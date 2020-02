Quảng Bình: Quân đội sẵn sàng chung tay chống dịch nCoV

Mới 6h sáng ngày 5/2, tại doanh trại quân đội của Tiểu đoàn 42, Trung đoàn 996 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, các chiến sĩ đã bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh, tiêu độc khử trùng. Đây là nơi sẽ tiếp đón những lao động từ các vùng có dịch nCoV trở về.

Công tác khử trùng, dọn vệ sinh xung quanh đơn vị đang diễn ra rốt ráo.

Thiếu tá Phan Văn Thành, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị phun xịt hoá chất Chloramin B, chuẩn bị khẩu trang y tế và tổ chức khu vực cách ly theo quy định.

“Có lực lượng tại chỗ phun hoá chất khử trùng xe và các phương tiện để phòng lây nhiễm, phối hợp khảo sát vị trí, điều tra tình hình dịch tễ xung quanh khu vực cách ly, phối hợp với Phòng Chính trị làm công tác dân vận để người dân yên tâm tư tưởng”- Thiếu tá Thành cho hay.



Các chiến sĩ chuẩn bị giường chiếu để tiếp nhận người về từ các vùng dịch.

Cán bộ, chiến sĩ được phổ biến kiến thức về virus corona chủng mới.

Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, nhận nhiệm vụ do Bộ quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an, Hải quan tổ chức theo dõi, cách ly người lao động đảm bảo an toàn từ khâu tiếp nhận tại sân bay Đồng Hới đến doanh trại quân đội.

Theo Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, lực lượng chức năng sẽ theo dõi các dấu hiệu dịch bệnh trong vòng 14 ngày; sau khi sức khoẻ đảm bảo, người lao động từ vùng dịch sẽ được trở về nhà với gia đình. Công tác chuẩn bị phải chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, an toàn cho người trong khu vực có dịch bệnh, an toàn cả cho cả địa bàn có người dân sống xung quanh.

Chiến sĩ chuẩn bị giường chiếu để tiếp nhận người lao động trở về.

Hiện, tỉnh Quảng Bình chưa có trường hợp dương tính với virus corona chủng mới. Địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ở cửa khẩu, cảng biển, sân bay. Đồng thời tạm dừng các hoạt động lễ hội tại các khu vui chơi, giải trí, điểm du lịch ở Phong Nha - Kẻ Bàng để phục vụ công tác chống dịch bệnh./.

Một số hình ảnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình dọn dẹp vệ sinh:

Chuẩn bị chiếu nệm cho người lao động vào ở.

Nhà vệ sinh được lau chùi sạch sẽ.

Phun xịt thuốc khử trùng tại các khu vực trong đơn vị.

Các bàn ăn, phòng bếp quân đội cũng được chuẩn chờ đón người lao động.