Trong các ngày từ 19 đến 23/11, tại Thái Nguyên, bốn hài cốt liệt sĩ được chính quyền, lực lượng chức năng và thân nhân tổ chức đón nhận, truy điệu, an táng tại quê nhà. Những cuộc trở về sau nhiều thập kỷ là niềm an ủi đối với gia đình, thể hiện trách nhiệm và đạo lý tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đưa những người con ưu tú trở về đất mẹ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động ngày 2/4/2026 tại Quảng Trị, tỉnh Thái Nguyên đang tích cực triển khai các hoạt động tìm kiếm, quy tập, đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ trở về quê hương.

Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Năng Ân

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt bốn liệt sĩ, gồm: Nguyễn Năng Ân, Chu Thanh Dũng, Nguyễn Huy Hoàn và Dương Văn Thọ.

Liệt sĩ Nguyễn Năng Ân sinh năm 1960, quê tại xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Bắc Thái (nay thuộc xóm Đồng Làn, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Tháng 8/1978, đồng chí lên đường nhập ngũ. Ngày 2/3/1979, đồng chí anh dũng hy sinh tại Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Sau nhiều năm xa cách, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Năng Ân được đưa trở về quê hương. Lễ đón nhận và truy điệu do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Định Hóa tổ chức trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Cũng tại xã Định Hóa, hài cốt liệt sĩ Chu Thanh Dũng được tổ chức đón nhận và an táng tại quê nhà. Liệt sĩ Chu Thanh Dũng sinh năm 1952, quê tại xã Đồng Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay thuộc xóm Khuổi Chao, xã Định Hóa).

Lễ đón nhận và an táng hài cốt Liệt sĩ Chu Thanh Dũng

Tháng 12/1971, đồng chí lên đường nhập ngũ, công tác tại Đại đội 20 - KH5. Ngày 27/4/1975, đồng chí anh dũng hy sinh tại mặt trận phía Nam. Sau 51 năm, hài cốt liệt sĩ được đưa trở về quê hương, đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của gia đình.

Hơn nửa thế kỷ mong ngóng ngày đón người thân trở về

Tại phường Phan Đình Phùng, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cùng thân nhân gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàn.

Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàn sinh ngày 13/3/1951, quê tại xóm Phú Thái, xã Quyết Thắng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái (nay thuộc phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên).

Lễ truy điệu Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàn được tổ chức tại nhà riêng

Năm 1970, khi vừa tròn 19 tuổi, đồng chí gác lại những ước mơ, hoài bão tuổi trẻ, lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ngày 20/9/1971, trong khi thực hiện nhiệm vụ tại chiến trường C, đồng chí anh dũng hy sinh. Sau đó, hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, tỉnh Nghệ An.

Ghi nhận sự cống hiến, hy sinh cao cả của đồng chí, ngày 10/3/1973, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 82/TTg truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàn.

Sau hơn nửa thế kỷ, hài cốt liệt sĩ được đưa về làm lễ truy điệu tại đình ở tổ dân phố 51, phường Phan Đình Phùng. Cuộc trở về là niềm an ủi lớn đối với thân nhân, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay luôn ghi nhớ những hy sinh, mất mát của cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ an táng hài cốt Liệt sĩ Nguyễn Huy Hoàn tại nghĩa trang quê nhà

Một cuộc trở về xúc động khác diễn ra tại phường Bách Quang, khi hài cốt liệt sĩ Dương Văn Thọ được đưa từ Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào, tỉnh Nghệ An về với quê hương.

Liệt sĩ Dương Văn Thọ sinh năm 1952, quê tại xã Lương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Bắc Thái (nay thuộc phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên). Tháng 8/1970, khi mới 18 tuổi, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên.

Trong những năm tháng quân ngũ, đồng chí có nhiều đóng góp trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ Giải phóng cùng nhiều bằng khen.

Ngày 15/12/1972, đồng chí Dương Văn Thọ anh dũng hy sinh tại chiến trường phía Nam, khi mới 20 tuổi. Gần 54 năm sau ngày hy sinh, hài cốt liệt sĩ được đưa trở về quê nhà, phần nào khỏa lấp nỗi mong ngóng, đợi chờ của gia đình suốt nhiều năm.

Sau nghi thức đón nhận, truy điệu tại gia đình ở Quyết Thắng, đoàn đại biểu, thân nhân và đồng đội đưa hài cốt liệt sĩ Dương Văn Thọ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Sông Công, phường Bách Quang. Lễ an táng diễn ra trang nghiêm, thành kính với sự tham dự của đông đảo nhân dân địa phương.

Đoàn đại biểu và thân nhân gia đình đưa hài cốt Liệt sĩ Dương Văn Thọ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sông Công, phường Bách Quang

Lan tỏa ý nghĩa nhân văn của Chiến dịch 500 ngày đêm

Việc đưa hài cốt các liệt sĩ trở về quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng đau đáu của thân nhân mà còn là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động với mục tiêu huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Qua đó, đẩy mạnh việc tìm kiếm thông tin, thu thập dữ liệu, xác định danh tính và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Những cuộc trở về tại Thái Nguyên là minh chứng cho ý nghĩa nhân văn của chiến dịch, góp phần lan tỏa đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Đồng thời, đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.