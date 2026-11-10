Rà soát, sửa đổi 3 luật về quốc phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 10/11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật dân quân tự vệ năm 2019, Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện ba đạo luật, các đại biểu nhận định, thời gian qua, việc triển khai các quy định pháp luật về quốc phòng đã tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ, thống nhất, góp phần kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác quốc phòng được gắn với phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại; tiềm lực quốc phòng, thế trận lòng dân tiếp tục được củng cố, nhất là tại các địa bàn chiến lược, trọng điểm, tuyến biên giới và hải đảo.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu

Cùng với đó, công tác động viên quốc phòng được triển khai thông qua xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực của nền kinh tế quốc dân, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ và động viên công nghiệp quốc phòng. Các đề án, dự án kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội trên những hướng chiến lược trọng điểm được triển khai. Công nghiệp quốc phòng từng bước phát triển theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, làm chủ nhiều công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện ba đạo luật cũng bộc lộ một số khó khăn, bất cập, nhất là khi tổ chức chính quyền địa phương chuyển sang mô hình hai cấp, yêu cầu đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng cao. Bên cạnh đó, những diễn biến trong các cuộc xung đột, chiến tranh gần đây trên thế giới cho thấy phương thức tác chiến có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu mới đối với nhiệm vụ phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ cũng như vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Các đại biểu dự hội nghị

“Trong quá trình triển khai, thi hành ba luật, chúng tôi nhận thấy vẫn còn những khó khăn, bất cập và tác động đến kết quả thực hiện nổi bật là: Một số nội dung của luật ban hành đã lâu chưa theo kịp thực tiễn và mô hình chính quyền địa phương hai cấp như hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, quản lý dữ liệu, chỉ đạo, điều hành còn chậm, chưa được kết nối đồng bộ", Thiếu tướng Trần Văn Bắc, Tư Lệnh Quân khu 2 nêu rõ.

Phát biểu tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Linh cho biết, trong những năm qua để cụ thể hóa 3 luật về những lĩnh vực thuộc thẩm quyền, Bộ Nội vụ đã rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi, dễ thực hiện. Bộ Nội vụ đã phối hợp Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan, báo cáo các cấp có thẩm quyền, ban hành các văn bản quy định về chế độ tiền lương, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức của lực lượng vũ trang...

“Đối với cả ba luật là chúng ta cố gắng để rà soát, làm sao để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật quốc phòng và đặc biệt là tính linh hoạt để làm sao đó mà đáp ứng được yêu cầu công tác quốc phòng, quân sự trong tình hình mới. Rồi là chúng ta cũng bổ sung làm sao để mà đưa ra được nguyên tắc, những yêu cầu cụ thể, rất là trách nhiệm của hệ thống chính trị đối với công tác quốc phòng. Đặc biệt là các bộ ngành, ban ngành trung ương để tránh cái việc người ta hiểu rằng công tác này chỉ là công tác của bộ quốc phòng", ông Nguyễn Tuấn Linh nêu rõ.

Trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích trong thực hiện 3 luật

Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng các kết quả của các ban bộ ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018, Luật dân quân tự vệ năm 2019, Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2013 trong thời gian qua. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các luật này nhằm phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cần tiếp tục quán triệt toàn diện các quan điểm, chủ trương đường lối về quân sự, quốc phòng của Đảng, tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến quốc phòng, liên quan đến xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng an ninh, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới.