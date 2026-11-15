English
/ VIỆT NAM
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mảnh nhôm do đồng đội khắc tên mở ra hy vọng tìm lại hài cốt liệt sĩ

Chủ Nhật, 08:00, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau nhiều năm tìm kiếm trong vô vọng, gia đình anh Dương Trung Kiên ở Thái Nguyên bất ngờ tìm thấy dấu tích người thân từ một di vật chiến tranh. Chiến dịch 500 ngày đêm đang thắp lại hy vọng đưa hài cốt hai liệt sĩ trở về quê hương.

Từ tuyệt vọng đến hy vọng 

Từng nhiều lần vào Nam tìm kiếm trong vô vọng, gia đình anh Dương Trung Kiên ở xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên bất ngờ tìm thấy dấu tích người thân qua di vật phát hiện trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN đã thắp lại hy vọng đưa những người đã hy sinh trở về quê hương.

Anh Dương Trung Kiên, ở xóm Làng Lai, xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên cho biết gia đình có hai bác ruột là liệt sĩ Dương Văn Dũng và Dương Thế Hải. Mong muốn tìm kiếm, đưa hài cốt hai liệt sĩ về quê hương là tâm nguyện của bà nội anh và người bố đã tuổi cao, sức yếu. Khi các con trưởng thành, bốn anh em trong gia đình cùng tìm lại các mối quan hệ, nhân chứng từng biết nơi hai liệt sĩ hy sinh và an táng.

“Nhiều lần nhớ thương các con, bà bật khóc vì không biết phần mộ người thân ở đâu”, anh Kiên nhớ lại.

manh nhom do dong doi khac ten mo ra hy vong tim lai hai cot liet si hinh anh 1
Anh Dương Trung Kiên, ngoài cùng (áo kẻ) thắp hương tại mộ người bác của mình là liệt sĩ Dương Thế Hải đã được tìm thấy thông qua Chiến dịch 500 ngày đêm và từ các di vật

Với liệt sĩ Dương Thế Hải, gia đình tìm được một đồng đội cũ. Theo nhân chứng, ông từng đóng cọc, dựng biển tên tại vị trí chôn cất liệt sĩ bên bờ suối. Khoảng 3-4 năm trước, gia đình tìm đến khu vực này với sự hỗ trợ của cơ quan quân sự địa phương nhưng không thể xác định vị trí ngôi mộ do cảnh quan, dòng suối đã thay đổi.

Gia đình đã cùng ông Lê Văn Thuân trở lại khu vực gần sông Sa Thầy, nơi liệt sĩ hy sinh. Tuy nhiên, dòng sông xói lở, mở rộng đáng kể. Chứng kiến cảnh vật khác xưa, ông Thuân bật khóc, lo ngại nước đã cuốn trôi phần mộ đồng đội.

Hy vọng gần như khép lại cho đến khi cơ quan chức năng phát hiện một tấm nhôm khắc tên trong quá trình khai quật mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Gia Lai để phục vụ giám định ADN.

Khi trở lại đối chiếu di vật, ông Lê Văn Thuân (81 tuổi, quê Thái Bình) nghẹn ngào nhận ra từng nét chữ do chính tay mình khắc cách đây 54 năm. Theo ông Thuân, tấm nhôm được tận dụng từ vỏ một quả pháo sáng của địch nhặt trên chiến trường. Ông dùng dụng cụ khắc tên, quê quán liệt sĩ Dương Văn Hải với hy vọng sau ngày hòa bình, người thân có thể tìm thấy phần mộ.

Qua thông tin về di vật, gia đình nhận ra dấu tích liên quan đến liệt sĩ Dương Thế Hải. Tìm hiểu thêm, anh Kiên mới biết ngôi mộ gia đình từng đến tìm đã được đơn vị chức năng quy tập về nghĩa trang từ lâu nhưng người thân không hay biết.

Giữa hàng trăm, hàng nghìn ngôi mộ chưa xác định danh tính, việc tìm thấy di vật còn lưu giữ được những nét khắc sau nhiều năm là may mắn lớn đối với gia đình.

manh nhom do dong doi khac ten mo ra hy vong tim lai hai cot liet si hinh anh 2
Ông Lê Văn Thuân tay cầm tấm nhôm kể lại quá trình khắc tên liệt sĩ Dương Thế Hải sau khi hy sinh và di vật được tìm thấy trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Dấu tích từ ngôi mộ vô danh

Với liệt sĩ Dương Văn Dũng, anh ruột của liệt sĩ Dương Thế Hải, hành trình tìm kiếm cũng đầy gian nan. Theo lời một đồng đội, liệt sĩ Dũng là chiến sĩ đặc công, hy sinh trong nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu cây cầu vào thời điểm sát ngày giải phóng. Tổ công tác có khoảng 6-7 người. Khi đến nơi làm nhiệm vụ, trời đã sáng, lực lượng chưa kịp ngụy trang thì bị đối phương phát hiện, pháo kích khiến nhiều chiến sĩ hy sinh, chỉ còn hai người sống sót.

Qua tìm hiểu, gia đình được biết phần mộ liệt sĩ Dũng nằm tại một nghĩa trang ở TP.HCM. Tuy nhiên, do đặc thù nhiệm vụ, giấy tờ tùy thân của các chiến sĩ có thể không còn đầy đủ. Thông tin trên bia mộ đôi khi chỉ ghi địa danh nơi phát hiện hoặc an táng, gây khó khăn cho việc xác định quê quán, danh tính.

Anh Kiên cho biết, có thời điểm gia đình gần như mất hy vọng tìm được cả hai bác. Người thân chỉ nghĩ nếu tìm được một liệt sĩ sẽ tiếp tục đến nơi người còn lại hy sinh, mang một nắm đất về quê hương để tưởng nhớ.

"Đang từ sự tuyệt vọng, nghĩ rằng bác đã bị dòng nước cuốn ra biển, đến nay gia đình có được thông tin và dấu tích như vậy là ngoài mong đợi. Đây là may mắn rất lớn, cũng nhờ Chiến dịch 500 ngày đêm của Nhà nước mà hy vọng của gia đình được thắp lại", anh Kiên chia sẻ.

Bà Phạm Thị Hạnh, mẹ anh Kiên, em của hai liệt sĩ, cho biết trước Chiến dịch 500 ngày đêm, gia đình từng tổ chức nhiều chuyến đi, trong đó có chuyến đi 16 ngày vào các tỉnh phía Nam tìm mộ liệt sĩ, có đồng đội cũ từ Kon Tum cùng tham gia xác minh nhưng không có kết quả.

Khi biết thông tin cơ quan chức năng khai quật mộ, phát hiện di vật được đăng tải trên mạng xã hội, gia đình lập tức vào tận nơi xác minh, đối chiếu. Qua làm việc với cơ quan chức năng, gia đình bước đầu xác định được vị trí liên quan đến liệt sĩ Dương Thế Hải. Hiện gia đình chờ kết quả giám định ADN để hoàn tất thủ tục, đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà.

manh nhom do dong doi khac ten mo ra hy vong tim lai hai cot liet si hinh anh 3
Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, kế hoạch đưa liệt sĩ Dương Thế Hải về quê hương sẽ được triển khai sớm và địa phương đang tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm giai đoạn 2

Đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Ông Trần Đức Tú, Phó Chủ tịch UBND xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên, cho biết thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Toàn xã hiện có 71 liệt sĩ. Qua rà soát, địa phương xác định hơn 49 trường hợp cần lấy mẫu sinh phẩm thân nhân phục vụ xác định danh tính bằng ADN. Đến nay, xã đã lấy được 37 mẫu; còn 12 trường hợp chưa thể lấy do không còn thân nhân để đối chiếu.

“Trường hợp liệt sĩ Dương Thế Hải là trường hợp duy nhất trên địa bàn xã bước đầu tìm được dấu tích qua di vật phát hiện trong quá trình khai quật. Gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục, mong sớm đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương”, ông Tú thông tin.

Cũng theo ông Trần Đức Tú, trong giai đoạn 2 của chiến dịch, xã La Hiên tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin; rà soát hồ sơ, thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Với gia đình anh Dương Trung Kiên, hành trình tìm kiếm hai người bác đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Những di vật còn sót lại từ chiến tranh cùng sự vào cuộc của cơ quan chức năng đang mở ra cơ hội đưa những người con ưu tú của quê hương trở về bên gia đình sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.

liet-si-le-tuoc.jpg

Manh mối đặc biệt giúp tìm lại hài cốt liệt sĩ sau 79 năm

VOV.VN - Trong khuôn khổ chiến dịch “500 ngày đêm”, nhờ sự phối hợp của các lực lượng chức năng, thân nhân và nhân chứng địa phương, hài cốt liệt sĩ Lê Tước, nhân viên Báo Cứu quốc, đã được tìm thấy, quy tập và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên, sau 79 năm.

Danh Thiết/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng
Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng

VOV.VN - Gần nửa thế kỷ mòn mỏi tìm kiếm, gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan ở Thái Nguyên đã xác định chính xác phần mộ của người thân tại Cao Bằng nhờ giám định ADN. Với người mẹ già 95 tuổi, đây là niềm an ủi lớn sau bao năm mong ngóng.

Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng

Mẹ liệt sĩ xúc động khi tìm được hài cốt con trai sau gần 50 năm mong ngóng

VOV.VN - Gần nửa thế kỷ mòn mỏi tìm kiếm, gia đình liệt sĩ Lê Bá Loan ở Thái Nguyên đã xác định chính xác phần mộ của người thân tại Cao Bằng nhờ giám định ADN. Với người mẹ già 95 tuổi, đây là niềm an ủi lớn sau bao năm mong ngóng.

Thái Nguyên tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim
Thái Nguyên tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, phường Quyết Thắng, nơi an nghỉ của 869 liệt sĩ.

Thái Nguyên tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

Thái Nguyên tu bổ Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, phường Quyết Thắng, nơi an nghỉ của 869 liệt sĩ.

Thái Nguyên hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin
Thái Nguyên hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

VOV.VN - Thái Nguyên đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huống Thượng, khép lại quá trình khai quật, lấy mẫu đối với 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

Thái Nguyên hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

VOV.VN - Thái Nguyên đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huống Thượng, khép lại quá trình khai quật, lấy mẫu đối với 941 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ
Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Thái Nguyên đã khai quật 820/941 mộ liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đạt gần 87%. Trong đó, 402 mộ đủ điều kiện lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm: Thái Nguyên đã lấy được 402 mẫu hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Thái Nguyên đã khai quật 820/941 mộ liệt sĩ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đạt gần 87%. Trong đó, 402 mộ đủ điều kiện lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sĩ.

Thái Nguyên lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Mỹ Yên, Đại Từ
Thái Nguyên lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Mỹ Yên, Đại Từ

VOV.VN - Ngày 14/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Yên, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN.

Thái Nguyên lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Mỹ Yên, Đại Từ

Thái Nguyên lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Mỹ Yên, Đại Từ

VOV.VN - Ngày 14/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Yên, xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin phục vụ giám định ADN.

Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên
Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể để giám định ADN đối với 25 phần mộ chưa xác định thông tin, góp phần từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên

Lấy mẫu ADN 25 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Ba Bể, Thái Nguyên

VOV.VN - Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lấy mẫu hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Bể để giám định ADN đối với 25 phần mộ chưa xác định thông tin, góp phần từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

 
THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích