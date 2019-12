Tàu Cảnh sát biển 8002 của Việt Nam cập cảng Yokohama Nhật Bản

Sáng 2/12, Tàu CSB 8002 cùng Đoàn công tác do Thượng tá Trần Xuân Lương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn đã cập cảng Yokohama, Nhật Bản bắt đầu chuyến thăm, giao lưu với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Lễ đón Tàu CSB 8002 tại cảng Yokohama. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Lễ đón Tàu CSB 8002 cùng Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam diễn ra tại cảng Yokohama vào chiều cùng ngày (giờ địa phương).

Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam và Thiếu tướng Shimatani Kunihiro, Phó Tư lệnh Vùng 3 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tham dự lễ đón.

Năm 2015, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào năm 2015, với các cam kết: Tàu tuần tra bờ biển Nhật Bản thăm Việt Nam; tổ chức các cuộc họp song phương; các chương trình trao đổi kinh nghiệm về hệ thống luật cảnh sát biển và kinh nghiệm thực thi pháp luật trên biển; tổ chức khóa huấn luyện về Quy trình khám xét trên tàu cho cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam...

Ngay sau lễ đón, Đoàn công tác Tàu CSB 8002 đã tới chào xã giao lãnh đạo Vùng 3 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và lãnh đạo Văn phòng Yokohama Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản.

Thượng tá Trần Xuân Lương trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo Vùng 3 Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Tại các buổi tiếp, Thượng tá Trần Xuân Lương bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản kể từ khi hai bên ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Thượng tá Trần Xuân Lương bày tỏ tin tưởng trong thời gian tới Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiếp tục quan tâm và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng hiệu quả, thiết thực trên các hoạt động thực thi pháp luật trên biển, góp phần thúc đẩy an ninh, an toàn và tự do hàng hải./.