haci Omet, huyện Alpaget, tỉnh Hatay. Hatay là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm hoạ động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban đêm tại Hatay xuống -2 độ C, nhiệt độ ban ngày hiện cao nhất là 11 độ C. Trên đường cơ động, người dân khi biết tin đã liên hệ nhờ lực lượng của QĐND Việt Nam giúp tìm kiếm người thân tại một số toà nhà bị sập dọc đường Rustem Tumer Pasa thuộc Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay.

Dưới sự chỉ đạo tại hiện trường của Trưởng đoàn là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), các tổ tiến hành trinh sát mục tiêu.

Thành viên trong đoàn cứu hộ QĐND Việt Nam cho biết chó nghiệp vụ phát hiện các vị trí nạn nhân

Kết quả, lần lượt vào lúc 11h, 16h45 và 18h, Đội chó nghiệp vụ và Tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập đã tìm thấy 3 vị trí có nạn nhân. Trong đó, lực lượng của ta đã trực tiếp cùng với lực lượng cứu hộ địa phương đưa được 1 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hai vị trí còn lại bàn giao cho đơn vị sở tại.

Thành viên trong đội cứu hộ QĐND Việt Nam cho biết: “Chó nghiệp vụ của chúng tôi đã phát hiện vị trí nguồn hơn trong tầng hầm, khi phát hiện vị trí nguồn hơi chó kêu, sủa, cào bới. Chúng tôi đã cắm cờ đánh dấu vị trí”.

Thi thể nạn nhân được khiêng ra từ đống đổ nát

Sau đó đoàn tiếp tục đi tìm kiếm, khảo sát khu vực theo hiệp đồng ban đầu với cơ quan điều phối địa phương. Sáng 15/2 (giờ địa phương), chỉ huy đoàn tiếp tục giao ban cùng đại diện cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng quốc cứu hộ quốc tế để thống nhất vị trí thực hiện nhiệm vụ tiếp theo./.